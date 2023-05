رغم اختفائها.. الأميرة للا سلمى تُنافس للا مريم شقيقة الملك وتُحرجها (فيديو)

- Advertisement -

وطن- كان حضور الأميرة للا مريم، الشقيقة الكبرى للعاهل المغربي محمد السادس، في حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، السبت الماضي، مُحركا للكثير من المقارنات التي ضربها ناشطون مغاربة لها بعدد من الملكات والسيدات الأوائل حول العالم.

لكن هناك مقارنة أخرى من نوع خاص، هي التي استحوذت على مجالات التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة منذ أيام، وهي المقارنة بين الأميرة للا مريم، والزوجة السابقة للملك محمد السادس، الأميرة للا سلمى.

مؤخرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في المغرب، صور ومقارنات بين شقيقة الملك محمد السادس، الأميرة للا مريم، وبين زوجته السابقة، الأميرة للا سلمى.

وقد أثارت هذه المقارنات ردود فعل متباينة بين المغاربة، فمنهم من أشاد بجمال وأناقة الأميرتين، ومنهم من اعتبرها تدخلا في حياتهما الخاصة وانتهاكا لخصوصيتهما.

21 مارس 2002 حفل زفاف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى

March 21, 2002 Wedding of His Majesty King Mohammed VI and Her Royal Highness Princess Lalla Salma pic.twitter.com/CeJuYkeJLv

— TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) March 21, 2018