رغم اختفائها.. الأميرة للا سلمى تُنافس للا مريم شقيقة الملك وتُحرجها (فيديو)

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وطن- كان حضور الأميرة للا مريم، الشقيقة الكبرى للعاهل المغربي محمد السادس، في حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، السبت الماضي، مُحركا للكثير من المقارنات التي ضربها ناشطون مغاربة لها بعدد من الملكات والسيدات الأوائل حول العالم.

لكن هناك مقارنة أخرى من نوع خاص، هي التي استحوذت على مجالات التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة منذ أيام، وهي المقارنة بين الأميرة للا مريم، والزوجة السابقة للملك محمد السادس، الأميرة للا سلمى.

الأميرة للا سلمى ومقارنة أنشطتها بالأميرة للا مريم

مؤخرا، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في المغرب، صور ومقارنات بين شقيقة الملك محمد السادس، الأميرة للا مريم، وبين زوجته السابقة، الأميرة للا سلمى.

وقد أثارت هذه المقارنات ردود فعل متباينة بين المغاربة، فمنهم من أشاد بجمال وأناقة الأميرتين، ومنهم من اعتبرها تدخلا في حياتهما الخاصة وانتهاكا لخصوصيتهما.

21 مارس 2002 حفل زفاف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى March 21, 2002 Wedding of His Majesty King Mohammed VI and Her Royal Highness Princess Lalla Salma pic.twitter.com/CeJuYkeJLv — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) March 21, 2018

ورأى هؤلاء النشطاء أن شقيقة الملك تُمثل نموذجاً للمرأة المغربية المستقلة والمؤثرة والمتحضرة، بينما انسحبت زوجته السابقة من الحياة العامة والخيرية، وأصبحت تعيش في الخارج بعيداً عن المغرب وشعبه.

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ومعلوم هنا أن الأميرة للا مريم هي أكبر أبناء الملك الحسن الثاني، وُلدت في روما عام 1962، وتزوجت من فؤاد الفيلالي، نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد اللطيف الفيلالي، وأنجبت منه طفلين هما للا سكينة ومولاي إدريس.

انفصلت عن زوجها عام 1997، وترأست عدة مؤسسات وجمعيات تهتم بالطفولة والمرأة والمغاربة المقيمين بالخارج.

#عاجل..الأميرة للا مريم تحل ب #لندن لتمثيل الملك #محمد_السادس في حفل تتويج الملك #تشارلز_الثالث.

حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اليوم الخميس بلندن، لتمثيل الملك محمد السادس. في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، المقرر إقامته يوم السبت. pic.twitter.com/eA6s2Uxidr — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) May 4, 2023

أما الأميرة للا سلمى، فهي زوجة الملك محمد السادس السابقة، وُلدت في فاس عام 1978، وتزوجت من الملك عام 2002، وأنجبت منه ولي العهد والملك المنتظر، الأمير مولاي الحسن والأميرة خديجة. واشتهرت بحضورها المتميز واللافت في عدد من المحافل الدولية والمحلية وتمثيلها لزوجها الملك في مناسبات عديدة.

حضور لافت للأميرة للا مريم في حفل تنصيب تشارلز الثالث في 2023

أبهرت الأميرة للا مريم العالم بإطلالتها الراقية والأنيقة خلال حضورها حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا. وكانت الأميرة ترتدي فستاناً أبيض طويلاً مزيناً بالخرز والتطريز، وتحمل على كتفها شالاً من الحرير الأزرق الفاتح.

مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اليوم بلندن، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، عاهل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية. pic.twitter.com/RQWa6L8Vi0 — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) May 6, 2023

وأكملت إطلالتها بتاج من الألماس واللؤلؤ، وقلادة وأقراط متناسقة. وقد أشاد الحضور ووسائل الإعلام بجمال وأناقة الأميرة، التي تعتبر سفيرة للثقافة والإنسانية المغربية في العالم.

واختارت الأميرة للا مريم القفطان المغربي، الذي يعدّ من أشهر الملابس التقليدية في المغرب، والذي يتميز بأناقته وجماله الخلاب.

الأميرة للا مريم بقصر باكينغهام في لندن، خلال حفل استقبال أقامه الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم تتويجه. pic.twitter.com/H4YTBxk9pA — Majda (@Essalkatou) May 9, 2023

وأوضح ناشطون مغاربة أن الأميرة للا مريم لم تختر إطلالتها بشكل عشوائي، بل اختارت تصميماً راقياً وفريداً من نوعه، حيث تميز القفطان الذي ارتدته بالنسيج الناعم والجودة العالية، وتطريزاته الأنيقة والراقية التي تضفي عليه لمسة من الفخامة والأناقة.

ولم تتوقف الإطلالة عند القفطان فقط، حيث اختارت للا مريم تسريحة شعر بسيطة وناعمة، مع مكياج خفيف وأنيق يناسب الإطلالة بشكل مثالي.

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحل بلندن لتمثيل جلالة الملك في حفل تتويج الملك تشارلز الثالثhttps://t.co/FijYYNVWOA pic.twitter.com/0Rc8uMlLZL — Agence MAP (@MAP_Information) May 4, 2023

كما اعتمدت الأميرة للا مريم على قطع المجوهرات البسيطة والأنيقة، التي تضفي لمسة من اللمعان على الإطلالة الرائعة.

جدير بالذكر أن الإطلالة الجميلة للأميرة للا مريم، قد أثارت استحسانا عميقا لدى رواد مواقع التواصل في المنطقة العربية وبشكل خاص في المملكة المغربية، لكن كثيرين ارتأو مقارنتها بالإطلالة الأشهر للأميرة للا سلمى في حفل تنصيب الملك الجديد لهولندا، قبل عقد من الزمن، عام 2013.

إطلالة للا سلمى في حفل تنصيب الملك الجديد لهولندا عام 2013

أواخر شهر أبريل/نيسان من العام 2013، أبهرت الأميرة للا سلمي، وكانت وقتها زوجة الملك محمد السادس، المغاربة خلال حضورها في امستردام حفل تنصيب الأمير وليام ألكسندر على عرش هولندا.

وظهرت الأميرة للا سلمى في حفل العشاء الذي أقامته الملكة “بياتريس” على شرف الحضور المدعويين لمراسيم تنصيب ابنها وليام الكسندر ملكا على هولندا، في قمة أناقتها وجمالها وقد ارتدت قفطانا مغربيا طويلا ابيض اللون يحليه تطريز رائع.

إطلالات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى ، طليقة الملك محمد السادس ، بالقفطان المغربي الجميل .. ملامحها حلوه و ابتسامتها بشوشة ، فيها شبه من رجوى آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين 📷 pic.twitter.com/uOJLJTvgg0 — classic ♫ (@i_classic__) March 18, 2023

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات في غاية الجمال كالحزام والأقراط وتاج زفافها المرصع الذي أضفى عليها تألقا وتميزا. وانتعلت حذاءا عصريا ذهبي اللون.

أما في اليوم التالي، وأثناء مراسيم التنصيب، فقد خطفت الأنظار ولاحقتها كاميرات المصورين معجبين بإطلالتها الساحرة حيث ارتدت قفطانا مخمليا باللون الأخضر الغامق تزينه تطريزات جميلة بلون ذهبي. واختارت طقم مجوهرات ذهبي تزينه أحجار باللون الأخضر.

أما شعرها فتركته متموجا بتسريحة ذيل الحصان التي اكسبتها جمالا طبيعيا جذب اهتمام وإعجاب الجميع. وإلى اليوم، بقيت تلك الصورة راسخة في أذهان الكثيرين من المغاربة بوصفها واحدة من أجمل إطلالات الزوجة السابقة للملك محمد السابق.

#إحتفلت الأميرة للا سلمى بعيد ميلادها 44 يوم الثلاثاء الماضي، بأحد الضيعات بمدينة الرباط، عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خير 💐. pic.twitter.com/ClAeGOcNMz — The honorable Moroccan empire۞🇲🇦۞ (@Rabat_Capital1) May 14, 2022

وعلى غرار أنقاقتها وحُسنها الذي تميزت به، اشتهرت الأميرة للا سلمى منذ زواجها من الملك محمد السادس، بحضورها الملحوظ في نشاطات وبرامج ومناسبات عديدة داخل المملكة أو خارجها.

وقدمت الأميرة للا سلمى مثالًا للمرأة المغربية الواعية المثقفة فهي مهندسة كمبيوتر بالأساس. بالإضافة إلى كل ذلك تميزت بطلتها الجميلة وأناقتها الملحوظة التي تلفت نظر وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

يشكل اليوم الوطني لمحاربة داء السرطان مناسبة لإبراز الانخراط المؤسساتي الفاعل لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان في دعم مختلف الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المصابين بالورم الخبيث. pic.twitter.com/aGHqeHjJIT — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) November 23, 2017

وكانت شديدة الحرص دائما على اختيار أزياء مغربية تراثية كالقفطان المغربي الذي تعتز بارتدائه في اللقاءات والمناسبات الرسمية في الدول المختلفة، وتضيف إليه دائما لمسات عصرية ليتناسب وأحدث خطوط الموضة العالمية.

مقارنات بين الأميرة للا سلمى والأميرة للا مريم

الظهور اللافت للأميرتين المغربيتن في المناسبات الدولية الرسمية، أثار جاذبية الكثيرين لطرح المقارنات بينهما.

حيث كتب البعض مشيدا بإطلالة الأميرة للا سلمى عام 2013 قائلا “أميرة الجميلات.. لالة سلمى أطال الله في عمرها عندما نابت عن زوجها الملك محمد السادس نصره الله في حفل زواج ولي عهد بريطانيا.. النخوة الفاسية”.

وتابع “لاحظوا معي ردة فعل الحاضرين و لاحظوا معي اكثر كيفية ترتيب الملوك في الصورة التذكارية للحفلة ترتيب أقدم ملكية الى احدثها”.

أميرة الجميلات 👑🇲🇦 لالة سلمى أطال الله في عمرها عندما نابت عن زوجها الملك محمد السادس نصره الله في حفل زواج ولي عهد بريطانيا ✍️😏 النخوة الفاسية 💫💝 لاحظوا معي ردة فعل الحاضرين و لاحظوا معي اكثر كيفية ترتيب الملوك في الصورة التذكارية للحفلة ترتيب أقدم ملكية الى احدثها 😏🇲🇦 pic.twitter.com/LDBpQKketK — قاهر الكراغلة (@bocchus_moro) May 6, 2023

ليرد عليه حساب آخر قائلا ” للا سلمى كولشي بق حل فمه فيها اناقة ونخوة والشان المغربي الاصيل من افضل من مثل جلالة الملك في الحفلات الدولية طبعا هدا لا ينسينا الحضور الفخم للاميرة للا مريم اليوم في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث”.

#للا_سلمى كولشي بق حل فمه فيها اناقة ونخوة والشان المغربي الاصيل ❤️👑🇲🇦من افضل من مثل جلالة #الملك في الحفلات الدولية طبعا هدا لا ينسينا الحضور الفخم للاميرة #للا_مريم اليوم في حفل تتويج ملك بريطانيا #تشارلز_الثالث❤️👑🇲🇦 https://t.co/eXqEG9BUxw — CHaimaa🌸 (@chaimaa_didi) May 6, 2023

وقال آخر “للا سلمى ذي كانت تخطف الانظار من بعيد … ذي هي مثل الشمس بعد المطر”.

للا سلمى ذي كانت تخطف الانظار من بعيد … ذي هي مثل الشمس بعد المطر. — Rashed Aldahbali (@rshedaden) May 9, 2023

فيما دونت مغردة “بالروجولة سلمى كانت كتفرع الطرح فهادشي ديال الاناقة”.