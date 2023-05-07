الأحد, مايو 7, 2023
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طرائف تتويج الملك تشارلز.. حصان يصدم الحشود وجندي يسقط في الوحل (فيديو)

الملك تشارلز الثالث توِّج في حفل تاريخي هو الأول في المملكة المتحدة منذ سبعين عاماً

كتب شيراز ماضي
مراسم تتويج تشارلز الثالث watanserb.com
مراسم تتويج تشارلز الثالث
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق واقعة طريفة في مراسم تتويج تشارلز الثالث كملك بريطانيا، وذلك عندما خرج حصان عن السيطرة واصطدم بالحشود، بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو مثير لجندي سقط أرضا.

وأظهر الفيديو، لقطات من خروج الحصان عن السرب الذي كان يسير فيه، وسط عجز الجندي الذي كان يمتطيه عن السيطرة على الموقف، قبل أن يصطدم بالحشود التي اصطفت لتشاهد هذا الحدث التاريخي.

جندي يسقط في الوحل

في مشهد آخر، سقط جندي أرضا خلال تأدية مهمته في حفل تتويج ملك بريطانيا، فيما اضطر رجال الجيش إلى جر الجندي في الوحل.

وكان الجندي جزءا من جنود يؤدون تحية احتفالية بالبندقية الملكية، قام بها فوج 104 من المدفعية الملكية، وإتباعا للقوانين، ظل زملاؤه من حوله ساكنين بلا تردد وبدون انشغال فيما واصلوا الإجراءات، قبل أن يهرع رجلان يرتديان زي الجيش إلى مكان الحادث.

بعد حوالي 5 ثوان من ارتطامه بالأرض، انقلب على ظهره ورفع رجليه، قبل أن يتم جره على الأرض عبر الوحل وجزء من بركة، من أجل إخراجه من المكان.

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تتويج الملك تشارلز

وتُوج الملك تشارلز الثالث في حفل تتويج تاريخي، هو الأول في المملكة المتحدة منذ سبعين عاماً، وعقب تتويج الملك بوقت قصير، تم تتويج زوجته كاميلا ملكة.

وأطلقت المدفعية تحية للملك، في 13 موقعاً في المملكة المتحدة، بينما قرعت أجراس كنيسة دير وستمنستر لمدة دقيقتين، ورفعت الأنخاب من قبل المحتشدين في طريق “ذي مول” بلندن احتفالاً بالمناسبة.

وعقب الحفل، راقبت الحشود التي اصطفت على جانبي الطريق الذي سلكه الموكب الزوجين المتوّجين حديثاً يشقان طريقهما إلى قصر باكنغهام على متن العربة الملكية الذهبية.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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