عراقية تحرق زوجة ابنها الحامل حية (فيديو)

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وطن– شهدت العراق جريمة جديدة هزت المجتمع، حين أقدمت سيدة على حرق زوجة ابنها الحامل.

جيرانها أنقذوها من الموت

وفي التفاصيل التي أوردتها قناة “وان نيوز“، فقد أقدمت سيدة عراقية من محافظة النجف، على سكب البنزين على زوجة ابنها وهي تطبخ.

وهربت السيدة الجانية فور اشتعال النار في جسد زوجة ابنها الحامل التي هرع الجيران لإنقاذها فور سماع صراخها.

حـ * ـرقها بالبنزين وهي حامل.. جريمة تهز #النجف وأهل الضحية يؤكدون: الشرطة أخذت إفادة الجاني وتركت المجني عليها | تقرير : محمد الغالبي تستمر مسلسل العنف الاسري في العراق ولازالت الحكومة متغاضيه لاتسمع لاصواتنا ونشر قصص تعذيب وانتهاك النساء عن طريق ذكور المجتمع المنفلتين الذين… pic.twitter.com/LWVJDHfn7j — Iraqi Women Rights (@iwro_org) April 30, 2023

وقام الجيران بإطفاء النيران ببطانية ونقلوها إلى المستشفى على الفور.

كانت تحضر الطعام

وقال شقيق الضحية إن الأخيرة كانت تحضر الطعام في المطبخ، وشعرت فجأة بسائل يسكب عليها، وما كادت تتفلت حتى شعرت بالنيران تلتهم جسدها.

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وأكد شقيق الضحية أن زوج شقيقته ووالده وجميع إخوته كانوا متواجدين في المنزل أثناء ارتكاب الجريمة المروعة.

وكشف مصدر طبي من المستشفى، أن الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، أصيبت بحروق درجة ثالثة غطت 65% من جسدها.

وقامت عائلة الضحية بإبلاغ السلطات في النجف، لأخذ حق ابنته.

أب عراقي يُعنف ابنته بطريقة قاسية

جاءت هذه الجريمة بعد أيام من تداول فيديو متداول لأب عراقي، وهو يُعنف ابنته بطريقة وحشية.. ما أثار حالة من الغضب والاحتقان في أوساط النشطاء وعدد من المنظمات الحقوقية في البلاد، خاصة بعد تأكيد صحف محلية أن الأب قد أرسل مقطع الفيديو لوالدة ابنته.

وأظهر المقطع أباً عراقيا يُعنف ابنته ويضربها بما يشبه الحزام أو أنبوب بلاستيكي، وفق ما نشرت صفحة “حقوق المرأة العراقية” عبر صفحتها الرسمية على تويتر الخميس الماضي.

وكشفت المنظمة الحقوقية عن معطيات صادمة مفادها أن الأب أرسل المقطع إلى الأم وذلك في إطار الخلاف المستمر بين الزوجين المنفصلين، على حد تعبيرها.

أب عراقي يعذب ابنته بوحشية ويرسل المقطع لوالدتها 😳 !!! pic.twitter.com/RenGEABJbv — أخبار هامة (@Saudi_News77) April 28, 2023

ويشار أنه لم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي حول الحادثة أو مكان وتاريخ وقوعها من قبل أي من الجهات أو السلطات الرسمية، أو عائلة الضحية.

وتزداد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مثيرة للقلق، في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي النساء والأطفال.