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دفع حوالي مليوني ريال .. الأمير عبدالعزيز بن فهد ينقذ سعودياً قبل ساعات من إعدامه

الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بدية وعتق رقبة المتهم وسام احمد الطرهوني بمبلغ مليون و 950 الف ريال في آخر يوم قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل.

كتب أنس السالم
الأمير عبدالعزيز بن فهد watanserb.com
الأمير عبدالعزيز بن فهد
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وطن – أنقذ الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد، متهماً مسجون منذ خمسة أعوام ومحكوم عليه بالقصاص، قبل ساعاتٍ قليلة من تنفيذ الحكم.

الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بدية وعتق رقبة وسام أحمد

وقال حساب أخبار آل سعود على تويتر إنّ الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بدية وعتق رقبة المتهم وسام احمد الطرهوني بمبلغ مليون و 950 الف ريال في آخر يوم قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل.

وتطبق المملكة العرية السعودية عقوبات منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ومن بينها الإعدام بقطع الرأس أو اليد.

ويتم تطبيق ذلك على جرائم أو أفعال تعتبر جرائم في السعودية كالقتل والزنا والتحريض ضد العائلة المالكة وغيرها من الجرائم .

الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود
الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود

وتنتقد منظمات حقوقية عالمية السعودية بسبب ارتفاع وتيرة تنفيذ حكم الإعدام في السنوات الماضية، إذ وصل عدد الذين تم إعدامهم في عام 2015 على سبيل المثال إلى أكثر من 151 شخصاً، وهي أعلى حصيلة منذ نحو عشرين عاماً.

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هذا ويصل المعدل السنوي لأحكام الإعدام المنفذة في السعودية إلى نحو 90 حكماً.

وأكد حساب موثّق على تويتر باسم الأمير عبدالعزيز بن فهد، يهتم بنشر صور وأخبار الأمير، سداد دية وسام أحمد مبلغ مليون و950 ألف ريال سعودي .

ووصف الحساب الأمير عبدالعزيز بن فهد بأنه “أمير الإنسانية”. وقال إنّه “قدم الخير بكل أشكاله دون شروط، يساعد كل من لجأ إليه، واعطى دون انتظار مقابل. دعواتكم الطيبه الى صاحب الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة”.

وكثيراً ما يناشد سعوديون الأمير السعودي عبر تويتر لمساعدتهم في مثل هكذا أمور .

اختفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد

يشار إلى أنّ الأمير بن فهد كان قد اختفى قبل سنوات بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبعد ذلك، تحديداً في نوفمبر 2018، ظهر الأمير بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه. كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

الأمير عبدالعزيز بن فهد
الأميـر عبدالعزيز بـن فهد

ومنذ سبتمبر 2017، كانت قد اختفت أخبار الأمير عبدالعزيز، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها وقتها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”. ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

كما وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”. واتهمه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين. داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.

المصدروطن - تويتر - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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