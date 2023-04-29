صندوق أبوظبي السيادي أوقف مشاريعه في مصر والسعودية وقطر على نفس الخط

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وطن- قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير حديث لها إن مصر تكافح لبيع أصولها في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، حيث يشدد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لدعم البلاد.

وبحسب التقرير، كانت القاهرة قد وافقت على تقليص تأثير الدولة بما في ذلك الجيش في الاقتصاد، كجزء من حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، وهي الرابعة منذ عام 2016.

السيسي ودول الخليج.. هل تنقذه هذه المرة أيضا؟

كما يُنظر إلى الأموال المتأتية من مبيعات الأصول على أنها ضرورية لتخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية وسد فجوة التمويل التي يقدر صندوق النقد الدولي، بأنها تصل الى سبعة عشر مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وعادة ما تنقذ دول الخليج الغنية بالنفط جارتها خلال الفترة التي أعقبت استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة، وكان من المتوقع أن تكون هذه الدول من المشترين الرئيسيين للأصول المصرية، بحسب “فايننشال تايمز“.

وحددت القاهرة اثنتين وثلاثين شركة من القطاع العام تعتزم فتحها امام مشاركة القطاع الخاص، لكن منذ توقيع صفقة صندوق النقد الدولي، لم تعلن عن أي مبيعات كبيرة.

ويؤكد ذلك عدم إحراز تقدم على الموقف الأكثر صرامة الذي يتخذه المانحون الإقليميون، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر.

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أصبحت العواصم الخليجية أقل رغبة في تقديم الدعم المالي التقليدي، وبدلاً من ذلك تسعى إلى الاستثمار التجاري وتتوقع من الحكومات تنفيذ الإصلاحات.

ويحذر مراقبون من عدم التوافق بين توقعات القاهرة وتوقعات صناديق الثروة السيادية الخليجية.

يقول مصرفي دولي مطلع على المناقشات: “موقف مصر هو بيع الأشياء بعلاوة هائلة على أسعار السوق لأن المصريين يجادلون بأن الأسواق الحالية متدنية ولا تمثل القيمة طويلة الأجل” وأضاف هذا المصرفي أن هناك “قدر هائل من الاختلاف” بين الجانبين.

وشكك المراقبون أيضًا في استعداد نظام السيسي الذي يقوده الجيش لبدء الإصلاحات، بما في ذلك كبح المصالح التجارية للجيش، والتي توسعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي وتمتد من الزراعة ومزارع الأسماك إلى البناء ومصانع الأغذية.

انزعاج وإحباط في السعودية: “لسنا أغبياء”

وقال مصرفي ثان: “في السعودية، هناك انزعاج وإحباط تامان، ويقول السعوديون هل يعتقد [المصريون] أنه من السهل جدًا خداعنا؟! ” مضيفًا “إنهم بحاجة إلى رؤية إصلاحات ذات مغزى وخطة إصلاح هيكلية قائمة”.

في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني (يناير) الماضي، أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان نهج الرياض في المساعدة، قائلاً: “اعتدنا تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك. نحن بحاجة لرؤية الإصلاحات. نحن نفرض الضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه”.

انسحب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تعهد باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، مؤخرًا من محادثات لشراء البنك المتحد المملوك للدولة بعد أن أدى انخفاض الجنيه المصري إلى محو مئات الملايين من قيمة البنك الدولارية، وفقًا لمصرفي دولي وشخص اخر مطلع على المناقشات.

وامتنع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن التعليق.

وكانت العملة المصرية قد فقدت ما يقرب من 35٪؜ من قيمتها مقابل الدولار منذ أن وافقت القاهرة في أكتوبر على التحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي.

قطر لن تقوم “برمي المال فقط”

في غضون ذلك، رفض جهاز قطر للاستثمار عرض حصة في شركة لتصنيع البسكويت مملوكة للجيش وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات: “القطريون مستعدون لوضع المال، لكن يجب أن يكون استثمارًا ذكيًا، يحتاج إلى جني الأموال، أو في حالات نادرة على الأقل تحقيق التعادل” مضيفًا “لن يقوموا برمي المال فقط، إنهم يحاولون إيجاد الفرصة المناسبة”.

يقول يزيد صايغ، الزميل البارز في مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط، إن الجيش سيقاوم بيع الأصول التي تدر أرباحًا “لكن المشكلة الحقيقية [للمشترين] هي أن الشركات العسكرية تعتمد كليًا على تمويل الدولة في شكل تدفق مضمون لعقود المشتريات الحكومية وكذلك الدعم والقدرة على تحويل الخسائر لتتحملها خزينة الدولة” مضيفًا “هناك القليل من عوامل الجذب للمستثمرين الخارجيين ما لم يتم التأكد من استمرار هذه الامتيازات”.

صندوق أبوظبي السيادي أوقف مشاريعه في مصر مؤقتا

قال مصرفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات إن صندوق أبوظبي السيادي ADQ، الأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقف مشاريعه مؤقتًا في البلاد.

وقال الشخص “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي”، مضيفًا أن هذا قد يتغير بعد زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة هذا الشهر، ورفض صندوق ابوظبي السيادي التعليق.

لا تزال الإمارات ملتزمة بمساعدة القاهرة، لكن من المرجح أن تقدم أبو ظبي الدعم عبر برنامج صندوق النقد الدولي، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.

دخلت مصر في أزمة العام الماضي بعد أن سحب مستثمرو السندات الأجانب نحو عشرين مليار دولار من الديون المصرية، في وقت قريب من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وسط مخاوف بشأن تأثير الحرب على الأسواق الناشئة.

كانت السلطات تعتمد على تدفقات المحفظة الأجنبية الوافدة لتمويل عجز حسابها الجاري، واضطرت القاهرة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وحلفائه الخليجيين، حيث أودعت السعودية والإمارات وقطر ما مجموعه 13 مليار دولار في البنك المركزي.

في إشارة إلى تحول دول الخليج في نهج المساعدة، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط ، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” في فبراير الماضي، إن الصندوق قد زاد من تعاونه مع دول الخليج، بما في ذلك في تصميم البرامج الاقتصادية.

وقال: “نتعامل معهم بشكل أكثر تكرارًا للتأكد من أن التمويل الإضافي [الذي يقدمونه] يساعد أيضًا في تنفيذ الإصلاحات التي تهدف البرامج إلى تحقيقها”.

قلق المستثمرين الأجانب

في أكتوبر الماضي، قال الصندوق إن دول الخليج تعهدت بتقديم 41 مليار دولار لمصر والأردن وباكستان واليمن في شكل دعم واستثمارات رسمية، وصرفت أو دفعت أكثر من 22 مليار دولار حتى الآن.

في العام الماضي، أنفق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية و ADQ في أبو ظبي، حوالي 4 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية حكومية في شركات مصرية، بما في ذلك بنك بالإضافة إلى شركات الكيماويات والأسمدة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وقال الصندوق إنه بموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، تتوقع مصر تمويلًا إضافيًا بقيمة 14 مليار دولار من “شركائها الدوليين والإقليميين”، بما في ذلك “من خلال التصفية المستمرة للأصول المملوكة للدولة”.

وقال محللون إنه مع قلق المستثمرين الأجانب وإعاقة القطاع الخاص بسبب الضائقة الاقتصادية وهيمنة الجيش، فإن القاهرة لديها طرق أخرى قليلة لزيادة السيولة بخلاف مبيعات الأصول لحلفاء الخليج.

يقول فاروق سوسة، الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط في بنك جولدمان ساكس: “إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في خفض قيمة عملتك وإبطاء النمو لتقليل الطلب على الدولار، فإن الخيار الوحيد هو زيادة العرض” والطريق الوحيد المتاح لمصر على المدى القريب هو جلب (الاستثمار الأجنبي المباشر) من خلال مبيعات الأصول.