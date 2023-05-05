الجمعة, مايو 5, 2023
الرئيسيةتقاريرأردوغان يلاكم المعارضة بسلاح المثلية الجنسية على حلبة الانتخابات واتهامات خطيرة
تقارير

أردوغان يلاكم المعارضة بسلاح المثلية الجنسية على حلبة الانتخابات واتهامات خطيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهم المعارضة بأنها تؤيد المثلية الجنسية

كتب خالد السعدي
المثلية الجنسية في تركيا watanserb.com
تركيا لم تجرم المثلية الجنسية
- Advertisement -

وطن – قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات الرئاسية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مجتمع المثليين هو أقوى تيار يهدد مستقبل الدول الغربية، تصريح وصفه موقع المونيتور بأنه جزء من جهوده لتسليح رهاب المثلية ضد المعارضة.

وفي حديثه في تجمع حاشد في منطقة البحر الأسود التركية، معقل القوميين المحافظين، كرر أردوغان رسائله ضد المثليين لانتقاد كتلة المعارضة الرئيسية المكونة من ستة أحزاب ، بقيادة حزب الشعب الجمهوري.

وقال: “لا يمكن للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسنية الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان”.

وأضاف: “لكن هل حزب الشعب الجمهوري مؤيد للمثليين؟ نعم! هل حزب Good Party مؤيد لمجتمع الميم؟ نعم! هل يستطيع الآخرون [في الحلف] أن يعارضوا ذلك؟ لا”.

وذكر تقرير الموقع: “على الرغم من أن الخطاب المثير للانقسام والاستقطاب كان منذ فترة طويلة عنصرًا أساسيًا في حملة أردوغان ، إلا أن الحملة الانتخابية الحالية للحزب الحاكم تميزت بمستويات غير مسبوقة من رهاب المثليين قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو”.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أثار أردوغان ومسؤولوه الحكوميون مشاعر الخوف من المثليين بين قاعدتهم الانتخابية المحافظة.

- Advertisement -

ماذا قال وزير الداخلية التركي عن المثليين؟

ففي حديثه في إحدى الحملات الانتخابية الأسبوع الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن مجتمع الميم “يشمل أيضًا الزواج بين الحيوانات والبشر”.

وذكر التقرير أن هذه اللغة التي وصفها بالمعادية تجاه المثليين والمتحولين جنسياً أثارت مخاوف بين مجتمع المثليين في تركيا، إذ تعتقد ديفني جوزيل الناشطة في منظمة Kaos GL ، إحدى أكبر منظمات مجتمع الميم في تركيا، أن الخطاب يغذي العنف ضد أفراد مجتمع الميم.

وقالت جوزيل: “أولاً وقبل كل شيء يشوه كرامتهم.. هذه الرواية ببساطة تجرم (الشذوذ الجنسي) ويصور وجود المثليين كجريمة.. يتم تصوير تنوع الهويات الجنسية والتوجهات الجنسية على أنها مناهضة للأسرة “.

تركيا لا تجرم المثلية الجنسية

في حين أن تركيا دولة علمانية دستوريًا حيث لم يتم تجريم المثلية الجنسية أبدًا ، ينتشر التمييز والعنف ضد أفراد مجتمع الميم، وفق قول التقرير.

وتم حظر مسيرات مؤيدة للشذوذ في إسطنبول منذ عام 2015. وتواجه الاحتجاجات قمعًا وحشيًا من الشرطة.

صعدت الحكومة بشكل مطرد من خطابها ضد المثليين منذ أوائل عام 2021، عندما انسحبت من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد المرأة “اتفاقية إسطنبول”، جادل المسؤولون الحكوميون بأن الاتفاقية كانت تشجع على المثلية الجنسية وتغيير الجنس.

وذكر التقرير: “توسع التحالف الحاكم ليشمل حزبين إسلاميين شجبوا علانية حقوق مجتمع الميم يزيد من إثارة المخاوف”.

صمت المعارضة

في غضون ذلك، يظل قادة المعارضة صامتين إلى حد كبير، على الرغم من تعهد جميع أحزاب المعارضة الرئيسية تقريبًا بمحاربة التمييز في بياناتهم الانتخابية.

وذكرت جوزيل: “الأهم هو أن هذه التعهدات لن تنسى في البرلمان في الفترة المقبلة” ، مشددة على أن أحزاب المعارضة يجب أن تطور “آليات فعالة” لمحاربة الأصوات المناهضة لمجتمع الميم في البرلمان.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

تركيا.. صور متداولة لفواتير الغاز الطبيعي بسعر صفري تنفيذا لقرار أردوغان

الهدهد

الانتخابات التركية تزداد سخونة.. حرب إلكترونية وتسجيلات مزيفة تشعل صراع أردوغان وكليجدار

اقتصاد

في تركيا.. وعود الانتخابات الرئاسية تنبئ بعجز أكبر في الميزانية

الهدهد

فيديو لأردوغان وهو يختبر بنفسه مقاتلة الحاكم القوي ورسائل نارية

تقارير

المونيتور: السعودية تسمح للمثليين بزيارتها وتجيز إقامة غير المتزوجين في الفنادق!

الهدهد

حفل “فرقة الكيبوب” يفجر غضب مفتي عُمان.. خرج عن صمته ورسالة شديدة اللهجة

تقارير

إذا فاز كليجدار أوغلو ستَرون أردوغان معلّقاً على المشانق كعدنان مندريس!

تقارير

تعامل أردوغان مع أزمة السودان.. الرئيس التركي يخشى الرهان على الحصان الخاسر

الهدهد

أردوغان “بالأحمر” في صحة جيدة وأحدث ظهور بعد جدل مرضه (فيديو)

الهدهد

سوري وسجدة شكر في الأردن.. مشهد مؤثر مع ابنته بعد فراق 10 سنوات (فيديو)

الهدهد

استطلاع رأي حديث يؤكد تقدم أردوغان على كيليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية

الهدهد

بعد منع السلطات مكبرات الصوت لغير الآذان.. حفل صاخب في ساحة مسجد بالسعودية! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لأول مرة في العالم..أطباء أمريكيون يجرون عملية جراحية دماغية لجنين في رحم أمه

بعد سقوطها في دبي .. شيرين بموقف محرج في الرياض وحسام حبيب يقبّلها (شاهد)

إسرائيل تفجر مفاجأة مدوية عما تملكه إيران من قدرات نووية ورعب كبير

من هو أغنى رجل في العالم لسنة 2023؟

تركيا.. صور متداولة لفواتير الغاز الطبيعي بسعر صفري تنفيذا لقرار أردوغان

زلزال يضرب الأسواق الخليجية والسبب قرار أمريكي.. ماذا حدث؟

تفاصيل مفزعة.. قتل شاب سوري في دير الزور بعد عودته من تركيا

حج الفلسطينيين – الإسرائيليين.. أحدث خطوات التطبيع بين الرياض وتل أبيب

جريمة تهز الكويت.. مسعف يقتل زوجته بالساطور ثم ينتحر بطريقة بشعة

عمر السومة يدخل تاريخ الدوري القطري بعد تسجيله الهاتريك (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC