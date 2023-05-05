الجمعة, مايو 5, 2023
الرئيسيةحياتنامقروبون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي.. هذا...
حياتنا

مقروبون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي.. هذا ما حدث بالضبط!

وسائل إعلام إسبانية تحدثت عن اشتباك حاد بين بيكيه وشاكيرا دفع شقيقها للتدخل دفاعا عنها

كتب خالد الأحمد
مقروبون من بيكيه يتحدثون عن الصدام بينه وبين شاكيرا في ميامي watanserb.com
جيرارد بيكيه وشاكيرا في ميامي
- Advertisement -

وطن- قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن زيارة جيرارد بيكيه لميامي كانت واحدة من أكثر الأحداث التي تم الحديث عنها في الأيام الأخيرة، حيث قام لاعب كرة القدم السابق بأول رحلة له إلى الولايات المتحدة لقضاء بعض الوقت مع ولديه ساشا وميلانو ، اللذين يعيشان منذ بداية أبريل مع والدتهما شاكيرا ، بعد أن اتفق كل من لمغنية الكولومبية ولاعب برشلونة السابق على خطة الزيارة هذه.

وفي الساعات الأخيرة ، انتشرت شائعة مفادها أن لاعب كرة القدم السابق قد تصادم مع شقيق شاكيرا ، تونينو مبارك، إلا أن مقربين من بيكيه نفوا بشكل قاطع حدوث هذا الامر.

ونقلت الصحيفة عن برنامج “El programa de AnaRosa” التلفزيوني الإسباني نقلا عن مقربين من “بيكيه” تأكيدهم على أن “ذلك لم يحدث”، موضحين أن لاعب برشلونة السابق يقضي وقته مع أطفاله بشكل طبيعي.

شاكير سهلت لقاء أبنائها بوالدهم

وبحسب م ورد، فقد سارت الأمور على ما يرام مع شاكيرا ، حيث سهّلت المغنية الكولومبية جمع أطفالها وتسليمهما لوالدهما، حيث تم الأمر عن الكاميرات.

أبناء شاكيرا وبيكيه
أبناء شاكيرا وبيكيه

ووفقا للمقربين من بيكيه، فإنه على الرغم من التوتر بينهما ، كان كل شيء طبيعيًا، وقالوا إن “العلاقات كانت مهذبة تماما ، كان الأطفال حاضرين عندما حملهم وتركهم. والآن ، الأطفال سيأتون إلى برشلونة للإقامة لمدة شهر ونصف”.

أبناء شاكيرا وبيكيه سيأتيان إلى إسبانيا

واشاروا إلى أن بيكيه لن يعود إلى ميامي لفترة ، لذا فهو الآن يستعد لاستقبال أطفاله في إسبانيا عندما ينهون دروسهم في ميامي ويقضون إجازاتهم.

- Advertisement -
أبناء شاكيرا وبيكيه سيأتيان إلى إسبانيا
أبناء شاكيرا وبيكيه سيأتيان إلى إسبانيا

وكانت وسائل إعلام إسبانية فد زعمت أن بيكيه وشاكيرا قد دخلا في جدالٍ محتدم تحوّل على ما يبدو لاحقاً إلى مشادة عنيفة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان بيكيه في زيارة لرؤية طفليه “ساشا وميلانو”.

شقيق شاكيرا يتدخل بعد مشادة بينها وبيكيه

وذكرت التقارير الإسبانية، أنّ جيرارد بيكيه، قد وصل مؤخرًا إلى ميامي للقاء طفليه “ساشا وميلانو” بعد أن سافرت شاكيرا إلى الولايات المتحدة، عقب قرارها الابتعاد عن برشلونة.

ولدى وصوله إلى مطار ميامي الدولي، استقبل حشد من الصحفيين أسطورة نادي برشلونة، وضايقوه بأسئلة حول علاقته بـالمغنية الكولومبية.

ومع وصوله إلى ميامي، على حدّ قول الصحفية الإسبانية “فيرونيكا باستوس” في البرنامج التلفزيوني “La Mesa Caliente”، دخلت شاكيرا في مشادة مع بيكيه.

وادّعت الصحفية المذكورة أنّ هذه المشادة تطوّرت نحو العنف، على حدّ قولها، واضطرّ “تونينو مبارك” شقيق شاكيرا، للتدخل من أجل الدفاع عن أخته.

المصدرصحيفة ماركا ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

صور كلارا شيا الأكثر حميمية في قصر شاكيرا وبيكيه السابق .. شاهد ماذا تفعل!

حياتنا

شاكيرا تدخل في مشادة عنيفة مع بيكيه وشقيقها يتدخل لحمايتها.. حقيقة ما حدث في ميامي (شاهد)

حياتنا

لماذا لا يريد أطفال بيكيه وشاكيرا رؤية حبيبته الجديدة كلارا شيا؟!

حياتنا

كانت تعيش في دبي .. نشر صور أول صديقة غامضة لـ”بيكيه” (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تثير جنون بيكيه بقرار بشأن أبنائهما رغم سفره لميامي لمقابلتهما على نفقتها الخاصة!

حياتنا

أول ظهور لـ بيكيه برفقة أبنائه في ميامي.. هذا ما اضطر إليه! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تعذب كلارا شيا رغم أنها في ميامي.. صحفي يكشف الوضع الأكثر خطورة!

حياتنا

شاكيرا في أزمة جديدة بعد انفصالها عن بيكيه وتواجه حكما بالسجن لمدة 8 سنوات لهذا السبب!

حياتنا

معلومات صادمة عن قصر شاكيرا في ميامي: الوصول إليه بقارب أو طائرة هليكوبتر!

حياتنا

كلارا شيا تطلق لقباً مؤذياً ومهيناً على شاكيرا بمساعدة أًصدقائها! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تنشر أول صور حياتها الجديدة في ميامي (شاهد)

حياتنا

“وردة لإغاظة شاكيرا”.. بيكيه وكلارا شيا في رحلة رومانسية بدبي (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نوستراداموس الحي يتوقع تنازل الملك تشارلز عن العرش مبكراً نتيجة مرض خطير .. ما هو!

هيئة مالية بريطانية تعاقب بنك “هافيلاند” لمشاركته في مؤامرة إماراتية للإضرار باقتصاد قطر

موعد الحفل والحضور.. تفاصيل تتويج الملك تشارلز الثالث وأسرار تقاليد تعود لـ 1000 عام

لأول مرة.. دول الخليج تستعد لإصدار فيزا موحدة على غرار “شنغن” الأوروبية.. تفاصيل!

شاهد.. ميسي يعتذر من باريس سان جيرمان لسفره إلى السعودية دون مبرر (فيديو)

وفاة المتأهلة لنهائيات ملكة جمال الكون الفاتنة سيينا وير بطريقة مأساوية! (شاهد)

زوجة حسن شاكوش .. سجدت لزواجها منه فكانت النتيجة طردها من المنزل!

داخل الكومنولث.. تتويج تشارلز الثالث ملكاً يمكن أن يكون الأخير لـ 6 بلدان.. ما القصة؟

الجزائر.. إعلان حكومي لوظيفة “خباز” يشترط شهادة دكتوراة في الصيدلة يثير موجة غضب! (شاهد)

زلزال سياسي في تركيا.. استقالة جماعية في حزب المستقبل والمعارضة في ورطة قبل الانتخابات

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC