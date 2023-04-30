الأحد, أبريل 30, 2023
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حياتنا

طبيبة تحذر من ثلاثة مشروبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب!

منها مشروبات الطاقة

كتب ايمان الباجي
طبيبة تحذر من ثلاثة مشروبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب! watanserb.com
مشروبات الطاقة
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وطن- يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة عضلة القلب، حيث إنّ ما تأكله وما تشربه مهمٌّ جدًا.

وفي هذا الإطار، شاركت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت مع صحيفة إكسبرس البريطانية، عددًا من المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب.

وأوضحت الدكتور لي: “مشروبات الطاقة، ومشروبات الفاكهة، والعصائر، والمشروبات الغازية، كلها غنية بالسكر. وفي مراجعة منهجية وتحليل تلوي عام 2016، زاد استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بنسبة عالية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13٪ ونوبة قلبية بنسبة 22 في المئة”.

وفي هذه المراجعة، أدرك الباحثون أنّ الأشخاص الذين تناولوا مثل هذه المشروبات قد يعانون من ظروف صحية أخرى تؤثر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشروبات الطاقة

المشروبات التي يمكن أن تكون ضارة:

بالنسبة للمشروبات التي يمكن أن تكون مفيدة لقلبك، توصي الدكتور لي بالماء والقهوة والشاي وعصير الخضار.

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وقالت في هذا السياق: “للبقاء رطبًا جيدًا، نحتاج جميعًا إلى شرب لترين من الماء يوميًا، وأكثر في الطقس الحار”.

وبالنسبة للقهوة، قالت الدكتورة: “إن شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا ثبت أنه يقلّل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد تمّ تأكيد ذلك في دراسة حديثة أجريت عام 2022″.

كيف تعتني بصحة قلبك؟

يوصي أطباء Mayo Clinic بشدة أيَّ شخص مصاب بأمراض القلب باتباع عادات نمط حياة صحية والحفاظ عليها.

إن اتباع نظام غذائي قليل الدسم وقليل الملح يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة القلب

تشمل العادات الصحية تناولَ “نظام غذائي قليل الدسم وقليل الملح، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الجيد، وعدم التدخين”.

كما حذّروا كذلك من أنّ “التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بتصلب الشرايين”.

لذا، فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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