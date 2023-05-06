لم يُعلق حذائه بعد.. إبراهيموفيتش يُحدد وجهته المقبلة

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وطن- كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش صاحب ال41 عاماً، عن النادي الذي سينضم إلى صفوفه بعد رحيله عن نادي ميلان الإيطالي.

وذكر موقع (فوت ميركاتو) الإيطالي، بأن إبراهيموفيتش اتفق بالفعل مع نادي مونزا للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

انتقال إبرهيموفيتش إلى مونزا

وأضاف الموقع، ” مالك نادي مونزا سيلفيو بيرلوسكوني، الذي كان يمتلك ميلان سابقاً، تربطه علاقة جيدة مع زلاتان إبراهيموفيتش، حصل على كل شيء للانتقال اللاعب هذا الصيف، وبالتالي لا ينو تعليق حذائه بعد”.

وأكدت تقارير إيطالية في وقت سابق، بأن نادي ميلان لن يجدد عقد السويدي إبراهيموفيتش لموسم أخر إضافي مع الفريق، بعد تكرار إصابته وغيابه لفترات طويلة.

مونزا في الدوري الإيطالي الممتاز

وسيلتقي فريق مونزا أمام تورينو، الأحد، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم (الكالتشيو).

وكان مونزا قد فرض التعادل الإيجابي على منافسه روما، بهدف لكليهما، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإيطالي الممتاز.

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كما وخاض فريق مونزا 33 مباراة في منافسات الدوري الإيطالي 2022-2023، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 9 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 12 مباراة للموسم الحالي.

ويحتل فريق مونزا المركز العاشر من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 45 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتوج بلقب الدوري فريق نابولي لهذا الموسم بعد غيابه لنحو 33 عاماً برصيد 80 نقطة حتى الآن.