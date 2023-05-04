هالاند ينفرد وحيداً في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

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وطن- يتربع النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بفارق نحو 15 هدفاً عن وصيفه هاري كين هداف توتنهام لهذا الموسم.

ويعد الفتى الذهبي الأشقر هالاند، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوريات الكبرى بالقارة الأوروبية العجوز في موسم واحد، متجاوزاً بذلك رقم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول برصيد 32 هدفاً، والبرتغالي رونالدو صاحب 31 هدفاً.

هالاند هداف الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل نجم مانشستر سيتي هالاند، 35 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، خلال مشاركته مع الفريق الأزرق السماوي في 31 مباراة لهذا الموسم.

ويستعد هالاند وزملائه في مانشستر سيتي، للمواجهة القوية القادمة أمام ليدز في منافسات الدوري الإنجليزي، السبت، قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

In a league of his own 🙌@ErlingHaaland rewrites the history books again! pic.twitter.com/n1xVLBvoXH — Premier League (@premierleague) May 3, 2023

ولعب مانشستر سيتي 33 مباراة، حقق من خلالها الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 4 مباريات. كما وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى حتى يومنا هذا.

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بعد تربع إرلينغ هالاند على الصدارة بفارق كبير عن الوصيف هاري كين، على النحو الآتي:

إرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي) 35 هدفاً.

هاري كين ( توتنهام) 25 هدفاً.

إيفان توني (برينتفورد) 20 هدفاً.

محمد صلاح ( ليفربول) 18 هدفاً.

هدف هالاند الذي دخل به التاريخ في البريميرليغ😍🔥 pic.twitter.com/NXnNE4Fr6G — EPL World (@EPLworld) May 3, 2023

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 16 هدفاً.

غابرييل مارتينيلي (أرسنال) 15 هدفاً.

كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 15 هدفاً.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 14 هدفاً.

بوكايو ساكا (أرسنال) 13 هدفاً.