الثلاثاء, مايو 9, 2023
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حياتنا

كيف يستجيب الدماغ لحاسة اللّمس؟ دراسة تنبأ بوجود علاج للاضطرابات المزاجية..

"لا يُنتج دماغنا دائمًا نفس الكميات من هرمون الشعور بالسعادة عندما يلمسنا شخص ما."

كتب معالي بن عمر
الدماغ وحاسة اللمس watanserb.com
الدماغ وحاسة اللمس
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وطن-لا جرم أن الإنسان بحاجة للاتصال البشري، وهذا أحد العناصر الأساسية لنمو الطفل وليس الإنسان البالغ فحسب. فقلة الاتصال الجسدي يمكن أن يؤدي إلى تأخر كبير في النمو لدى الصغار.

وفي هذا السياق، ينجرّ عن حاسة اللمس من قبل شخص آخر تغيّرات في مستويات الهرمون، بما في ذلك هرمون الأوكسيتوسين، المعروف باسم هرمون الشعور بالرضا. لكن وفقًا لدراسة حديثة، أجراها باحثون سويديون، فإن ردود أفعال الدماغ-استجابة لحاسة اللم-تعتمد على السياق، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

ينجرّ عن حاسة اللمس من قبل شخص آخر تغيّرات في مستويات الهرمون
ينجرّ عن حاسة اللمس من قبل شخص آخر تغيّرات في مستويات الهرمون

كيف نفهم آثار اللمس على الدماغ؟

أوضح المؤلفون أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات أظهرت أن هرمون الأوكسيتوسين مرتبط باللمس والتواصل الاجتماعي، لكن، تُصبح البيانات غير متوفرة عندما يتعلق الأمر بالبشر. لفهم هذه العملية بشكل أفضل، قاموا بتجنيد 42 امرأة وأزواجهنّ، للقيام بتجربة مع بعضهم بعضًا.

كما تم إجراء تسجيلات الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة نشاط الدماغ أثناء لمس الشريك لذراع شريكه الآخر. ومن ثمّ أُجريت اختبارات الدم أيضًا لقياس التغيرات في مستويات الأوكسيتوسين بمرور الوقت.

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن مقارنة هذه البيانات المختلفة للباحثين سمحت بتحديد ما إذا كانت مستويات الهرمونات مرتبطة بنشاط الدماغ. وفي هذا الصدد، أضاف المؤلفون: “تمت مقارنة مقاييس التفاعل الاجتماعي بين المرأة وشريكها؛ وعندما لمس رجل غير مألوف-ولا يشكّل تهديدًا على حياتها-ذراعها بنفس الطريقة”. وفي نصف التجارب قام الشخص الغريب بلمس المرأة أولاً، ثم شريكها في مرحلة ثانية، والعكس صحيح لبقية الدراسة.

الدماغ وحاسة اللمس
الدماغ وحاسة اللمس

الدماغ وحاسّة اللمس: تعتمد الاختلافات في مستويات الأوكسيتوسين على السياق

يلاحظ إنديا موريسون، الأستاذ في قسم العلوم الطبية الحيوية والعيادات في جامعة لينشوبينغ في السويد: “لقد رأينا أن استجابة الجسم للأوكسيتوسين لحاسة اللمس قد تأثرت حسب الموقف أو سياق اللمسة؛ أي ما حدث قبل لحظات من اللمس ومع من كان التفاعل يحدث أكثر”.

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وأضاف: “لا يعمل الهرمون مثل زر التشغيل أو الإيقاف، ولكنه يشبه مفتاح التعتيم”.

على وجه التحديد، كانت مستويات الأوكسيتوسين أعلى عندما لمس الشريك ذراع شريكه، ولكن فقط عندما فعل ذلك أولاً. ثم تغيّرت البيانات عندما لمس الغريب أذرع النساء؛ أي عندما لمس الشخص الغريب النساء لأول مرة، لم يكن هناك تغيير في مستويات الأوكسيتوسين، حسبما لاحظه  المؤلفون.

وعندما قام شريكها بلمس ذراعها بعد ذلك، لم يكن هناك سوى زيادة طفيفة في التفاعل. ووفقًا لهم، تم ربط التغيرات في مستويات الأوكسيتوسين في الدماغ بمناطق الدماغ المهمة لوضع الأحداث في سياقها.

من جانبهم، يعتقد العلماء السويديون أن هذه النتائج يمكن أن يكون لها آثار على علاج بعض الاضطرابات؛ إذ  يؤكد إنديا موريسون: “قد يكون من المثير للاهتمام أن نضع في اعتبارنا أن عامل السياق وا الموقف الذي تمت فيه عمليّة اللمس مهم، على سبيل المثال: يمكن توفير هرمون الأوكسيتوسين الاصطناعي في شكل رذاذ أنفي في إطار علاج المشاعر التي تؤثّر على الحالات المزاجية”.

علاج المشاعر التي تؤثّر على الحالات المزاجية
علاج المشاعر التي تؤثّر على الحالات المزاجية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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