موعد الحفل والحضور.. تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث وأسرار تقاليد تعود لـ 1000 عام

وطن- يترقب العالم والبريطانيون بشكل خاص، حفل تتويج تاريخي لملك بريطانيا الجديد الذي سيعتلي خلاله الملك تشارلز الثالث، غداً السبت 06 مايو/أيار التاج البريطاني بعد انتظار دام 70 عاماً، أصبح خلالها صاحب أعلى فترة لولي للعهد قبل تقلده السلطة.

مع وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية في منزلها الريفي بالمورال في سبتمبر/أيلول الماضي، أصبح تشارلز الثالث ملكًا على الفور.

في الأيام التي تلت ذلك، أُعلن رسميًا ملكًا جديدًا لبريطانيا، والآن، بعد شهور من الاستعدادات المضنية، سيقع غداً السبت تتويجه وريثاً للعرش وولياً للعهد لمدة 70 عامًا، سيتم تتويج تشارلز الثالث رسميًا في احتفال مهيب يكتسي طابعاً دينياً سيجتمع خلاله الآلاف في وستمنستر أبي والشوارع المحيطة بوسط لندن.

On Saturday, King Charles III will become the 40th Sovereign to be crowned at Westminster Abbey, with The Queen Consort crowned beside him.@WAbbey has been the setting for every Coronation since 1066, with William the Conqueror being the first monarch to be crowned there. pic.twitter.com/4daqSOVYM7

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 3, 2023