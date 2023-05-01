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بسمة بوسيل في اليونان بملابس مثيرة.. هل صدقت إشاعات ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة؟

انتشرت أنباء عن وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل

كتب رفيف عبدالله
بسمة بوسيل في اليونان بملابس مثيرة.. هل صدقت إشاعات ارتباطها بـ أحمد أبو هشيمة؟ watanserb.com
بسمة بوسيل
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وطن– كشفت المغربية بسمة بوسيل، طليقة الفنان المصري تامر حسني، عن تواجدها حالياً في اليونان.

قميص بدون بنطال!

ونشرت بسمة بوسيل مقاطع عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، توثق قضاءها لحظات ممتعة برفقة أبناءها.

ولفتت بسمة الأنظار بملابسها الجريئة هناك، حيث ارتدت قميصاً دون سروال في إحدى اللقطات.

وهو ما أثار الجدل والتساؤلات حول عدة الطلاق، وحقيقة تواجدها مع رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

عدة الطلاق

وجاء في التعليقات: “هو مش فيه عدة للطلاق”.

وعقب آخر: “نسيانة تلبس البنطلون”.

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ولمحت أخرى: “ما تركت تامر حسني الا وهي راسمه ع اكبر منه”.

وقالت ناشطة: “عادي بنعرف انو هي في اليونان بنتفرج على ستوريز تبعها.. و كمان ابوهشيمة بالجونة في مصر وين مركز التلاقي بين الإتنين”.

أبو هشيمة وبسمة

وسبق أن زعمت صفحة “شاربيليتا” الشهيرة على موقع “تويتر” والمتخصصة في كشف فضائح الفنانين، وجود علاقة بين أبو هشيمة، بطلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.

وزعمت الصفحة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني.

وادعت الصفحة أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من شجع بسمة بوسيل على طلب الطلاق من اليونان. حيث يتواجدان هناك منذ أيام، على حد زعمها.

ووفقا للمعلومات الصادمة التي نشرتها الصفحة.. فإن أحمد أبو هشيمة هو من يحارب تامر حسني ويضغط على منظمي الحفلات لإلغاء حفلاته.

لا علاقة لجليلة المغربية

طالت الاتهامات أيضاً البلوغر المغربية الشهيرة “جليلة”، والتي ردت على الاتهامات التي طالتها بأنها كانت السبب وراء انفصال تامر وبسمة.

أوضحت مؤثرة مواقع التواصل، المغربية جليلة (37 عاماً) في حديثها لموقع “فوشيا“، أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بافتراق الثنائي، مستنكرة وصفها بـ”خرابة البيوت” من قبل بعض المتابعين؛ بل أكدت أنّ ما جرى بين تامر وبسمة هو قضاء وقدر.

وأكّدت أنّ انفصال الفنان المصري وزوجته كان لصالحهما؛ لأنّ “رب الخير لا يأتي إلا بالخير دائماً”.

كما وجّهت الفنانة المغربية رسالة إلى تامر حسني قالت خلالها: “أنا بعزّه على الصعيد الشخصي والإنساني والفني، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في حياته الشخصية والعملية”.

ويشار إلى أن الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل، أعلنا انفصالهما في السابع والعشرين من شهر (أبريل) نيسان الجاري، بعد زواج دام 12 عاماً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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