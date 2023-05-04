الخميس, مايو 4, 2023
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تجرد من ملابسه.. فيديو صادم لمخمور يقتحم مسجداً في المغرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أحدث جدلا واسعا لشاب مخمور اقتحم مسجداً بمدينة فاس المغربية

كتب خالد الأحمد
مخمور يقتحم مسجد watanserb.com
شخص مخمور يقتحم مسجدا ويتجرد من ملابسه في فاس المغربية
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وطن – في حادثة صادمة، أقدم شخص مخمور على اقتحام مسجد بحي “كريو” بمقاطعة زواغة بفاس المغربية، الأحد الماضي، أثناء صلاة الفجر، ووثقت كاميرات التسجيل داخل المسجد طريقة دخوله وتجرده من ملابسه، في مشهد أثار استياءاً وغضباً واسعا في المملكة.

مخمور يقتحم مسجداً في أحد مدن المغرب

وحسب ما ذكرت مصادر محلية، فقد كان الشخص المعني، في حالة سكر شديد وكان شبه عارٍ، متجرداً من بنطاله وقميصه.

وبمجرد دخوله المسجد، صدم المصلين الذين كانوا يؤدون الصلاة، والتقط مكبر الصوت الموجود في المحراب وترك المصلين في حيرة، حسب ما أوضحت كاميرات التسجيل داخل المسجد.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” المخمور وهو يدخل من باب جانبي في المسجد أمام المصلين وهو عاري الصدر، ويحمل بيده حذاءه ليدخل إلى محراب المسجد وبدا وهو يقوم بحركات إشارة غير مفهومة.

دخول الشخص المخمور، تزامن مع موعد إقامة الصلاة، التي قرر البعض في الصفوف الأمامية مقاطعتها – مضطرين- في محاولة منهم للسيطرة عليه.

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وبعد محاولات من عموم المصلين لتهدئة روعه ومحاولة إيجاد طريقة سلمية للتفاهم معه -خاصة والمقام هو بيت الله الذي يدخله المصلون آمنين- قرر المعني بالأمر الخروج من المسجد تاركاَ ثيابه التي كان يحملها، وراءه.

تضامن مع المصلين وإدانة للفاعل في المغرب

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشدة مع الحادث الذي وقع في مسجد بحي كريو بمدينة فاس، حيث عبر العديد منهم عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تصرف بها الرجل المخمور.

وفي سياق الحادثة، أعرب الكثيرون عن تضامنهم مع المصلين، داعين إلى ضرورة التعاون من أجل حماية المساجد والمحافظة على حُرمتها التي تمثل جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية والدينية للمغرب، وعموم العالم العربي والإسلامي.

إلى ذلك فقد أعادت حادثة المخمور الذي اقتحم المسجد بمدينة فاس، إحياء جدل في المغرب كان قد أشعله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهو الذي يتعلق بـ “حذف عقوبة السكر العلني”.

وكان الوزير المذكور قد طالب بضرورة حذف مادة السكر العلني من القانون الجنائي لأنها حسبه: “تتربص بمواطنين لا يؤذون أحدا بقدر ما يعيشون وفق نمط حياة يختارونه”.

مضيفاً أنه “لا دخل للدولة فيما يختاره المواطنون في حياتهم الخاصة من طعام وشراب ولباس وإبداعات فنية ومعتقدات”.

وفي الأثناء، يشار أنه وبحسب قانون العقوبات المغربي، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم (15 – 50 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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