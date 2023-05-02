تدهور صحة عادل إمام.. إلغاء أحدث مشاريعه الفنية ويسرا تطمئن محبيه (فيديو)

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وطن- عاد الجدل مجددا لمواقع التواصل في مصر بشأن الوضع الصحي للفنان المصري الشهير عادل إمام، خاصة وأنه يتغيب بشكل كلي عن الساحة الفنية منذ أكثر من 3 سنوات.

وسبق أن انتشرت عدة أخبار سابقة عن أن الوضع الصحي لعادل إمام سيء، كما لم تخلو الفترة الماضية من إشاعات عن وفاته ثبت عدم صحتها.

يسرا تكشف تفاصيل وضع عادل إمام الصحي

وكان آخر ظهور سينمائي لعادل إمام، قبل 13 عاماً، تحديداً عام 2010 ، من خلال فيلم “زهايمر”.

وعاد الجدل مجددا بشأن “الزعيم” بعد خروج رفيقته في مسيرته الفنية الفنانة يسرا، بتصريحات متلفزة تطمئن فيها جمهوره على وضعه الصحي.

وقالت يسرا في مداخلة لها مع الإعلامي سيد علي، عبر برنامجه “حضرة المواطن” على شاشة قناة “الحدث اليوم“، إن وضع عادل إمام الصحي مطمئن ومستقر وأنه يعيش حياته بشكل طبيعي.

وتابعت أن إمام يتمتع بصحة جيدة وهو بخير، لافتة إلى أنها على تواصل دائم مع شقيقه المنتج عصام إمام.

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وأكدت يسرا في حديثها مع سيد علي: “عادل إمام زي الفل وأنا على اتصال دائم بشقيقه عصام إمام.”

وأكملت:”هو بخير ويعيش وسط أولاده وأحفاده.. ومبسوط معاهم وربنا يخليهولنا ويديله الصحة”.

إلغاء مشروع فيلم “الواد وابوه” لعادل إمام

هذا وتزامنت مع تصريحات يسرا خروج أنباء مؤكدة عن إلغاء مشروع فيلم “الواد وأبوه” لعادل إمام، وهو ما زاد الجدل حول وضعه الصحي، الذي يبدو أنه متردي بالفعل حيث لا يمكنه التصوير في أي أعمال جديدة.

وعلى الرغم من إعلان المنتج المصري عصام إمام العمل على تحضيرات فيلم “الواد وأبوه”، الذي كان سيعيد شقيقه الفنان عادل إمام إلى السينما بعد سنوات من الغياب، إلا أنّ المشروع ألغي.

وجاء ذلك بحسب ما أفاد به مصدر مقرب من المنتج عصام إمام، لموقع “العربي الجديد“، الثلاثاء.

وقال المصدر إنّ الفيلم لن يظهر إلى النور لأنّ الحالة الصحية للفنان عادل إمام لا تسمح له بالتصوير لساعات طويلة خاصة مع تقدّمه في السن (82 عاماً).

وأضاف المصدر أنّ الفيلم ألغي تماماً، مستغرباً استمرار الحديث عنه، مشيراً إلى أنّه تم الاتفاق في البداية على تأجيله قبل أن يتقرّر إلغاؤه.

كما نفى المصدر إمكانية أن يقوم ممثل آخر غير عادل إمام بتصوير العمل، لأنّ المشروع بقي في مراحله الأولى.

وأثار عادل إمام شكوكا لدى متابعين بشأن حالته الصحية، خاصة بعد ابتعاده عن الأعمال الدرامية منذ عام 2020.

ويعتبر مسلسل “فلانتينو” في عام 2020 آخر أعماله، ومنذ ذلك الحين لم يظهر في أي من الأعمال الفنية.