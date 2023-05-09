الثلاثاء, مايو 9, 2023
الرئيسيةاقتصادمسؤول مصري كبير يثير الجدل بما قاله عن "التعويم" وسعر الدولار
اقتصاد

مسؤول مصري كبير يثير الجدل بما قاله عن “التعويم” وسعر الدولار

سعت مصر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي

كتب خالد الأحمد
تعويم الجنيه المصري watanserb.com
تعويم الجنيه المصري
- Advertisement -

وطن- تضارب كبير في الأنباء يثير الجدل بشأن تخفيض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي قد تقدم عليه الحكومة المصرية قريبا، رغم فشل التخفيضات السابقة في الحفاظ على استقراره، في وقت تدل فيه مؤشرات اقتصاد البلاد على أزمة عميقة.

وتأتي هذه الخطوة المتوقعة في وقت تشير فيه خبرة التخفيضات الأخيرة إلى أن سعر الجنيه لم يشهد الاستقرار المنشود تجاه الدولار.

هل اقترب قرار تعويم الجنيه؟

ففي غضون أقل من عام شهدت فيه ثلاثة تخفيضات فقد الجنيه نصف قيمته تجاه الدولار الأمريكي.

وكان خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي نشرته “رويترز” ونقلته وسائل إعلام مصرية، أشاروا إلى أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار الأمريكي إلى 34 جنيهاً بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب الاستطلاع، سيستمر الدولار في الارتفاع إلى 35 جنيهاً بنهاية ديسمبر 2024 ، ثم إلى 35.07 جنيهاً للدولار بعد عام.

وتعرض اقتصاد البلاد لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى لرفع أسعار السلع الأولية ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.

- Advertisement -

وسعت مصر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي تم التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول.

وأعرب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، عن اعتقاده بأن الموازنة الجديدة في مصر لعام 2023 – 2024 تستهدف معدل نمو 4.1 %، وهو معدل مقبول بالفعل وجيد في ظل متوسط معدلات النمو المتحققة خلال السنوات الست الماضية.

وقال “الفقي” في مقابلة مع “العربية“، إن معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي يساوي ضعف معدل النمو السكاني في مصر.

وأضاف أن مواجهة التضخم هي مهمة البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال أرقام الموازنة العامة للدولة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، ومن ثم فإن معدل التضخم المستهدف في الموازنة الجديدة عند 16 % بدلا من المتوسط الحالي 26 % للعام الماضي.

تعويم الجنيه المصري
تعويم الجنيه المصري

فخري الفقي: الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه

ووافق مجلس الوزراء المصري في نهاية آذار مارس الماضي على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024 والتي تستهدف معدل نمو قُدر عند 4.1%.

وأشار الفقي إلى أن مستهدفات التضخم في الموازنة المصرية مدققة من جانب وزارة المالية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي، في ظل المراجعات المستمرة مع الصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في العام المقبل.

ولفت المسؤول المصري -بحسب المصدر- إلى أن الجنيه المصري تم تخفيضه 3 مرات مرة في مارس 2022 ومرة في أكتوبر من العام ذاته، والثالثة كانت في يناير 2023، بإجمالي 50% ، لكن الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه-حسب قوله- لأنه يعني مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم.

وقال الفقي إن صندوق النقد الدولي في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى يطلب مرونة في سعر الصرف وتسريع برنامج الطروحات، والأمران مرتبطان ببعضهما.

وفي هذه الحالة فإن الحكومة ترى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا، أعلنت عن بيعها وسوف تتفاوض مع مستثمرين من الخليج بأن يتم العمل على تنفيذ بعض الصفقات سواء كانت حصص أقلية أو أغلبية أو بالكامل في هذه الحالة سوف يوفر عدة مليارات من الدولارات، ما يؤدي إلى تراجع السوق الموازية للعملة، ويتيح للبنك المركزي مرونة في سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية.

وقال الفقي إن صندوق النقد الدولي في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى يطلب مرونة في سعر الصرف وتسريع برنامج الطروحات، والأمران مرتبطان ببعضهما.

استثمارات دول الخليج

ويعتقد الفقي “أن المستثمر الخليجي كأي مستثمر ينظر لسعر الصرف، لكن الحكومة قد تجد مرونة في التعاطي مع المستثمرين في دول الخليج، وقد يرون أن أساسيات الاقتصاد المصري سليمة، والقاعدة الإنتاجية متنوعة، ووجود مصادر متنوعة من النقد الأجنبي تشمل الصادرات والتحويلات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر الذي نحن بصدد الحديث عنه، تعزز التوقعات بتحقيق المستثمرين الخليجيين أرباحا في المستقبل حال ضخ استثمارات في مصر إذا ما تم التوافق على سعر صرف معين لتنفيذ صفقات في الشركات التي أعلنتها الحكومة”.

وأكد أن النظرة طويلة المدى للمستثمر الخليجي يجب أن تختلف عن باقي المستثمرين لأنه الأقرب إلى مصر في هذه الحالة، وينظر إلى ما بعد شرائه حصصا من شركات في السوق المصرية، لأن الأرباح المحتملة فيما بعد سوف تكون أكبر لأن أساسيات الاقتصاد المصري سليمة لولا أزمة الدولار الموجودة حاليا، وعند تجاوزها سوف يعود الاقتصاد إلى التعافي وسيحقق المستثمرون أرباحا كبيرة بعد تجاوز هذه الفترة.

تعويم الجنيه المصري
تعويم الجنيه المصري

سعر الدولار في السوق السوداء

وتشهد أسعار الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الجنون الحقيقي، في السوق السوداء التي يبدو أنها استبقت “التعويم المرتقب” ونفذت عملية التعويم هذه قبل البنوك.

وتسببت ضبابية المشهد في مصر وعدم كشف الحقائق الاقتصادية وصمت المسؤولين بشأن أزمة العملة الصعبة، في وصول سعر الدولار داخل السوق السوداء لأرقام كارثية غير مسبوقة، تنذر بمزيد من ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش.

وكشف متعاملون في السوق السوداء المصرية لـ(وطن) عن ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير جداً في هذه السوق.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه بحسبهم، بشكل فعلي 40 جنيهاً في بعض التعاملات؛ بل وتخطى هذا الرقم في عمليات عاجلة لمستوردين، تتطلب -جمع الدولار بأي سعر بشكل سريع- لعدم توقّف أعمالهم.

فيما لا يزال داخل البنوك المصرية ثابتاً عند نحو 30.70 جنيهاً، كمتوسط سعر.

وفي مؤشر جديد عن وصول الوضع الاقتصادي المصري لمستوًى خطير، أعلنت “الدار العقارية” الإماراتية هي الأخرى أنها ستؤجّل أي استثمارات إضافية في مصر لحين استقرار أوضاع السوق، بحسب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الشركة فيصل فلكناز.

موعد التعويم

وقبل أيام أدلى الوكيل السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية‎ المصرية، عبد النبي عبد المطلب، بتوقّعاته بشأن “تعويم الجنيه” المرتقَب في مصر والسعر المتوقّع للدولار داخل البنوك بعد التعويم.

وقال “عبد المطلب”، إن التعويم قادم لا محالة وهذا أمر لا خلاف عليه، حسب وصفه.

منوّهاً إلى أنّ “هذا التعويم سيكون إما خلال شهر مايو الجاري، أو خلال الأسبوع الأول من شهر، يونيو المقبل، على أقصى تقدير”، بحسب ما صرّح به في مقابلة خاصة مع موقع “عربي 21”.

المصدرالعربية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

الهدهد

كلاب مصر المحنطة.. تقرير إسرائيلي يكشف مفاجآت مذهلة ويفك ألغازا محيرة

الهدهد

كلمات مؤثرة لمسن أردني يتمنى الموت في مصر وتفاعل واسع (فيديو)

الهدهد

فيديو فجر غضب المصريين.. مطعم شهير يُهين زبائنه من النساء المحجبات

حياتنا

قضية وفاء مكي المثيرة تعود للواجهة بعد سنوات.. ما علاقة ميار الببلاوي؟

حياتنا

“جبيرة” منى زكي تصعد بها للتريند وصورة مثيرة مع خبير تجميل (شاهد)

الهدهد

سميح ساويرس يوضح بعد “زلزال” أحدثه في مصر.. هل تعرض لضغوط؟

الهدهد

جدارية فرعونية بذيئة في مدخل التأمين الصحي بالقاهرة تشعل مواقع التواصل (شاهد)

تقارير

هل مصر في طريقها للانهيار؟!

الهدهد

هل تعمد وزير المالية الكذب على المصريين بخصوص العوائد الدولارية؟.. حقائق صادمة

الهدهد

أخفاه في منطقة حساسة لديه.. ذهب الكويت المُهرب يورط مصريا

الهدهد

بعد تأجيل عودته.. أحمد الطنطاوي يُحرج السيسي في حوار ناري جديد (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وهم بصري لأصحاب النظر الحاد.. اكتشف عدد الدجاجات في 15 ثانية؟

مزاعم بالتجسس.. إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

حاول التخفي.. حكيمي يقضي ليلة مثيرة مع فتيات ليل وفضيحة جديدة

شاهد كيف أصبحت الفتاة الجزائرية التي أحرقها جارها لرفضها الزواج منه؟

تفاصيل حالة سالم الدوسري الصحية بعد نقله للمستشفى بشكل عاجل (شاهد)

السجن مجددا لـ الغنوشي.. بعث برسالة لـ”فرعون” تونس ورفض حضور المحاكمة

الشيخة جواهر زوجة أمير قطر تلفت الأنظار في أحدث ظهور (فيديو)

صخرة غامضة في سلطنة عمان على شكل وجه إنسان تثير التساؤلات

كشفت صدرها.. مي العيدان تُطل بملابس مثيرة من غرفة أحمد جوهر بالمستشفى

وفاة هند القحطاني .. آلاف يغرّدون على هاشتاغ فما القصة!؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC