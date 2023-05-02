الثلاثاء, مايو 2, 2023
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كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟

إذا شعرت بحكة أو تهيج في عينيك أثناء السباحة، فتجنب فركهما

كتب ايمان الباجي
كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟ watanserb.com
السباحة
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وطن- في بعض الأحيان، يمكن أن تكون لمياه حمام السباحة أضرار كبيرة على صحة العينين.

تعتبر السباحة نشاطًا ممتعًا ومنعشًا. لكن من المهم حماية عينيك من الآثار الضارة للكلور والمياه المالحة وأشعة الشمس فوق البنفسجية.

مشاكل العين الناجمة عن السباحة

وفقا لموقع “هالث شوتس“، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة، فقد تظهر العديد من مشاكل العين.

فيما يلي بعض مشاكل العين الشائعة التي يمكن أن تحدث إذا لم تعتني بعينيك أثناء السباحة.

تهيج العين

يستخدم الكلور بشكل شائع لتطهير مياه البركة المالحة، لكنه قد يهيج عينيك.

تعتبر السباحة نشاطًا ممتعًا ومنعشًا

السباحة في المياه المكلورة أو المالحة يمكن أن تسبب جفاف العين، مما يؤدي إلى التهيج وعدم الراحة.

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التهاب الملتحمة

هو نوع من التهاب يمكن أن يحدث بعد السباحة في المياه المكلورة أو الملوث.

يحدث هذا الالتهاب بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي يمكن أن تدخل العين أثناء السباحة.

إذا تُركت العين دون علاج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التهابات العين الخطيرة، مثل تقرحات القرنية أو حتى فقدان البصر.

تآكل القرنية

إذا فركت عينيك كثيراََ أثناء السباحة، يمكن أن يسبب ذلك تآكل القرنية.

إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة، فقد تظهر العديد من مشاكل العين. وبالتالي، من المهم اتخاذ خطوات لحماية عينيك أثناء السباحة لتجنب مثل هذه المشاكل والحفاظ على صحة العين.

كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟

النظارات الواقية

أهم شيء يمكنك القيام به لحماية عينيك أثناء السباحة هو ارتداء نظارات واقية. تخلق النظارات حاجزًا بين عينيك والماء، مما يمنع دخول المهيجات مثل الكلور والملح.

وجدت دراسة طبيبة أن ارتداء النظارات أثناء السباحة  يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة باضطرابات سطح العين الناتجة عن مياه البركة.

تساعد النظارات أيضًا في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

كما أوصت الدراسة بارتداء نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية لمنع أضرار الأشعة فوق البنفسجية للعيون.

قطرات العين

يمكن أن يسبب الكلور والمياه المالحة جفاف العين وتهيجها. يمكن أن يساعد استخدام قطرات مرطبة للعين قبل السباحة وبعدها في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

الاستحمام قبل السباحة

قبل دخول المسبح، من الضروري أن تقوم بالإستحمام لشطف جسمك من أي عرق أو بكتيريا. سيساعد ذلك على تقليل كمية البكتيريا الموجودة في الماء والتي يمكن أن تسبب التهابات في عينيك.

يمكن أن يساعد استخدام القطرات في الحفاظ على رطوبة عينيك

تجنب فرك عينيك

إذا شعرت بحكة أو تهيج في عينيك أثناء السباحة، فتجنب فركهما. يمكن أن يؤدي فرك عينيك إلى نقل البكتيريا والمهيجات من يديك إلى عينيك، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

العناية بعينيك أثناء السباحة في الصيف أمر بالغ الأهمية لمنع تهيج العين والالتهابات.

المصدرهالث شوتس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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