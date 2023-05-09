الثلاثاء, مايو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدرغم اختفائها.. الأميرة للا سلمى تُنافس للا مريم شقيقة الملك وتُحرجها (فيديو)
الهدهد

رغم اختفائها.. الأميرة للا سلمى تُنافس للا مريم شقيقة الملك وتُحرجها (فيديو)

كان آخر حضور للأميرة للا سلمى في حفل تتويج لملك حول العالم، في هولندا عام 2013 وخلاله أبهرت المغاربة بحسنها وجمالها وقدرتها على اختيار أحسن الإطلالات وأرقاها

كتب فهمي الورغمي
الأميرة للا سلمى watanserb.com
الأميرة للا سلمى
- Advertisement -

وطن- كان حضور الأميرة للا مريم، الشقيقة الكبرى للعاهل المغربي محمد السادس، في حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، السبت الماضي، مُحركا للكثير من المقارنات التي ضربها ناشطون مغاربة لها بعدد من الملكات والسيدات الأوائل حول العالم.

لكن هناك مقارنة أخرى من نوع خاص، هي التي استحوذت على مجالات التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة منذ أيام، وهي المقارنة بين الأميرة للا مريم، والزوجة السابقة للملك محمد السادس، الأميرة للا سلمى.

الأميرة للا سلمى ومقارنة أنشطتها بالأميرة للا مريم

مؤخرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في المغرب، صور ومقارنات بين شقيقة الملك محمد السادس، الأميرة للا مريم، وبين زوجته السابقة، الأميرة للا سلمى.

وقد أثارت هذه المقارنات ردود فعل متباينة بين المغاربة، فمنهم من أشاد بجمال وأناقة الأميرتين، ومنهم من اعتبرها تدخلا في حياتهما الخاصة وانتهاكا لخصوصيتهما.

الأميرة للا سلمى و محمد السادس
الأميرة للا سلمى و محمد السادس

ورأى هؤلاء النشطاء أن شقيقة الملك تُمثل نموذجاً للمرأة المغربية المستقلة والمؤثرة والمتحضرة، بينما انسحبت زوجته السابقة من الحياة العامة والخيرية، وأصبحت تعيش في الخارج بعيداً عن المغرب وشعبه.

- Advertisement -

ومعلوم هنا أن الأميرة للا مريم هي أكبر أبناء الملك الحسن الثاني، وُلدت في روما عام 1962، وتزوجت من فؤاد الفيلالي، نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد اللطيف الفيلالي، وأنجبت منه طفلين هما للا سكينة ومولاي إدريس.

انفصلت عن زوجها عام 1997، وترأست عدة مؤسسات وجمعيات تهتم بالطفولة والمرأة والمغاربة المقيمين بالخارج.

أما الأميرة للا سلمى، فهي زوجة الملك محمد السادس السابقة، وُلدت في فاس عام 1978، وتزوجت من الملك عام 2002، وأنجبت منه ولي العهد والملك المنتظر، الأمير مولاي الحسن والأميرة خديجة. واشتهرت بحضورها المتميز واللافت في عدد من المحافل الدولية والمحلية وتمثيلها لزوجها الملك في مناسبات عديدة.

حضور لافت للأميرة للا مريم في حفل تنصيب تشارلز الثالث في 2023

أبهرت الأميرة للا مريم العالم بإطلالتها الراقية والأنيقة خلال حضورها حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا. وكانت الأميرة ترتدي فستاناً أبيض طويلاً مزيناً بالخرز والتطريز، وتحمل على كتفها شالاً من الحرير الأزرق الفاتح.

وأكملت إطلالتها بتاج من الألماس واللؤلؤ، وقلادة وأقراط متناسقة. وقد أشاد الحضور ووسائل الإعلام بجمال وأناقة الأميرة، التي تعتبر سفيرة للثقافة والإنسانية المغربية في العالم.

واختارت الأميرة للا مريم القفطان المغربي، الذي يعدّ من أشهر الملابس التقليدية في المغرب، والذي يتميز بأناقته وجماله الخلاب.

وأوضح ناشطون مغاربة أن الأميرة للا مريم لم تختر إطلالتها بشكل عشوائي، بل اختارت تصميماً راقياً وفريداً من نوعه، حيث تميز القفطان الذي ارتدته بالنسيج الناعم والجودة العالية، وتطريزاته الأنيقة والراقية التي تضفي عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

ولم تتوقف الإطلالة عند القفطان فقط، حيث اختارت للا مريم تسريحة شعر بسيطة وناعمة، مع مكياج خفيف وأنيق يناسب الإطلالة بشكل مثالي.

الأميرة للا مريم
الأميرة للا مريم

كما اعتمدت الأميرة للا مريم على قطع المجوهرات البسيطة والأنيقة، التي تضفي لمسة من اللمعان على الإطلالة الرائعة.

جدير بالذكر أن الإطلالة الجميلة للأميرة للا مريم، قد أثارت استحسانا عميقا لدى رواد مواقع التواصل في المنطقة العربية وبشكل خاص في المملكة المغربية، لكن كثيرين ارتأو مقارنتها بالإطلالة الأشهر للأميرة للا سلمى في حفل تنصيب الملك الجديد لهولندا، قبل عقد من الزمن، عام 2013.

إطلالة للا سلمى في حفل تنصيب الملك الجديد لهولندا عام 2013

أواخر شهر أبريل/نيسان من العام 2013، أبهرت الأميرة للا سلمي، وكانت وقتها زوجة الملك محمد السادس، المغاربة خلال حضورها في امستردام حفل تنصيب الأمير وليام ألكسندر على عرش هولندا.

وظهرت الأميرة للا سلمى في حفل العشاء الذي أقامته الملكة “بياتريس” على شرف الحضور المدعويين لمراسيم تنصيب ابنها وليام الكسندر ملكا على هولندا، في قمة أناقتها وجمالها وقد ارتدت قفطانا مغربيا طويلا ابيض اللون يحليه تطريز رائع.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات في غاية الجمال كالحزام والأقراط وتاج زفافها المرصع الذي أضفى عليها تألقا وتميزا. وانتعلت حذاءا عصريا ذهبي اللون.

الأميرة للا سلمى والملكة رانيا
الأميرة للا سلمى والملكة رانيا

أما في اليوم التالي، وأثناء مراسيم التنصيب، فقد خطفت الأنظار ولاحقتها كاميرات المصورين معجبين بإطلالتها الساحرة حيث ارتدت قفطانا مخمليا باللون الأخضر الغامق تزينه تطريزات جميلة بلون ذهبي. واختارت طقم مجوهرات ذهبي تزينه أحجار باللون الأخضر.

أما شعرها فتركته متموجا بتسريحة ذيل الحصان التي اكسبتها جمالا طبيعيا جذب اهتمام وإعجاب الجميع. وإلى اليوم، بقيت تلك الصورة راسخة في أذهان الكثيرين من المغاربة بوصفها واحدة من أجمل إطلالات الزوجة السابقة للملك محمد السابق.

الأميرة للا سلمى
الأميرة للا سلمى

وعلى غرار أنقاقتها وحُسنها الذي تميزت به، اشتهرت الأميرة للا سلمى منذ زواجها من الملك محمد السادس، بحضورها الملحوظ في نشاطات وبرامج ومناسبات عديدة داخل المملكة أو خارجها.

وقدمت الأميرة للا سلمى مثالًا للمرأة المغربية الواعية المثقفة فهي مهندسة كمبيوتر بالأساس. بالإضافة إلى كل ذلك تميزت بطلتها الجميلة وأناقتها الملحوظة التي تلفت نظر وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وكانت شديدة الحرص دائما على اختيار أزياء مغربية تراثية كالقفطان المغربي الذي تعتز بارتدائه في اللقاءات والمناسبات الرسمية في الدول المختلفة، وتضيف إليه دائما لمسات عصرية ليتناسب وأحدث خطوط الموضة العالمية.

مقارنات بين الأميرة للا سلمى والأميرة للا مريم

الظهور اللافت للأميرتين المغربيتن في المناسبات الدولية الرسمية، أثار جاذبية الكثيرين لطرح المقارنات بينهما.

حيث كتب البعض مشيدا بإطلالة الأميرة للا سلمى عام 2013 قائلا “أميرة الجميلات.. لالة سلمى أطال الله في عمرها عندما نابت عن زوجها الملك محمد السادس نصره الله في حفل زواج ولي عهد بريطانيا.. النخوة الفاسية”.

وتابع “لاحظوا معي ردة فعل الحاضرين و لاحظوا معي اكثر كيفية ترتيب الملوك في الصورة التذكارية للحفلة ترتيب أقدم ملكية الى احدثها”.

ليرد عليه حساب آخر قائلا ” للا سلمى كولشي بق حل فمه فيها اناقة ونخوة والشان المغربي الاصيل من افضل من مثل جلالة الملك في الحفلات الدولية طبعا هدا لا ينسينا الحضور الفخم للاميرة للا مريم اليوم في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث”.

وقال آخر “للا سلمى ذي كانت تخطف الانظار من بعيد … ذي هي مثل الشمس بعد المطر”.

فيما دونت مغردة “بالروجولة سلمى كانت كتفرع الطرح فهادشي ديال الاناقة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

كان ينتظر خروج زوجته للعمل.. مغربي يغتصب ابنته لسنوات وحملت منه

حياتنا

دنيا بطمة في إطلالة غير مسبوقة كادت تكشف ملابسها الداخلية! (شاهد)

تقارير

صحيفة إسبانية: لهذه الأسباب نظام محمد السادس ديكتاتوري استبدادي لا شرعية انتخابية له!

تقارير

أين للا سلمى؟.. سؤال يتجدد في ذكرى ميلاد مولاي الحسن الملك المنتظر

حياتنا

بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

تقارير

التايمز تكشف عن صدمة من ارتباط محمد السادس بمجرم وكيف ضرب المكتب دفاعا عنه!

الهدهد

موقف محرج جداً لملك البحرين حمد بن عيسى خلال تتويج تشارلز الثالث (شاهد)

حياتنا

طرائف تتويج الملك تشارلز.. حصان يصدم الحشود وجندي يسقط في الوحل (فيديو)

الهدهد

ظهور لافت لولي عهد عُمان ذي يزن بن هيثم في حفل تتويج الملك تشارلز

تقارير

كاميلا “ملكة الصدفة”.. ما لا تعرفه عن “المرأة المكروهة” في بريطانيا

الهدهد

للا مريم شقيقة ملك المغرب تثير انتباه الحضور في حفل تتويج تشارلز

الهدهد

من يدفع لهذا الحدث؟.. تكلفة خرافية لحفل تتويج الملك تشارلز وجدل (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كشفت صدرها.. مي العيدان تُطل بملابس مثيرة من غرفة أحمد جوهر بالمستشفى

وفاة هند القحطاني .. آلاف يغرّدون على هاشتاغ فما القصة!؟

سلطان النيادي وثق أحدث مهامه وحرق مركبة فضائية محملة بالنفايات (فيديو)

خلال أيام.. عالم الزلازل الهولندي يرعب متابعيه بتوقعات جديدة

وعكة صحية تداهم هيا الشعيبي ونُقلت للمستشفى الأميري (فيديو)

بتمرين فتح الحوض.. ياسمين صبري تتعمد الإثارة واستعراض أنوثتها (شاهد)

كان ينتظر خروج زوجته للعمل.. مغربي يغتصب ابنته لسنوات وحملت منه

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

اعتقال عمران خان يُشعل باكستان وحشود ضخمة تحاصر مقرات الجيش (فيديو)

أخيراً.. العلماء يكتشفون طريقة جديدة لاستعادة البصر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC