بتمرين فتح الحوض.. ياسمين صبري تتعمد الإثارة واستعراض أنوثتها (شاهد)

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وطن- استعرضت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري، لياقتها البدنية في أحدث ظهور لها، من داخل صالة الجيم، حيث تعوّدت على مشاركة متابعيها همسات من أنوثتها الطاغية التي امتزجت مع رشاقتها وشغفها بممارسة التمارين الرياضية.

ياسمين صبري تُبهر متابعيها بلياقتها البدنية

شاركت ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحد أكثر صورها إثارة وجاذبية، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وتظهر فيها وهي داخل صالة الجيم وقد تمكّنت من إجادة أحد أصعب تمارين اللياقة البدنية “فتح الحوض”.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

لاقت الصورة، التي شاركتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، إعجاب الآلاف من متابعيها، الذين أثنَوا على رشاقتها وجمالها وأناقتها.

ويشار هنا إلى أنّ الهدف من ممارسة تمارين فتح الحوض هو تخفيف التوتر في العضلات.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

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حيث إنه عند القيام بفتح الحوض، ستكون الساقان ممدودتين طوال الوقت.

ويوصي المشرفون داخل صالات التدريب بممارسة “تمارين فتح الحوض” كجزء من روتين التمرينات، خاصة إذا كان المتدربون يقومون بأنشطة مثل الجري أو ركوب الدراجات.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

تعمل تدريبات فتح الحوض على إطالة العضلات، وتحسين الدورة الدموية عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضلات.

وعلى صعوبة المحافظة عليها كروتين يومي بالنسبة للكثيرين، تشارك ياسمين صبري بشكل دوري، صورها وفيديوهاتها وهي تمارس تمارين مختلفة مثل (اليوجا والبيلاتس والكارديو) على حسابها في إنستغرام، حيث تحظى بإعجاب وتفاعل كبير من جمهورها وزملائها في الوسط الفني.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

وتحرص ياسمين صبري على الاهتمام بصحتها وجمالها، وتتبع نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً.

كما تشارك متابعيها ببعض النصائح والإرشادات للحفاظ على رشاقة الجسم والعقل.

تُعتبر ياسمين صبري من أجمل وأنجح الفنانات في السينما والتلفزيون المصري، خلال السنوات الماضية.

حيث قدّمت عدة أعمال درامية وسينمائية ناجحة، آخرها مسلسل “فرصة ثانية” الذي عرض في رمضان 2020.

View this post on Instagram A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)

ياسمين صبري تعود للسينما بـ3 أفلام دفعة واحدة

تستعدّ ياسمين صبري لتقديم ثلاثة أفلام سينمائية في عام 2023، بعد غياب عن الشاشة الكبيرة منذ عام 2018، حيث قدّمت آخر أعمالها فيلم “الديزل” الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق، وإخراج كريم السبكي.

#محمد_رمضان ينشر صورة جديدة مع #ياسمين_صبري في كواليس «الديزل»..يعد التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل "الأسطورة" pic.twitter.com/4Mmvwf6bo2 — CBC Egypt (@CBCEgypt) November 3, 2017

وقبل أشهر، تعاقدت الفنانة المصرية، على تجسيد البطولة النسائية في فيلم «يوم استقالة مجرم» الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، تمهيدًا للدخول في مراحل التصوير المرحلة المقبلة.

أمير كرارة و ياسمين صبري في بطولة فيلم قادم ( يوم استقالة مجرم ) pic.twitter.com/Uj11pQhmGP — زيدان نجد (@Zidane__Najd) October 31, 2022

وبهذا الفيلم تعود ياسمين صبري إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات، وتجري حاليًا جلسات عمل بين الفنان أمير كرارة، والسيناريست إيهاب بليبل، والمخرج حسن المنباوي، لوضع التحضيرات النهائية للبَدء في تصوير العمل الذي يجمع بين الأكشن والكوميدي.

وكشفت ياسمين صبري، عن عودتها للسينما بفيلم أكشن كوميدي، لكنها لم تعلن عن تفاصيله.

وأضافت خلال لقائها مع برنامج mbc trending: “أعود للسينما قريبًا، وسأبدأ تصوير فيلم أكشن كوميدي في شهر نوفمبر القادم، وأتمنى أن يعجب الجمهور، ويكون فيلمًا ممتعاً للطفل الصغير حتى الجد”.

ويشار إلى أنّ الفنانة المصرية، قد ظهرت قبل أيام في صورة ثنائية مع المخرج المصري “بيتر ميمي”، شاركتها عبر حسابها على إنستغرام، الأمر الذي يؤكد عودتها القريبة لعالم السينما المصرية.

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ياسمين صبري تستعرض أنوثتها الطاغية

ياسمين صبري هي ممثلة مصرية شهيرة وجميلة، تتمتع بشعبية كبيرة على موقع إنستغرام، حيث تنشر صورها وفيديوهاتها التي تظهر فيها أنوثتها وجمالها الساحر.

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بدأت صبري بدأت مسيرتها الفنية عام 2013، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات.

تزوّجت الممثلة المصرية مرتين، وانفصلت عن زوجها الثاني أحمد أبو هشيمة في 2022.

وبعيداً عن أعمالها الفنية، تُعتبر ياسمين صبري من أجمل 100 وجه في العالم، وكانت أول سفيرة عربية لدار كارتييه للمجوهرات.