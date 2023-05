هالاند ينفرد وحيداً في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023

- Advertisement -

وطن- يتربع النجم النرويجي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023، بفارق نحو 15 هدفاً عن وصيفه هاري كين هداف توتنهام لهذا الموسم.

ويعد الفتى الذهبي الأشقر هالاند، أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ الدوريات الكبرى بالقارة الأوروبية العجوز في موسم واحد، متجاوزاً بذلك رقم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول برصيد 32 هدفاً، والبرتغالي رونالدو صاحب 31 هدفاً.

وسجل نجم مانشستر سيتي هالاند، 35 هدفاً في منافسات الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، خلال مشاركته مع الفريق الأزرق السماوي في 31 مباراة لهذا الموسم.

ويستعد هالاند وزملائه في مانشستر سيتي، للمواجهة القوية القادمة أمام ليدز في منافسات الدوري الإنجليزي، السبت، قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

In a league of his own 🙌@ErlingHaaland rewrites the history books again! pic.twitter.com/n1xVLBvoXH

— Premier League (@premierleague) May 3, 2023