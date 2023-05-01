كوميديا السودان السوداء.. مواجهة طريفة بين مواطن ولص تابع لقوات الدعم السريع (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنها يعبر عن حالة من الكوميديا السوداء في خضم الحرب الدائرة في السودان، بين قوات الجيش الذي يقوده عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

ووثق الفيديو، حديثا بين مواطن سوداني وأحد عناصر قوات الدعم السريع الذي اعتلى منزل المواطن، وانخرط الاثنان في حديث مطول، وأخذا يطمئنان على الأوضاع.

وسأل المواطن السوداني، العنصر التابع للدعم السريع الذي وُصف بأنه لص، قائلا له: “في شنو”، في محاولة لمعرفة سبب وجوده في منزله، فأجاب عنصر الدعم الذي كان يجلس أعلى سور المنزل في مشهد غريب: “لا لا ما في حاجة”.

لص يتبع لقوات الدعم السريع المتمردة، متسوراً أحد المنازل، وبضبطه وسؤاله من رب الأسرة :في شنو؟ أجابه اللص : لا لا ماف حاجة.

ومازال البحث عن الديمقراطية جارياً.. pic.twitter.com/Byx48UfwPK — Sudan News (@Sudan_tweet) April 30, 2023

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ولايات سودانية اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي“، يتبادل فيها الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاعها عقب توجّه قوات تابعة لكل منهما للسيطرة على مراكز تابعة للآخر.

وشهدت الأيام الماضية، عمليات سرقة ونهب وتكسير على صعيد واسع في الكثير من المناطق السودانية، بما في ذلك اقتحامات متتالية لعدة بنوك وسرقتها، وسط تبادل الاتهامات بين طرفي الحرب.

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تحذير أممي من كارثة إنسانية

في السياق، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، من أن الوضع الإنساني في السودان وصل “نقطة الانهيار”.

وقال في بيان صدر عنه قبيل قدومه في رحلة إلى المنطقة على الفور في ضوء تدهور الأزمة في السودان: “قبل أسبوعين اندلعت اشتباكات في الخرطوم وفي أنحاء أخرى بالسودان.. الوضع الإنساني وصل نقطة الانهيار”.

وأوضح أن الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة، بما في ذلك المصابين في أعمال العنف، “مقيد بشدة، مما يزيد من مخاطر الوفاة”.