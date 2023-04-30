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حياتنا

مبابي ونظرته للمرأة.. كيف أثرت الطريقة القبائلية الجزائرية على الأمر؟! (فيديو)

والدة مبابي جزائرية مسلمة تنحدر من إحدى القبائل الناطقة بالأمازيغية

كتب رفيف عبدالله
مبابي ونظرته للمرأة.. كيف أثرت الطريقة القبائلية الجزائرية على الأمر؟! (فيديو) watanserb.com
كيليان مبابي
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وطن– تحدثت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي “كيليان مبابي”، عن تربية ابنها والمبادئ والقيم التي حرصت على زرعها داخله منذ طفولته.

جانب قبائلي جزائري

وقالت فايزة العماري في لقاء مصوّر مع وسائل إعلام فرنسية، إنها غرست في ابنها حب واحترام المرأة.

وتابعت: “جانبي الجزائري والقبائلي هو الذي برز في هذه المسألة”.

وأضافت والدة كيليان مبابي التي تنحدر من قبيلة ناطقة بالأمازيغية في الجزائر: “عندما تكونين امرأة تعيش منذ 25 عاماً وسط ثلاثة رجال فيجب عليك أن تجدي مكانك”.

احترام المرأة أساسي

وزادت العماري: “بالنسبة لي، هذه أشياء أساسية.. ما زلت أخبر كيليان وإيثان، أن احترام المرأة أمر بالغ الأهمية.. عدم احترام المرأة يعني عدم احترامي أنا أيضاً”.

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الجدير بالذكر، أنّ فايزة العماري، وُلدت عام 1974 لأبوين جزائريين مُسلمين، في منطقة بوندي شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسية، باريس، حيث تزوجت من الكاميروني “ويلفريد مبابي” في 1998.

احترفت العماري رياضة كرة اليد في فترة مبكرة من شبابها، ثم توجهت لدراسة المحاماة التي استطاعت من خلالها تكوين شهرة واسعة.

“قوة شخصية”

انضمّت إلى نادي “آس بوندي” لاعبةً لكرة اليد، واستمرّت به منذ نهاية التسعينيات إلى السنوات الأولى من العقد الحادي والعشرين. وذلك خلال الدوري الفرنسي، وكانت تجيد اللعب كجناح أيمن.

تزوّجت فايزة الجزائرية من الفرنسي ذي الأصول الكاميرونية “ويلفريد مبابي”، وأنجبا كيليان عام 1998، وتقيم حالياً مع عائلتها في فرنسا.

وقد ذاع صيت العماري التي تدير أعمال ابنها، حين أظهرت قوة شخصيتها خلال مفاوضات تجديد عقد ابنها، مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وبعد مفاوضات، سلّط الإعلام الفرنسي عليها كثيراً من الأضواء، حين تمكّنت العماري من افتكاك امتيازات كبيرة وغير مسبوقة لابنها “كيليان مبابي” من عند إدارة النادي.

حالياً، تدير فايزة العماري، شركة العائلة “KEIWF” التي تحمل الأحرف الأولى من أفراد العائلة، وتختصّ الشركة في إدارة كلّ ما يخصّ الأبناء الثلاثة من عقود ومفاوضات وإعلانات، واستغلال صور أبنائها دعائياً.

انفصلت العماري عن والد مبابي وإيثان “ويلفريد” منذ فترة، لكنّ التواصل بينهما ما زال قائماً بفضل شراكتهما في إدارة الشركة الخاصة بالعائلة، الأمر الذي لم يمثّل أيّ مشكلة لأي من الأطراف على مدار السنوات الماضية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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