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شديد العدوى.. تطور بشأن متحور كورونا الجديد ينذر بكارثة عالمية

عودة الكمامات إلى بريطانيا بعد مخاوف من أن يتسبّب المتحور الجديد "أركتورس" في إشعال موجة جديدة من وباء كورونا

كتب خالد الأحمد
متحور كورونا الجديد watanserb.com
متحور كورونا الجديد
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وطن- بات من الواضح أنّ الوباء العالمي كورونا لم ينتهِ ولم يطوِ العالم صفحته بعد، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن المسار الذي سيتخذه الوباء الآن وخاصة في المملكة المتحدة، بعد تنامي المخاوف من انتشار للمتحور الجديد “أركتوروس”.

هل تبدأ موجة جديدة لمتحورات “كورونا”؟

وخشيةً من أن يُشعلَ هذا المتحور موجةً جديدة من Covid، ويفرضَ عودة للكمامات في الشوارع ووسائل النقل وحتى المنازل.

ووفق تقرير لموقع “ميل أونلاين“، حثّ الخبراء البريطانيون على البَدء في ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام مرة أخرى، حيث يكتسح نوع فيروس كوفيد (كورونا) شديد العدوى البلاد.

ويصنع Arcturus الآن حالة واحدة من بين 40 حالة جديدة، مما يثير مخاوف من أنه يمكن أن يصبح قريباً سلالة مهيمنة، ويؤدي إلى موجة جديدة من المرض.

وقال الموقع في التقرير الذي كتبه “ستيفن ماثيوز” محرر الصحة، إنّ الوزراء البريطانيين حثّوا بالفعل على تقديم لقاحات معزّزة لملايين البريطانيين الآخرين بسبب انتشاره.

موجة جديدة لمتحورات كورونا
موجة جديدة لمتحورات كورونا

كوفيد لا يزال يمثّل تهديدًا

وحذّر علماء الفيروسات من أنّ كوفيد لا يزال يمثّل تهديدًا، على الرغم من أنّ الفيروس أكثر اعتدالاً ولم تعد المملكة المتحدة لديها قيود صارمة على الوباء.

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وقال البروفيسور ستيفن جريفين، رئيس لجنة الخبراء المستقلة SAGE، الذين انتقدوا تعامل داونينج ستريت مع المرض في أثناء الوباء للمصدر: “من الواضح أننا في وضع أفضل بكثير الآن”.

وأوضح رسم بياني نشره الموقع عدد الحالات المصابة بـArcturus في مناطق المملكة المتحدة، وفقًا لبيانات من وكالة الأمن الصحي.

كما دعا البروفيسور غريفين، من جامعة ليدز، أرباب العمل والحكومة إلى دعم الجمهور عندما يمرضون ويحتاجون إلى عزل أنفسهم.

وشجّع البالغين على ارتداء قناع N95، وقال إنه مناسب للحماية في الخارج، أو قناع عالي الجودة عندما يكونون في “الأماكن الداخلية سيئة التهوية أو وسائل النقل العام”.

وأضاف البروفيسور جريفين: “قد يبدو هذا بمنزلة ارتداد إلى العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن الفيروس يستمر في إلحاق الضرر وأنّ الأشخاص الأقل قدرة على التأقلم يستمرون في المعاناة”.

يأتي ذلك فيما ينتشر هذا المتغيّر في جميع أنحاء العالم، مما تسبّب بإعادة تطبيق قوانين الكمامات في الهند.

كما أنه آخِذٌ في الارتفاع بأستراليا الآن أيضاً، حيث يراقبه رؤساء منظمات الصحة في بريطانيا من كثب.

وتابع التقرير أنّ الحكومة البريطانية إذا لم تتصرف لتمكين الجميع من “العيش” مع كوفيد، سيستمر الأشخاص الضعفاء في طلب الاحتياطات.

ولا تزال بعض المستشفيات ومنشآت NHS تطالب المرضى بارتداء الكمامة قبل الدخول، على الرغم من أنه لم يعد مطلوبًا قانونيًا.

وتظهر بيانات المراقبة أنّ Arcturus، المسمى علميًا XBB.1.16، يشكّل نحو 2.3 في المائة من جميع الحالات الجديدة في المملكة المتحدة، وتشمل المتغيرات الفرعية الأخرى من Omicron Kraken (XBB.1.5) وOrthrus (CH.1.1) في الوقت الحالي.

وتظلّ Kraken هي السلالة السائدة في المملكة المتحدة، ابتداءً من 14 أبريل، مما تسبّب في 44 في المائة من الحالات، بينما يمثّل Omicron 8 في المائة وArcturus يمثّل 2.3 في المائة، وفقًا لـUKHSA.

عودة الكمامات إلى بريطانيا
عودة الكمامات إلى بريطانيا

70 ألف إصابة بالعدوى كلّ يوم

ووفق “ميل أونلاين” تشير الأرقام غير الرسمية، التي جمعتها شركة ZOE للتكنولوجيا الصحية، إلى إصابة نحو 70 ألف بريطاني بالعدوى كلّ يوم، مع انخفاض الحالات بشكل حر لأسابيع. هذا المستوى هو مجرد جزء بسيط مما شوهد خلال الموجات السابقة.

وتسجّل الهند الآن ما يقرب من 10000 حالة Covid كلّ يوم، وتشير البيانات إلى أنّها تشكّل ثلثي جميع الحالات في البلاد. تستند البيانات على الحالات المؤكدة فقط.

المصدرموقع ميل أونلاين، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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