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وطن- في بعض الأحيان، يمكن أن تكون لمياه حمام السباحة أضرار كبيرة على صحة العينين.

تعتبر السباحة نشاطًا ممتعًا ومنعشًا. لكن من المهم حماية عينيك من الآثار الضارة للكلور والمياه المالحة وأشعة الشمس فوق البنفسجية.

مشاكل العين الناجمة عن السباحة

وفقا لموقع “هالث شوتس“، إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة، فقد تظهر العديد من مشاكل العين.

فيما يلي بعض مشاكل العين الشائعة التي يمكن أن تحدث إذا لم تعتني بعينيك أثناء السباحة.

تهيج العين

يستخدم الكلور بشكل شائع لتطهير مياه البركة المالحة، لكنه قد يهيج عينيك.

السباحة في المياه المكلورة أو المالحة يمكن أن تسبب جفاف العين، مما يؤدي إلى التهيج وعدم الراحة. - Advertisement - التهاب الملتحمة

هو نوع من التهاب يمكن أن يحدث بعد السباحة في المياه المكلورة أو الملوث. يحدث هذا الالتهاب بسبب البكتيريا أو الفيروسات التي يمكن أن تدخل العين أثناء السباحة. إذا تُركت العين دون علاج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التهابات العين الخطيرة، مثل تقرحات القرنية أو حتى فقدان البصر. تآكل القرنية إذا فركت عينيك كثيراََ أثناء السباحة، يمكن أن يسبب ذلك تآكل القرنية. إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء السباحة، فقد تظهر العديد من مشاكل العين. وبالتالي، من المهم اتخاذ خطوات لحماية عينيك أثناء السباحة لتجنب مثل هذه المشاكل والحفاظ على صحة العين. كيف تحمي عينيك أثناء السباحة؟ النظارات الواقية أهم شيء يمكنك القيام به لحماية عينيك أثناء السباحة هو ارتداء نظارات واقية. تخلق النظارات حاجزًا بين عينيك والماء، مما يمنع دخول المهيجات مثل الكلور والملح. وجدت دراسة طبيبة أن ارتداء النظارات أثناء السباحة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة باضطرابات سطح العين الناتجة عن مياه البركة. تساعد النظارات أيضًا في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى. كما أوصت الدراسة بارتداء نظارات واقية من الأشعة فوق البنفسجية لمنع أضرار الأشعة فوق البنفسجية للعيون. قطرات العين يمكن أن يسبب الكلور والمياه المالحة جفاف العين وتهيجها. يمكن أن يساعد استخدام قطرات مرطبة للعين قبل السباحة وبعدها في الحفاظ على رطوبة عينيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.