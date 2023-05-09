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كان ينتظر خروج زوجته للعمل.. مغربي يغتصب ابنته لسنوات وحملت منه

كان الأب الذي تجرد من إنسانيته، يستغل خروج زوجته للعمل ليقوم باغتصاب فلذة كبده، بطريقة بشعة

كتب خالد الأحمد
مغربي يغتصب ابنته watanserb.com
مغربي يغتصب ابنته
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وطن- باشر قاضي تحقيق مدينة “بسطات” جنوب الدار البيضاء في المغرب، فتح تحقيق في قضية طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، تعرضت للاغتصاب والاستغلال الجنسي من طرف والدها، مما أدى إلى حملها الذي بلغ شهره الثامن، وهي القضية التي هزت المجتمع المغربي خلال الأيام الماضية.

وأشار موقع “هسبريس” المغربي إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بسطات قرر التحقيق مع الجاني بعد إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك، وأمر بإيداعه سجن “عين علي مومن” بضواحي سطات، من أجل استكمال التحقيق معه في هذه القضية.

جريمة بشعة هزت المغرب

وجاء قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد انتهاء عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بن أحمد، من التحقيق التمهيدي مع المشتبه به المعني بالأمر، وعرضه صبيحة الأربعاء الماضي، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، قصد القيام بالمطلوب، وإحالته على مؤسسة قاضي التحقيق، لإتخاذ المتعين في شأنه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، حينما قام أب يبلغ من العمر 50 سنة باغتصاب ابنته بطريقة بشعة، نتج عنها الحمل.

وكان الأب الذي تجرد من إنسانيته، يستغل خروج زوجته للعمل ليقوم باغتصاب فلذة كبده، بطريقة بشعة، ولسنوات إلى أن تسبب في حملها.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن الأم اكتشفت حمل ابنتها حينما كانت تستحم داخل الحمام، بعدما لاحظت انتفاخ بطنها بشكل غريب.

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وأوضح المصدر نفسه، أن ابنتها كشفت تفاصيل تعرضها للاغتصاب من طرف والدها، الذي كان يعاشرها معاشرة الأزواج، لمدة فاقت 4 سنوات تقريبا.

كما كان يجبرها على كتمان السر، رغم أنها في شهرها السابع من الحمل.

وتمكنت السلطات الأمنية من إيقاف الأب المتهم باغتصاب طفلته، بعد أن تقدمت والدتها بتاريخ، 17 أبريل الماضي، بشكوى رسمية في موضوع القضية، أمام المصالح الدركية نفسها.

وتم عرض الطفلة القاصر على طبيب مختص، لمعاينة حالتها وذلك لمعرفة كيف تعرضت للاغتصاب وافتضاض بكارتها وحملها، دون أن تبوح لأمها بشيء من تصرفات أبيها.

مغربي يغتصب ابنته
مغربي يغتصب ابنته

الضحية تعترف لوالدتها بما حدث

وأوضحت المصادر نفسها، بأن اكتشاف تعرض الطفلة الصغيرة للإغتصاب، من طرف والدها، كان على يد والدتها التي عاينت تغير سلوكها، وتلبية الجاني المفترض لكل طلباتها، ما دفعها إلى التقرب منها والتعرف على وضعها، لتعترف لها بما تعرضت له من طرف والدها وتعرضها لجريمة السفاح المحرمة دينياً وقانونياً .

وشهد المغرب، في السنوات الأخيرة، سلسلة من الاعتداءات الجنسية طالت قاصرين وانتهى بعضها بوفاة الضحايا.

وبالرغم من ردود الفعل الشديدة التي يعبّر عنها المجتمع المغربي إزاء اغتصاب الأطفال، إلا أن عمليات الاغتصاب لم تتوقف، بل إن بعض المجرمين يُقدمون على إزهاق أرواح ضحاياهم، في محاولة لمسح آثار الجريمة.

وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال هتك عرض أو محاولة هتكه، المرتكبة في حق كل طفل أو طفلة تقلّ أعمارهما عن 18 عاماً، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بحسب الفصل 484 من القانون الجنائي.

وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف ضدّ الطفل الذي تقلّ سنّه عن 18 عاماً أو العاجز أو المعوق أو المعروف بضعف قواه العقلية، فيُحكم على الجاني بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين.

المصدرموقع "هسبريس" المغربي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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