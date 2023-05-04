الخميس, مايو 4, 2023
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اختبر حدة بصرك في 12 ثانية واكتشف الحرف الغريب المخفي في الصورة

جرب هذا اللغز الذهني في غضون 12 ثانية وحاول حله عبر استخدام قدراتك التركيز والملاحظة لديك

كتب فهمي الورغمي
العثور على الأحرف الفردية في جدول الأبجدية watanserb.com
اعثر على الحرف الغريب المخفي في الصورة بين X و K
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وطن – يمكن أن يكون العثور على الأحرف الفردية في جدول الأبجدية مهمة شاقة. ومع ذلك، فإن هذا التحدي سيساعدك على التحقق من قدراتك المعرفية وحدة بصرك.

إذا كنت لا ترى سوى أحرف متداخلة بين الصفوف والأعمدة، لا تقلق، فاللغز الذي نقترح عليك حله ليس بتلك الصعوبة.

تختبر ألغاز الدماغ، مهاراتك الشخصية مثل الإبداع وقوة الملاحظة بدلاً من المنطق والصيغ الرياضية. ونتيجة لذلك، فهي تقوي الاتصال بين خلايا الدماغ، وتزيد من خفة الحركة الذهنية لديك.

مهمتك هي العثور على الحرف الغريب المخفي في الصورة بين X و K.

العثور على الأحرف الفردية في جدول الأبجدية
العثور على الحرف الغريب المخفي في الصورة بين X و K

هل يمكنك العثور على حرف غريب مخفي في صورة Xs و Ks؟

تتطلب ألعاب الدماغ عقلية لا مثيل لها، إلى جانب الإبداع الاستثنائي والتفكير المنطقي. يجب عليك استخدام كل من القدرات النوعية والحدة البصرية للعثور على الحرف الغريب المخفي في الصورة.

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والأمر ليس بتلك الصعوبة، كل ما عليك فعله هو الاستفادة القصوى من قوة عقلك دون فقدان التركيز.

سيكشف هذا التمرين العقلي البسيط، المأخوذ عن موقع “JagranJosh” عن الكثير من المعرفة حول قوة وقدرات عقلك.

ابحث عن إجابة اللغز الذهني هنا:

المسابقة الذهنية هي أحجية تتطلب تفكيرًا إبداعيًا ومنطقيًا. وبالتالي ستتحسن قدرتك على التفكير واتخاذ القرار مع كل محاولة.

ستساعدك ألغاز الدماغ أيضًا في حل المشكلات الأكبر وتطوير حدسك وقدرات الملاحظة لديك.

تذكر، هدفك هو العثور على الحرف الغريب بين Xs و Ks في الصورة.

ولديك فقط 12 ثانية لإنهاء هذا التمرين الذهني.

والآن.. دعنا ننتقل إلى الإجابة:

الصورة مقسمة إلى 14 عمودًا و 8 صفوف من Xs و Ks. ومهمتك هي العثور على الحرف الغريب في الصورة.

الآن، انتقل إلى جميع الزوايا، واستخدم مهاراتك مثل التفكير المنطقي، وقوة الملاحظة، والقدرات الأخرى لإتمام هذا التمرين العقلي.

العثور على الأحرف الفردية في جدول الأبجدية
حل اللغز

هل تعرف؟

ألفا وبيتا هما اسمان أول حرفين يونانيين، ومنهما اشتُق المصطلح الإنجليزي الأبجدية.

الحرف الأبجدي الإنجليزي E هو الأكثر استخدامًا. يمكن تقسيم الحروف الأبجدية الإنجليزية البالغ عددها 26 حرفًا إلى أكثر من 40 صوتًا مختلفًا.

العودة إلى دعابة الدماغ …

أنا متأكد من أنك انتهيت!.. كان الأمر سهلا، أليس كذلك؟

ولكن إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في الإجابة، فيرجى إلقاء نظرة على الصورة أدناه للتعرف على الحرف الغريب المخفي في الصورة.

هل استمتعت بهذا اللغز؟

المصدرJagranJosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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