الثلاثاء, مايو 2, 2023
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عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل حية (فيديو)

لم تتبين دوافع الجريمة وملابساتها أو وضع جنين الشابة بعد احتراق أكثر من 65% من جسدها

كتب رفيف عبدالله
عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل حية (فيديو) watanserb.com
الضحية الشابة
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وطن– شهدت العراق جريمة جديدة هزت المجتمع، حين أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل.

جيرانها أنقذوها من الموت

وفي التفاصيل التي أوردتها قناة “وان نيوز“، فقد أقدمت سيدة عراقية من محافظة النجف، على سكب البنزين على زوجة ابنها وهي تطبخ.

وهربت السيدة الجانية فور اشتعال النار في جسد زوجة ابنها الحامل التي هرع الجيران لإنقاذها فور سماع صراخها.

وقام الجيران بإطفاء النيران ببطانية ونقلوها إلى المستشفى على الفور.

كانت تحضر الطعام

وقال شقيق الضحية إن الأخيرة كانت تحضر الطعام في المطبخ، وشعرت فجأة بسائل يسكب عليها، وما كادت تتفلت حتى شعرت بالنيران تلتهم جسدها.

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وأكد شقيق الضحية أن زوج شقيقته ووالده وجميع إخوته كانوا متواجدين في المنزل أثناء ارتكاب الجريمة المروعة.

وكشف مصدر طبي من المستشفى، أن الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، أصيبت بحروق درجة ثالثة غطت 65% من جسدها.

وقامت عائلة الضحية بإبلاغ السلطات في النجف، لأخذ حق ابنته.

أب عراقي يُعنف ابنته بطريقة قاسية

جاءت هذه الجريمة بعد أيام من تداول فيديو متداول لأب عراقي، وهو يُعنف ابنته بطريقة وحشية.. ما أثار حالة من الغضب والاحتقان في أوساط النشطاء وعدد من المنظمات الحقوقية في البلاد، خاصة بعد تأكيد صحف محلية أن الأب قد أرسل مقطع الفيديو لوالدة ابنته.

وأظهر المقطع أباً عراقيا يُعنف ابنته ويضربها بما يشبه الحزام أو أنبوب بلاستيكي، وفق ما نشرت صفحة “حقوق المرأة العراقية” عبر صفحتها الرسمية على تويتر الخميس الماضي.

وكشفت المنظمة الحقوقية عن معطيات صادمة مفادها أن الأب أرسل المقطع إلى الأم وذلك في إطار الخلاف المستمر بين الزوجين المنفصلين، على حد تعبيرها.

ويشار أنه لم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي حول الحادثة أو مكان وتاريخ وقوعها من قبل أي من الجهات أو السلطات الرسمية، أو عائلة الضحية.

وتزداد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مثيرة للقلق، في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي النساء والأطفال.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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