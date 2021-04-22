أمير كرارة تريند بعد مشهد الأسد المرعب وإطعامه بفمه .. حقيقي 100%!!

تصدر اسم الفنان المصري أمير كرارة، مواقع التواصل ومحركات البحث بعد عرض مشهد خطير له في مسلسله “نسل الأغراب” حيث ظهر برفقة أسد حقيقي وهو يطعمه بفمه.

وفي أحدث حلقات مسلسل “نسل الأغراب” الذي يشاركه فيه البطولة الفنان أحمد السقا، ظهر كرارة وهو يمسك بقطعة لحم في فمه ويطعمها للأسد في فمه أيضا مباشرة.

وأثار هذا المشهد المرعب دهشة وذهول الجمهور، خاصة بعد علمهم أن المشهد حقيقي تماما ولم يتم الاستعانة ببديل للفنان المصري.

كيف كسر أمير كرارة حاجز الخوف من الأسد علوش؟

بالنسبة لهذا الجانب نقلت وسائل إعلام عن مدرب الأسود المصري أشرف الحلو، عن أن سبب اختيار “الأسد علوش” للمشاركة في المسلسل هو المخرج محمد سامي، الذي ذهب إلى السيرك وطلب أسدا ليكون صاحب بطل المسلسل، الذي يحمل اسم “غفران” ويجسد شخصيته كرارة.

وتابع الحلو: “في البداية كان كرارة يشعر بالخوف والرهبة من الأسد علوش، والأسد أيضا كان في رهبة وعزل نفسه عن إخوته بسبب تغيير قفصه، وبدأ الفنان يتعامل مع علوش تدريجيا حتى يتآلف معه”.

وكان كرارة في البداية كان يتعامل مع علوش من خارج القفص، وبعد أن اكتسب ثقته بدأ يدخل إلى القفص وأنا برفقته، يقول الحلو.

واستطرد أشرف الحلو:”ومع استمرار الاحتكاك والبروفات توطدت العلاقة بينهما، وتآلف الأسد مع كرارة ورائحته واطمأن له، والفنان أيضا أصبح يتعامل مع الأسد بثقة وحميمية”.

وأضاف مدرب الأسود أنه وعلى الرغم من أن الفنان أحمد السقا لم تجمعه مشاهد مع الأسد في المسلسل، فإن علاقتهما قوية.

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خاصة أن السقا يحب الحيوانات، وعلى رأسها الأسود والخيول، ويتعامل معهم في حياته الطبيعية بثقة، ولهذا نجح في أفلام مثل “أفريكانو”.

وأكد أن السقا كان دائم اللعب مع الأسد علوش، ويحرص على إطعامه في كواليس المسلسل.

وأكد الحلو أنه “تم توفير كل وسائل الحماية والأمان، إلى جانب البيئة المناسبة التي تجعل علوش يتأقلم سريعا مع أجواء التصوير”.

كما اعتبر مدرب الأسود أن سامي “أخرج موهبة التمثيل من الأسد، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات القادمة من المسلسل، إذ أن لعلوش مشاهد خاصة به منفردة ومشاهد كثيرة مع كرارة”.

ونوه الحلو إلى أن علوش “أسد آسيوي عمره 9 سنوات، وسبق أن اشترك في عدة أعمال فنية مع النجوم حسن الرداد ورامز جلال والعديد من البرامج والإعلانات”.

ويقوم “علوش” في المسلسل بدور الأسد الخاص لغفران الغريب، وتجمعهما علاقة قوية في أحداث العمل.

وفي هذا السياق، نفى الحلو ما تردد عن استخدام مواد تخديرية في بعض المشاهد، مؤكدا أن جميع المشاهد “حقيقية تماما والأسد في كامل وعيه”.

وتابع: “مشهد إطعام كراره للأسد بفمه حقيقي تماما، وكان من أخطر المشاهد التي حبست أنفاس الجميع حتى مر بسلام”.

وختم الحلو حديثه بالتأكيد على عدم حدوث أي مشكلات أثناء التصوير والتدريبات، “حيث وفرت الشركة المنتجة كل عوامل الأمان والاحتياطات اللازمة”.

أمير كرارة تريند

كما برز اسم الفنان أمير كرارة ضمن الهاشتاجات الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل “نسل الأغراب”.

خاصة مشهد المعركة بين السقا “عساف”، وأمير كرارة “غفران”، إذ شهدت الحلقة هجوما من غفران “أمير كرارة” ورجاله على عساف “أحمد السقا” والغجر.

وهو ما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحول المسلسل على لحديث مرتادى موقع تويتر.

وبرز اسم أمير كرارة، فى التريند المصرى، مشيدين بأدائه فى الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب، خاصة مشهد المعركة مع أحمد السقا.

وكانت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل نسل الأغراب على قناة ON بدأت بهجوم من غفران “أمير كرارة” ورجاله على عساف “أحمد السقا” والغجر، فى مشهد مخيف من إطلاق واشعال النيران وسقوط قتلى من الطرفين.

وخلال المعركة تحول نميرى “محمد جمعة” ليكون بظهر أخيه عساف، وأصيب سليم “أحمد داش” فى زراعه وبعدها أمر غفران رجاله بترك المكان والعودة إلى السرايا.

ويشار إلى أن مسلسل “نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامى.

وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران.

اضافة الى محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.

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