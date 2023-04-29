لاعب بايرن ميونخ يفضح هالاند لارتكابه هذا التصرف (فيديو)

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وطن- فضح لاعب بايرن ميونخ ليون غوريتسكا، النجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتصريح صحفي مثير للجدل عنه.

وأثار الألماني ليون غوريتسكا الجدل بتصريح صحفي عن الفتى الأشقر هالاند. نجم فريق بوروسيا دورتموند السابق والسيتي الحالي، قائلاً: ” إرلينغ هالاند ليس لديه أي احترام للخصم أو كرة القدم”.

لاعب بايرن ميونخ يفضح هالاند

كما وأضاف نجم بايرن ميونخ البافاري غوريتسكا، ” كان يخرج الريح كل ما اقتربنا منه في المباراة الأخيرة، لقد فعلها أكثر من مرة، إنه أمر مقزز جداً”.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أقصى بايرن ميونخ، من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023. بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.

🚨🚨.. غوريتسكا لاعب وسط البايرن : ارلينغ هالاند .. ليس لديه احترام للخصم او لكرة القدم

فهو يخرج الريح 💨كل ما اقترابنا منه في المباراة الاخيرة .. فعلها معنا اكثر من مره انه امر مقزز جدا 😂 pic.twitter.com/gjTyNA9oJv — عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) April 28, 2023

كما ويقدم النرويجي هالاند صاحب ال22 عاماً، المستوى الرائع على صعيد تسجيل الأهداف في كافة المسابقات على مستوى البطولات المحلية والقارية.

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ويعتلي لاعب مانشستر سيتي إرلينغ هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023. برصيد 33 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له على الصدارة وهو هاري كين هداف توتنهام برصيد 24 هدفاً.

مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

وسيواجه هالاند وزملائه في فريق مانشستر سيتي نظيره حامل اللقب السابق ريال مدريد (الملكي)، في قمة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023. الشهر المقبل لحسم المتأهل منها ببلوغ نهائي البطولة الأوروبية.

كما ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 73 نقطة، خلف المتصدر أرسنال بفارق نقطتين برصيد 73 نقطة.

يشار بأن عقد هالاند مع نادي مانشستر سيتي ينتهي في صيف عام 2027، بعد انضمامه إلى فريق الأزرق السماوي الصيف الماضي، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.