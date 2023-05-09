الثلاثاء, مايو 9, 2023
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بتمرين فتح الحوض.. ياسمين صبري تتعمد الإثارة واستعراض أنوثتها (شاهد)

الفنانة المصرية ياسمين صبري استعرضت في آخر صورها على إنستغرام رشاقتها ولياقتها البدنية وسط أنباء عن عودتها القوية لعالم السينما بثلاثة أفلام دفعة واحدة

كتب فهمي الورغمي
ياسمين صبري watanserb.com
ياسمين صبري
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وطن- استعرضت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري، لياقتها البدنية في أحدث ظهور لها، من داخل صالة الجيم، حيث تعوّدت على مشاركة متابعيها همسات من أنوثتها الطاغية التي امتزجت مع رشاقتها وشغفها بممارسة التمارين الرياضية.

ياسمين صبري تُبهر متابعيها بلياقتها البدنية

شاركت ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أكثر صورها إثارة وجاذبية، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتظهر فيها وهي داخل صالة الجيم وقد تمكّنت من إجادة أحد أصعب تمارين اللياقة البدنية “فتح الحوض”.

 

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ياسمين صبري تُبهر متابعيها بلياقتها البدنية
ياسمين صبري تُبهر متابعيها بلياقتها البدنية

لاقت الصورة، التي شاركتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، إعجاب الآلاف من متابعيها، الذين أثنَوا على رشاقتها وجمالها وأناقتها.

ويشار هنا إلى أنّ الهدف من ممارسة تمارين فتح الحوض هو تخفيف التوتر في العضلات.

 

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حيث إنه عند القيام بفتح الحوض، ستكون الساقان ممدودتين طوال الوقت.

ويوصي المشرفون داخل صالات التدريب بممارسة “تمارين فتح الحوض” كجزء من روتين التمرينات، خاصة إذا كان المتدربون يقومون بأنشطة مثل الجري أو ركوب الدراجات.

 

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تعمل تدريبات فتح الحوض على إطالة العضلات، وتحسين الدورة الدموية عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضلات.

وعلى صعوبة المحافظة عليها كروتين يومي بالنسبة للكثيرين، تشارك ياسمين صبري بشكل دوري، صورها وفيديوهاتها وهي تمارس تمارين مختلفة مثل (اليوجا والبيلاتس والكارديو) على حسابها في إنستغرام، حيث تحظى بإعجاب وتفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

 

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وتحرص ياسمين صبري على الاهتمام بصحتها وجمالها، وتتبع نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً.

كما تشارك متابعيها ببعض النصائح والإرشادات للحفاظ على رشاقة الجسم والعقل.

تُعتبر ياسمين صبري من أجمل وأنجح الفنانات في السينما والتلفزيون المصري، خلال السنوات الماضية.

حيث قدّمت عدة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، آخرها مسلسل “فرصة ثانية” الذي عرض في رمضان 2020.

 

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ياسمين صبري تعود للسينما بـ3 أفلام دفعة واحدة

تستعدّ ياسمين صبري لتقديم ثلاثة أفلام سينمائية في عام 2023، بعد غياب عن الشاشة الكبيرة منذ عام 2018، حيث قدّمت آخر أعمالها فيلم “الديزل” الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، وإخراج كريم السبكي.

وقبل أشهر، تعاقدت الفنانة المصرية، على تجسيد البطولة النسائية في فيلم «يوم استقالة مجرم» الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، تمهيدًا للدخول في مراحل التصوير المرحلة المقبلة.

وبهذا الفيلم تعود ياسمين صبري إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات، وتجري حاليًا جلسات عمل بين الفنان أمير كرارة، والسيناريست إيهاب بليبل، والمخرج حسن المنباوي، لوضع التحضيرات النهائية للبَدء في تصوير العمل الذي يجمع بين الأكشن والكوميدي.

وكشفت ياسمين صبري، عن عودتها للسينما بفيلم أكشن كوميدي، لكنها لم تعلن عن تفاصيله.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج mbc trending: “أعود للسينما قريبًا، وسأبدأ تصوير فيلم أكشن كوميدي في شهر نوفمبر القادم، وأتمنى أن يعجب الجمهور، ويكون فيلمًا ممتعاً للطفل الصغير حتى الجد”.

ويشار إلى أنّ الفنانة المصرية، قد ظهرت قبل أيام في صورة ثنائية مع المخرج المصري “بيتر ميمي”، شاركتها عبر حسابها على إنستغرام، الأمر الذي يؤكد عودتها القريبة لعالم السينما المصرية.

 

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ياسمين صبري تستعرض أنوثتها الطاغية

ياسمين صبري هي ممثلة مصرية شهيرة وجميلة، تتمتع بشعبية كبيرة على موقع إنستغرام، حيث تنشر صورها وفيديوهاتها التي تظهر فيها أنوثتها وجمالها الساحر.

 

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بدأت صبري بدأت مسيرتها الفنية عام 2013، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات.

تزوّجت الممثلة المصرية مرتين، وانفصلت عن زوجها الثاني أحمد أبو هشيمة في 2022.

وبعيداً عن أعمالها الفنية، تُعتبر ياسمين صبري من أجمل 100 وجه في العالم، وكانت أول سفيرة عربية لدار كارتييه للمجوهرات.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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