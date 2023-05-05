مقروبون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي.. هذا ما حدث بالضبط!

- Advertisement -

وطن- قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن زيارة جيرارد بيكيه لميامي كانت واحدة من أكثر الأحداث التي تم الحديث عنها في الأيام الأخيرة، حيث قام لاعب كرة القدم السابق بأول رحلة له إلى الولايات المتحدة لقضاء بعض الوقت مع ولديه ساشا وميلانو ، اللذين يعيشان منذ بداية أبريل مع والدتهما شاكيرا ، بعد أن اتفق كل من لمغنية الكولومبية ولاعب برشلونة السابق على خطة الزيارة هذه.

وفي الساعات الأخيرة ، انتشرت شائعة مفادها أن لاعب كرة القدم السابق قد تصادم مع شقيق شاكيرا ، تونينو مبارك، إلا أن مقربين من بيكيه نفوا بشكل قاطع حدوث هذا الامر.

ونقلت الصحيفة عن برنامج “El programa de AnaRosa” التلفزيوني الإسباني نقلا عن مقربين من “بيكيه” تأكيدهم على أن “ذلك لم يحدث”، موضحين أن لاعب برشلونة السابق يقضي وقته مع أطفاله بشكل طبيعي.

شاكير سهلت لقاء أبنائها بوالدهم

وبحسب م ورد، فقد سارت الأمور على ما يرام مع شاكيرا ، حيث سهّلت المغنية الكولومبية جمع أطفالها وتسليمهما لوالدهما، حيث تم الأمر عن الكاميرات.

ووفقا للمقربين من بيكيه، فإنه على الرغم من التوتر بينهما ، كان كل شيء طبيعيًا، وقالوا إن “العلاقات كانت مهذبة تماما ، كان الأطفال حاضرين عندما حملهم وتركهم. والآن ، الأطفال سيأتون إلى برشلونة للإقامة لمدة شهر ونصف”.

أبناء شاكيرا وبيكيه سيأتيان إلى إسبانيا

واشاروا إلى أن بيكيه لن يعود إلى ميامي لفترة ، لذا فهو الآن يستعد لاستقبال أطفاله في إسبانيا عندما ينهون دروسهم في ميامي ويقضون إجازاتهم.

- Advertisement -

وكانت وسائل إعلام إسبانية فد زعمت أن بيكيه وشاكيرا قد دخلا في جدالٍ محتدم تحوّل على ما يبدو لاحقاً إلى مشادة عنيفة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان بيكيه في زيارة لرؤية طفليه “ساشا وميلانو”.

شقيق شاكيرا يتدخل بعد مشادة بينها وبيكيه

وذكرت التقارير الإسبانية، أنّ جيرارد بيكيه، قد وصل مؤخرًا إلى ميامي للقاء طفليه “ساشا وميلانو” بعد أن سافرت شاكيرا إلى الولايات المتحدة، عقب قرارها الابتعاد عن برشلونة.

ولدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي، استقبل حشد من الصحفيين أسطورة نادي برشلونة، وضايقوه بأسئلة حول علاقته بـالمغنية الكولومبية.

ومع وصوله إلى ميامي، على حدّ قول الصحفية الإسبانية “فيرونيكا باستوس” في البرنامج التلفزيوني “La Mesa Caliente”، دخلت شاكيرا في مشادة مع بيكيه.

وادّعت الصحفية المذكورة أنّ هذه المشادة تطوّرت نحو العنف، على حدّ قولها، واضطرّ “تونينو مبارك” شقيق شاكيرا، للتدخل من أجل الدفاع عن أخته.