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فلسطين كلها تنزف.. حتى الأشجار لم تسلم من إرهاب الاحتلال (تقرير)

المستوطنون الإسرائيليون أتلفوا أكثر من 5000 شجرة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الخمسة الماضية

كتب خالد الأحمد
اعتداءات المستوطنين على الأراضي في الضفة الغربية watanserb.com
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وطن – لم تسلم الأشجار من الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، حيث أتلف المستوطنون الإسرائيليون أكثر من 5000 شجرة في القرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الخمسة الماضية.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 4000 شجرة تضررت في 84 حادثة بين 20 ديسمبر 2022 ونهاية أبريل، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وأشار التقرير إلى أنه تم تخريب 1150 شجرة أخرى في الأسبوع الماضي ، وفقًا للأرقام التي جمعتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية

ويتعرض المزارعون الفلسطينيون وأراضيهم لهجمات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، والتي تشمل الاعتداء الجسدي والتخريب والسرقة ، خاصة خلال مواسم الحصاد ، وفقًا للأمم المتحدة.

وما يقرب من نصف الأراضي الزراعية الفلسطينية مزروعة بما يقدر بنحو 10 ملايين شجرة زيتون في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.

عنف المستوطنين أمر شائع

في حين أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين أمر شائع في الضفة الغربية ، فقد نمت الهجمات في السنوات الأخيرة بمعدل ينذر بالخطر ، وفقًا لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

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وتم تسجيل ما لا يقل عن 849 هجمة في عام 2022، بينها 228 هجمة أدت إلى وقوع إصابات، وألحقت أضرارا بحوالي 130 ألفا و13 شجرة زيتون مملوكة لفلسطينيين في تلك الفترة.

وسبق لجماعات حقوق الإنسان أن اتهمت السلطات الإسرائيلية بتمكين المستوطنين من عنفهم والفشل في مقاضاة الجناة الإسرائيليين أو حماية الفلسطينيين.

اعتداءات المستوطنين

والعام الماضي، قال خبراء الأمم المتحدة: “المستوطنون الإسرائيليون المسلحون والملثمون يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون ، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب”.

وأضاف الخبراء أن “الأدلة المقلقة على قيام القوات الإسرائيلية في كثير من الأحيان بتسهيل ودعم والمشاركة في هجمات المستوطنين، تجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين الإسرائيليين وعنف الدولة.

ويعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن في أكثر من 250 مستوطنة وبؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية في انتهاك للقانون الدولي.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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