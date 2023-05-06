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للا مريم شقيقة ملك المغرب تثير انتباه الحضور في حفل تتويج تشارلز

بدت الأميرة المغربية للا مريم، الشقيقة الكبرى للملك محمد السادس، وهي تدخل إلى مكان تتويج الملك تشارلز الثالث مرتدية اللباس الرسمي والفلكلوري للقصر الملكي

كتب خالد الأحمد
للا مريم شقيقة ملك المغرب watanserb.com
للا مريم شقيقة ملك المغرب
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وطن- حلّت الأميرة للا مريم في العاصمة البريطانية لندن، لتمثيل شقيقها الملك محمد السادس، في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي يقام في قصر باكينغهام اليوم، السبت.

للا مريم في حفل تتويج تشارلز

ووفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، تمّ استقبال الأميرة للا مريم لدى وصولها إلى مطار فارنبورو، من طرف ممثل خاص لوزير الشؤون الخارجية البريطاني، وسفير المملكة المعتمد بلندن.

وبدت الأميرة للا مريم في مقطع فيديو متداول، وهي تدخل إلى مكان التتويج مرتدية قفطاناً زهري اللون “تكشيطة” والسلهام المغربي.

ويُعدّ السلهام باللون الأبيض مع جلابية مغربية بيضاء أيضًا أو غيرها من الألوان، هو لباس رسمي وفلكلوري للقصر الملكي وهو لباس رجال الدولة خلال الاحتفالات الملكية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية على موقعها الإلكتروني، إنّ الأميرة للا مريم حضرت، الجمعة، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدّمت لحضور مراسم تتويجه.

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وأقيم حفل تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن يوم السبت، في حفل كبير حضره نحو 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية، إضافةً إلى جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث.

وبعث الملك المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه عاهلاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وإلى كاميلا بمناسبة تتويجها ملكة.

ومما جاء في برقية الملك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية: “أغتنم هذه المناسبة التاريخية المجيدة، لأجدد الإعراب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصياً وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن البناء”.

للا مريم في حفل تتويج تشارلز
للا مريم في حفل تتويج تشارلز

من الأميرة للا مريم؟

والأميرة المغربية للا مريم بنت الحسن الثاني بن محمد الخامس من مواليد روما عام 1962، وهي شقيقة الملك محمد السادس والأمير رشيد والأميرة للا أسماء والأميرة للا حسناء.

وهي تهتمّ بالطفولة المغربية، من خلال رئاستها للمرصد الوطني للطفولة وكانت متزوجة من فؤاد الفيلالي، الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة “أونا” الاقتصادية ونجل الوزير الأول الأسبق ووزير الخارجية عبد اللطيف الفيلالي، ولهما ابنان هما للا سكينة ومولاي إدريس.

وتعتبر الأميرة للا مريم أكثر الأميرات ظهوراً في وسائل الإعلام وتمرّسا في الميدان الاجتماعي، وهو الميدان الذي خبرته وخبرها منذ أن كانت في العشرين من عمرها، وهو ما جعل الملك محمد السادس يرقيها إلى رتبة كولونيل ماجور تقديراً للجهود التي بذلتها مشرفةً وقائمة على مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

المصدرتويتر، وكالة المغرب العربي للأنباء، وزارة الشؤون الخارجية المغربية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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