وشم جديد يظهر على ساق ليونيل ميسي أثناء وجوده في السعودية يثير الجدل حول وجهته التالية! (شاهد)

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وطن- أثناء إقامته السعودية ، انتشرت صورة فيروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي تظهر وشما جديدا تمثل في درع ناد برشلونة الإسباني.

ووفقا لموقع ” okdiario” الإسباني، يمكن رؤية درع برشلونة في خضم الشكوك حول المكان الذي سيلعب فيه في المستقبل ، حيث أدى ظهور وشم مشجعي برشلونة مع الدرع إلى زيادة التكهنات حول احتمال عودته إلى ناديه السابقعلى الرغم من وجود تفسير.

وشم كامل على ساق ميسي اليسرى

أكد الموقع على ان ميسي لديه وشم كامل في ساقه اليسرى وهو شيء قام به لعدة سنوات ، وصبغه باللون الأسود ، وقام تدريجياً بدمج رسومات مختلفة، بدأت بالرقم 10 ، ثم الكرة أو درع الاتحاد الأرجنتيني (AFA) والآن ، حان دور درع برشلونة.

الوشم مخطط له مسبقا

وعلى الرغم من إضافة شعار فريق برشلونة في الأسابيع الأخيرة ، إلا أن الحقيقة هي أن الوشم على ساقه ، ككل ، تم التخطيط له منذ عدة سنوات، وأن الشيء الوحيد هو أنه تم إجراؤه على أجزاء ليظهر كما ظهر عليه لآن.

ظهور الوشم في هذا التوقيت زاد من الشائعات

وبحسب الموقع أيضا، فإنه على الرغم من أن التخطيط للوشم قديم ، إلا أن دمج برشلونة فيه لا يمكن أن يأتي في وقت أفضل، حيث أنه في الأشهر الأخيرة ، تزايدت الشائعات حول عودة ميسي للنادي، موضحا أنه بالنسبة لمجلس إدارة لابورتا ، يعد هذا أحد الأهداف الحقيقية لسوق النقل التالي حيث أنهم في الواقع ، على استعداد لدفع 10 ملايين يورو صافي كل موسم ، في عقد لمدة موسمين وآخر اختياري.

عرض سعودي مغري لميسي

ومع ذلك ، لن يكون التوقيع سهلاً، حيث انه إلى جانب التعديلات المتعددة التي يتعين على برشلونة إجراؤها لتسجيله ، فإن ميسي لديه أكبر اقتراح في تاريخ الرياضة من المملكة العربية السعودية، حث أن المبلغ الذي سيتم استلامه سيكون 600 مليون يورو ، وهو رقم بعيد المنال لم يعد بالنسبة لبرشلونة ، ولكن بالنسبة لأي نادٍ أوروبي. يجب أن نتذكر أن كريستيانو رونالدو في النصر سيحصل على حوالي 200 مليون في الموسم.

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والواضح أن ميسي لن يستمر في باريس سان جيرمان ، الذي تم إيقافه عن العمل والراتب لمدة أسبوعين ، على وجه التحديد بسبب رحلته إلى البلد العربي دون إذن من النادي.

ولفت الموقع إلى انه مع بقاء مستقبله معلقا في الهواء ، أثار درع برشلونة الموشوم على ساقه فقط التكهنات حول عودته ، على الرغم من أنه تم التخطيط للوشم لعدة سنوات.