طبيبة تحذر من ثلاثة مشروبات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب!

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وطن- يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة عضلة القلب، حيث إنّ ما تأكله وما تشربه مهمٌّ جدًا.

وفي هذا الإطار، شاركت الدكتورة ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت مع صحيفة إكسبرس البريطانية، عددًا من المشروبات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض القلب.

وأوضحت الدكتور لي: “مشروبات الطاقة، ومشروبات الفاكهة، والعصائر، والمشروبات الغازية، كلها غنية بالسكر. وفي مراجعة منهجية وتحليل تلوي عام 2016، زاد استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بنسبة عالية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13٪ ونوبة قلبية بنسبة 22 في المئة”.



وفي هذه المراجعة، أدرك الباحثون أنّ الأشخاص الذين تناولوا مثل هذه المشروبات قد يعانون من ظروف صحية أخرى تؤثر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المشروبات التي يمكن أن تكون ضارة:

ال مشروبات السكرية.

مشروبات الطاقة.

المشروبات ال كحولية.

بالنسبة للمشروبات التي يمكن أن تكون مفيدة لقلبك، توصي الدكتور لي بالماء والقهوة والشاي وعصير الخضار.

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وقالت في هذا السياق: “للبقاء رطبًا جيدًا، نحتاج جميعًا إلى شرب لترين من الماء يوميًا، وأكثر في الطقس الحار”.

وبالنسبة للقهوة، قالت الدكتورة: “إن شرب كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا ثبت أنه يقلّل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد تمّ تأكيد ذلك في دراسة حديثة أجريت عام 2022″.



كيف تعتني بصحة قلبك؟



يوصي أطباء Mayo Clinic بشدة أيَّ شخص مصاب بأمراض القلب باتباع عادات نمط حياة صحية والحفاظ عليها.



تشمل العادات الصحية تناولَ “نظام غذائي قليل الدسم وقليل الملح، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الجيد، وعدم التدخين”.

كما حذّروا كذلك من أنّ “التدخين عامل خطر رئيسي للإصابة بتصلب الشرايين”.

لذا، فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومضاعفاتها.