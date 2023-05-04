الخميس, مايو 4, 2023
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رياضة

هالاند ينفرد وحيداً في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

هالاند يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفاً حتى الآن

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي watanserb.com
هالاند هداف الدوري الإنجليزي
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وطن- يتربع النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بفارق نحو 15 هدفاً عن وصيفه هاري كين هداف توتنهام لهذا الموسم.

ويعد الفتى الذهبي الأشقر هالاند، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوريات الكبرى بالقارة الأوروبية العجوز في موسم واحد، متجاوزاً بذلك رقم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول برصيد 32 هدفاً، والبرتغالي رونالدو صاحب 31 هدفاً.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل نجم مانشستر سيتي هالاند، 35 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، خلال مشاركته مع الفريق الأزرق السماوي في 31 مباراة لهذا الموسم.

ويستعد هالاند وزملائه في مانشستر سيتي، للمواجهة القوية القادمة أمام ليدز في منافسات الدوري الإنجليزي، السبت، قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ولعب مانشستر سيتي 33 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى حتى يومنا هذا.

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هالاند لاعب مانشستر سيتي
هالاند لاعب مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بعد تربع إرلينغ هالاند على الصدارة بفارق كبير عن الوصيف هاري كين، على النحو الآتي:

إرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي) 35 هدفاً.

هاري كين ( توتنهام) 25 هدفاً.

إيفان توني (برينتفورد) 20 هدفاً.

محمد صلاح ( ليفربول) 18 هدفاً.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 16 هدفاً.

غابرييل مارتينيلي (أرسنال) 15 هدفاً.

كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 15 هدفاً.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي
هالاند هداف الدوري الإنجليزي

أولي واتكينز (أستون فيلا) 14 هدفاً.

بوكايو ساكا (أرسنال) 13 هدفاً.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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