الإثنين, مايو 8, 2023
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حياتنا

هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟

يؤدي تقشير جلد الخيار إلى فقدان معظم العناصر الغذائية والفوائد الصحية

كتب ايمان الباجي
هل يجب تقشير الخيار قبل تناوله؟ watanserb.com
الخيار
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وطن- في فصل الصيف، يعشق الكثير من الأشخاص تناول الخيار لأنه يتميز بالعديد من الفوائد الصحية.

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، كما أن المحتوى المائي العالي فيه يجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب، حسب موقع “timesofindia“.

علاوة على ذلك، يحتوي أيضًا على الألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والمنغنيز. كما أنه غني بفيتامين ك الذي يساعد في تنظيم عملية تجلط الدم مع المحاظة على صحة العظام.

علاوة على ذلك، تساعد القشور الموجود في الخيار في الوقاية من هشاشة العظام وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

الخيار

 العناصر الغذائية الموجودة في الخيار

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين في الخيار في محاربة الجذور الحرة وتأخير الشيخوخة.

هذه الفاكهة غنية بالألياف وبالفيتامينات وبالمعادن المعينة. إنها منخفضة السعرات الحرارية ولها محتوى مائي عالي يساعد في إنقاص الوزن. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وبالتالي تمنع الأمراض المزمنة.

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الخيار هو نبات متعدد الاستخدامات وغالبًا ما يتم رشه بمواد كيميائية ومواد حافظة للنمو مما يجعل استهلاكه غير صحي تمامًا.

وعادة ما يُنصح بضرورة تقشيره وتناوله لأن القشر قد يحتوي على مواد كيميائية وأوساخ.

ما هي أفضل طريقة لاستهلاكه؟

تقشير الجلد قد يؤدي إلى فقدان معظم عناصره الغذائية وفوائده الصحية. لذلك يجب عليك تناوله دون إزالة قشوره للحصول على فوائد غذائية أكثر.

إذا كنت لا تقوم بإزالة القشرة، اغسله جيدًا تحت الماء الجاري، ثم قم بنقعه في ماء دافئ مع القليل من الملح والكركم والقليل من صودا الخبز لمدة 10 دقائق.

تقشير الخيار
تقشير الخيار

بعد ذلك، قم بغسله عن طريق الفرك جيداََ ثم جففه وتناوله.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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