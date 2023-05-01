دفع حوالي مليوني ريال .. الأمير عبدالعزيز بن فهد ينقذ سعودياً قبل ساعات من إعدامه

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وطن – أنقذ الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد، متهماً مسجون منذ خمسة أعوام ومحكوم عليه بالقصاص، قبل ساعاتٍ قليلة من تنفيذ الحكم.

الأمير عبدالعزيز بن فهد يتكفل بدية وعتق رقبة وسام أحمد

وقال حساب أخبار آل سعود على تويتر إنّ الأمير عبدالعزيز بن فهد تكفل بدية وعتق رقبة المتهم وسام احمد الطرهوني بمبلغ مليون و 950 الف ريال في آخر يوم قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل.

قبل ساعات عن تنفيذ الحكم

سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

يلبي النداء كعادته ويتكفل بباقي

دية وسام أحمد بحوالي ٢ مليون ريال

اللهم اجزه خير الجزاء واجعلها

في ميزان حسناته ، اللهم كما فرحت

أمه جازه وسدد خطاه لكل خير وتوفيق https://t.co/6cNrKrpUuw pic.twitter.com/UiPmafAR6D — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) April 30, 2023

وتطبق المملكة العرية السعودية عقوبات منصوص عليها في الشريعة الإسلامية، ومن بينها الإعدام بقطع الرأس أو اليد.

ويتم تطبيق ذلك على جرائم أو أفعال تعتبر جرائم في السعودية كالقتل والزنا والتحريض ضد العائلة المالكة وغيرها من الجرائم .

وتنتقد منظمات حقوقية عالمية السعودية بسبب ارتفاع وتيرة تنفيذ حكم الإعدام في السنوات الماضية، إذ وصل عدد الذين تم إعدامهم في عام 2015 على سبيل المثال إلى أكثر من 151 شخصاً، وهي أعلى حصيلة منذ نحو عشرين عاماً.

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هذا ويصل المعدل السنوي لأحكام الإعدام المنفذة في السعودية إلى نحو 90 حكماً.

وأكد حساب موثّق على تويتر باسم الأمير عبدالعزيز بن فهد، يهتم بنشر صور وأخبار الأمير، سداد دية وسام أحمد مبلغ مليون و950 ألف ريال سعودي .

الان

الامير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله يتكفل بسداد دية وسام احمد بمبلغ مليون و٩٥٠ الف#ام_وسام_تنخا_شعب_طويق٢

لوجه الله جزاك الله الجنة يابو تركي وكتب الله أجرك ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/xAjb8sxV8s — لـ الآمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود (@f_es) April 30, 2023

ووصف الحساب الأمير عبدالعزيز بن فهد بأنه “أمير الإنسانية”. وقال إنّه “قدم الخير بكل أشكاله دون شروط، يساعد كل من لجأ إليه، واعطى دون انتظار مقابل. دعواتكم الطيبه الى صاحب الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة”.

امير الإنسانية

الامير #عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله

قدم الخير بكل أشكاله دون شروط، يساعد كل من لجأ إليه، واعطى دون انتظار مقابل

دعواتكم الطيبه الى صاحب الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/L2prsHr4jX — لـ الآمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود (@f_es) April 30, 2023

وكثيراً ما يناشد سعوديون الأمير السعودي عبر تويتر لمساعدتهم في مثل هكذا أمور .

اختفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد

يشار إلى أنّ الأمير بن فهد كان قد اختفى قبل سنوات بعد نشره سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة سياسة الإمارات، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وبعد ذلك، تحديداً في نوفمبر 2018، ظهر الأمير بن فهد لأوّل مرّة بعد اختفائه، رفقة ابنتيه. كما ظهر معه أخواه الأمير سلطان والأمير محمد بن فهد.

ومنذ سبتمبر 2017، كانت قد اختفت أخبار الأمير عبدالعزيز، بعد كتابة تغريدة أثارت حالة من الجدل قال فيها وقتها: “الحمد لله الذي تفضل علينا بالحج، بروح بودع عمي سلمان وأسافر إن شاء الله.. إن ما سافرت فاعلموا أني قتلت”.

وسريعا، نشر حساب “بن فهد” تغريدة لاحقة، يحمد الله فيها على استرجاع حسابه من “القرصنة”. ثم اختفى الرجل من وقتها، لينتشر خبر آخر عن وضع نجل الملك السعودي الراحل قيد الإقامة الجبرية.

كما وظلت التساؤلات قائمة حتى كشف حساب المغرد الشهير “مجتهد”، أن “بن فهد” اعتقل من قصره في جدة على يد قوة تابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

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وكان الأمير السعودي قد هاجم ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”. واتهمه بالخيانة ومحاربة الله بنشر الفتن والمشاركة في قتل المسلمين. داعيا “بن زايد” للتوبة والعودة إلى الله، وطالبه بالمكوث في الإمارات وعدم السعي لقتل المسلمين.