للا مريم شقيقة ملك المغرب تثير انتباه الحضور في حفل تتويج تشارلز

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وطن- حلّت الأميرة للا مريم في العاصمة البريطانية لندن، لتمثيل شقيقها الملك محمد السادس، في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، الذي يقام في قصر باكينغهام اليوم، السبت.

للا مريم في حفل تتويج تشارلز

ووفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، تمّ استقبال الأميرة للا مريم لدى وصولها إلى مطار فارنبورو، من طرف ممثل خاص لوزير الشؤون الخارجية البريطاني، وسفير المملكة المعتمد بلندن.

وبدت الأميرة للا مريم في مقطع فيديو متداول، وهي تدخل إلى مكان التتويج مرتدية قفطاناً زهري اللون “تكشيطة” والسلهام المغربي.

🔴 الأميرة "لالة مريم" بقفطان مغربي 🇲🇦 و السلهام المغربي في حفل تتويج الملك "شارلز" 🇬🇧👑 صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحضر بلندن حفل استقبال على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.#المخزن #المغرب #القفطان_المغربي #المملكة_المغربية_الشريفة pic.twitter.com/7tb9CTHXPF — M.A.S 🇲🇦 👑 كتيبة (@MAgentSecret) May 6, 2023

ويُعدّ السلهام باللون الأبيض مع جلابية مغربية بيضاء أيضًا أو غيرها من الألوان، هو لباس رسمي وفلكلوري للقصر الملكي وهو لباس رجال الدولة خلال الاحتفالات الملكية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية على موقعها الإلكتروني، إنّ الأميرة للا مريم حضرت، الجمعة، بقصر باكينغهام بلندن، حفل استقبال أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث على شرف كبار الشخصيات التي قدّمت لحضور مراسم تتويجه.

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وأقيم حفل تتويج الملك تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن يوم السبت، في حفل كبير حضره نحو 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية، إضافةً إلى جنود من أكثر من 30 دولة من دول الكومنولث.

🔴 الأميرة "لالة مريم" بقفطان مغربي 🇲🇦 و السلهام المغربي في حفل تتويج الملك "شارلز" 🇬🇧👑 صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تحضر بلندن حفل استقبال على شرف كبار الشخصيات التي قدمت لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.#المخزن #المغرب #القفطان_المغربي #المملكة_المغربية_الشريفة pic.twitter.com/7tb9CTHXPF — M.A.S 🇲🇦 👑 كتيبة (@MAgentSecret) May 6, 2023

وبعث الملك المغربي محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه عاهلاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وإلى كاميلا بمناسبة تتويجها ملكة.

ومما جاء في برقية الملك، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية: “أغتنم هذه المناسبة التاريخية المجيدة، لأجدد الإعراب لجلالتكم عن عميق اعتزازي بما يربطنا شخصياً وعائلتينا الملكيتين من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على التعاون المثمر والتضامن البناء”.

من الأميرة للا مريم؟

والأميرة المغربية للا مريم بنت الحسن الثاني بن محمد الخامس من مواليد روما عام 1962، وهي شقيقة الملك محمد السادس والأمير رشيد والأميرة للا أسماء والأميرة للا حسناء.

وهي تهتمّ بالطفولة المغربية، من خلال رئاستها للمرصد الوطني للطفولة وكانت متزوجة من فؤاد الفيلالي، الرئيس المدير العام الأسبق لمؤسسة “أونا” الاقتصادية ونجل الوزير الأول الأسبق ووزير الخارجية عبد اللطيف الفيلالي، ولهما ابنان هما للا سكينة ومولاي إدريس.

وتعتبر الأميرة للا مريم أكثر الأميرات ظهوراً في وسائل الإعلام وتمرّسا في الميدان الاجتماعي، وهو الميدان الذي خبرته وخبرها منذ أن كانت في العشرين من عمرها، وهو ما جعل الملك محمد السادس يرقيها إلى رتبة كولونيل ماجور تقديراً للجهود التي بذلتها مشرفةً وقائمة على مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.