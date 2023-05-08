بلال الخنوس يخشى مصير أشرف حكيمي ويكشف كيف يتصرف مع المعجبات!

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وطن – نشرت مجلة “هومو” البلجيكية حوارا مطولا مع لاعب المنتخب المغربي ونادي “جينك” البلجيكي بلال الخنوس كشف فيه الكثير عن جوانب حياته الخاصة، مبرزا دور والديه فيما وصل إليه، معبرا عن اعتزازه بالدين الإسلامي وكاشفا عن أسلوب تعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء مع المجلة البلجيكية، أشاد اللاعب الدولي المغربي الذي فضل اللعب للمغرب على المنتخب البلجيكي في مونديال قطر 2022، بلال الخنوس، بفضل والده الذي ظل داعمه الأول وسنده في مسيرته الكروية.

وقال “الخنوس” في حواره عن والده: “لم يكن والدي يضغط علي، بل كان يشجعني ويدعمني لكنه في المقابل كان دائمًا يقول لي إذا كنت أريد التوقف عن كرة القدم من الغد، فلا بأس بذلك أيضًا، ما شكل مصدر اطمئنان لي”.

وعلى الطرف الآخر، عبر بلال الخنوس عن امتنانه لمدربه ووتر فرانكلين، الذي منحه الفرصة في نهاية الموسم الماضي، حينما كان يلعب مع فريق جينك تحت 18 سنة، وأشركه مع الفريق الأول في مباراة أمام نادي ميشلين.

وروى “الخنوس” ما جرى حينها، قائلا: “أصيب اللاعب لوكا أوين صيف العام الماضي، وتوجهت إلى المدرب وطلبت منه الاعتماد علي، وأبديت إصراري على ذلك، فمنحني الفرصة مجددًا في الجولة الأولى من الموسم أمام ستاندار دو لييغ، ومنذ ذلك الحين أصبحت لاعبًا أساسيًا في الفريق، بل حظيت بخوض المونديال في قطر مع المغرب”.

بلال الخنوس يخشى ما حدث مع أشرف حكيمي

وعن علاقته بالفتيات واهتمامهن به بعد تحقيقه الشهرة العالمية، عبر بلال الخنوس عن رفضه التواصل معهن عبر مواقع التوصل الاجتماعي.

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وقال بلال الخنوس: “أنا أحصل على بعض الانتباه، ولكنني حذر. إذا رأيت ما حدث لأشرف حكيمي من باريس سان جيرمان (اتهمته فتاة تواصلت معه عبر إنستغرام باغتصابها)، فستكون حذرًا. لا أرد على رسائل الفتيات لأنك لا تعرف أبدا نواياهن”.

بلال الخنوس يفضل البقاء عازبا حاليا

كما اوضح بأنه “الخنوس” أنه لا يزال صغيرا في السن، قائلا:” أنا لا أزال في الثامنة عشرة من عمري. دعوني ألعب كرة القدم وأستمتع بالحياة”.

وأكد على أنه يفضل البقاء عازبا بالقول: “لست جاهزًا للزواج الآن. أريد أن أركز على اللعب وتحقيق أهدافي في الملاعب. بالإضافة إلى ذلك، أريد أن أكون مسؤولًا في العلاقات التي أقوم بها، لأنني أعلم أنني لست بالعمر الذي يجعلني مستعدًا للزواج” .

وفيما يتعلق باختياره للانضمام للمنتخب المغربي، رغم إلحاح الاتحاد البلجيكي على ضمه لمنتخب “الشياطين الحمر”، فقد أكد “الخموس” على أن الامر كان خيار القلب، تكريمًا لجده الراحل، الذي هاجر من المغرب إلى بلجيكا من أجل تحسين ظروف الأسرة، مبديًا أسفه أنه لم يعش لحظة مشاركته في المونديال مع المغرب.

بلال الخنوس يكشف كواليس اختيار الركراكي له للمشاركته في مونديال قطر

كشف بلال الخنوس فيحواره مع مجلة “هومو“عن كواليس مشاركته في مباراة الترتيب أمام كرواتيا خلال مونديال قطر، قائلًا: “لم أعرف أنني سأكون ضمن التشكيلة، إلا في صباح يوم المباراة، لكن في الليلة السابقة كنت قد تلقيت تلميحًا بالفعل، كان الوقت متأخرًا عندما عدت إلى غرفتي، وفي الردهة التقيت بفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي الذي طلب مني أن أخلد للنوم مبكرًا لأنني قد ألعب غدًا أمام كرواتيا، لم آخذ كلامه على محمل الجد واعتبرته مجرد تحفيز من رجل مسؤول”.

وأضاف قائلا: “في صباح اليوم الموالي، وأثناء وجبة الإفطار، سألني المدير الفني وليد الركراكي إن كنت مستعدًا للعب، فأكدت له أنني هنا من أجل اللعب طبعًا، فأخبرني أنني سأكون ضمن تشكيلة البداية، تناولت إفطاري وذهبت بسرعة إلى ملعب التدريب، تمددت على العشب، هذه طريقتي في التركيز وتصفية ذهني”.

الإيمان والصلاة كانا محفزين لـ الخنوس خلال مونديال قطر

اعتبر بلال الخنوس أن عقلانيته ونضجه في اتخاذ القرارات رغم سنه الصغير ناجمة عن ارتباطه بشكل أساسي بإيمانه بتعاليم الدين الإسلامي، واعتقاده يقينا أن كل شيء في نهاية المطاف بيد الله، وما عليه إلا أن يجتهد وينتظر التوفيق منه، بحسب قوله.

وأضاف أن “هناك بعض اللاعبين الشباب الذين يريدون حرق المراحل، ويغضبون بسرعة إذا لم يصلوا أهدافهم، هذه ليست طريقة تفكيري، صحيح أنني أتوق لخوض دوري أبطال أوروبا، لكنني انتظر بصبر فرصتي، على المرء أن يتحلى بالإيمان والصبر، وأن نكون شاكرين لما نحصل عليه مهما كان”.

فتاة فرنسية تتهم أشرف حكيمي باغتصابها

وكانت شابة فرنسية قد توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن للتبليغ عن حادثة اغتصاب مزعومة لها من قبل لاعب باريس سان جيرمان، شرف حكيمي، لكنها لم تتقدم بشكوى.

وقالت الفتاة الفرنسية إنها تعرفت على أشرف حكيمي في يناير/كانون الثاني الماضي على تطبيق إنستغرام وذهبت إلى منزله في 25 شباط/ فبراير عبر سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها.

وأضاف المصدر أن أشرف حكيمي قبّلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها، وتمكنت من دفعه بعيدًا، وقالت إن صديقة تواصلت معها عبر رسالة نصية، جاءت لاصطحابها.

أشرف حكيمي ينفي

من جانبه، نفى اللاعب أشرف حكيمي صحة هذه الاتهامات، مؤكدا بأنه تعرض لـ”فخ”.

وقالت محامية اللاعب فاني كولان إن ما يحدث “محاولة ابتزاز”، وأكدت لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن الاتهامات “كاذبة”.