الأحد, مايو 7, 2023
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رياضة

تعليق أبو تريكة على خسارة الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا (فيديو)

الهلال السعودي يخسر لقب دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة أمام أوراوا بهدف نظيف دون مقابل

كتب فارس أبو شيحة
محمد أبو تريكة watanserb.com
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وطن- علق الكابتن المصري محمد أبو تريكة المحلل الرياضي في شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، على خسارة الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا 2022-2023، أمام فريق أوراوا الياباني المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال المصري محمد أبو تريكة نجم فريق الأهلي السابق، ” البطولات المحلية وكأس العالم للأندية واللاعبين الذين لعبوا كأس العالم، لا تعلل بأن الأوروبيين يلعبون 60-70 مباراة في الموسم. اللاعب العربي غير”.

تعليق أبو تريكة على خسارة الهلال السعودي

وأضاف أبو تريكة، ” اللاعب العربي على الأقل يلعب 40-45 مباراة خلال الموسم، لأنه يختلف عن اللاعب الأوروبي ..”.

كما وتابع، ” الهلال يحتاج إلى إعادة التقييم وتغيير في المدرب واللاعبين الأجانب، الوصول إلى القمة صعب. والحفاظ على القمة هو الأصعب، والجماهير لا ترضى بالوصافة أي لا ترضى بالمركز الثاني”.

وختم أبو تريكة حديثه، ” عدم فوز الهلال باللقب هو فشل، ولازم تقييم على هذا المبدأ والكبير يفضل كبير. أنا مركزي أول أحافظ عليه. خسرت لييه”.

الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا
الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال ضد أوراوا في  نهائي دوري أبطال آسيا

وخسر فريق الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا 2022-2023، بعد الهزيمة في المباراة النهائية. أمام أوراوا الياباني بنتيجة 2-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

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كما وجاء هدف انتصار أوراوا الذي توج به بلقب البطولة الآسيوية على حساب الهلال (الزعيم الآسيوي)، بطريق الخطأ عن طريق اللاعب أندريه كاريو الذي سجل هدفاً في شباك مرمى فريقه عند الدقيقة ال48.

ورغم خسارة الهلال التتويج بلقب دوري أبطال آسيا إلا أنه كان متفوقاً على منافسه أوراوا الياباني على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى  10 تسديدات، مقابل 6 تسديدات للفريق الأخير.

تتويج أوراوا بلقب دوري أبطال آسيا
تتويج أوراوا بلقب دوري أبطال آسيا

كما واستحوذ الهلال السعودي على الكرة. بنسبة 71% طيلة مجريات دقائق المباراة، على عكس المتوج باللقب أوراوا الذي استحوذ بنسبة 29% في المباراة.

نهائي دوري أبطال آسيا
نهائي دوري أبطال آسيا

يذكر بأن فريق الهلال سيلتقي أمام نظيره الوحدة. بعد خسارة لقب البطولة الآسيوية، الجمعة، في نهائي كأس الملك السعودي، على ملعب ( استاد عبد الله الدولي) في العاصمة السعودية (الرياض).

المصدروطن + الهلال السعودي تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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