السبت, أبريل 29, 2023
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رياضة

لاعب بايرن ميونخ يفضح هالاند لارتكابه هذا التصرف (فيديو)

غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ يتحدث عن تصرف هالاند الغريب في مباراة دوري الأبطال

كتب فارس أبو شيحة
غوريتسكا وتصرف هالاند watanserb.com
غوريتسكا وتصرف هالاند
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 وطن-  فضح لاعب بايرن ميونخ ليون غوريتسكا، النجم النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بتصريح صحفي مثير للجدل عنه.

وأثار الألماني ليون غوريتسكا الجدل بتصريح صحفي عن الفتى الأشقر هالاند. نجم فريق بوروسيا دورتموند السابق والسيتي الحالي، قائلاً: ” إرلينغ هالاند ليس لديه أي احترام للخصم أو كرة القدم”.    

لاعب بايرن ميونخ يفضح هالاند

كما وأضاف نجم بايرن ميونخ البافاري غوريتسكا، ” كان يخرج الريح كل ما اقتربنا منه في المباراة الأخيرة، لقد فعلها أكثر من مرة، إنه أمر مقزز جداً”.

وكان فريق مانشستر سيتي قد أقصى بايرن ميونخ، من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-2023. بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1.

كما ويقدم النرويجي هالاند صاحب ال22 عاماً، المستوى الرائع على صعيد تسجيل الأهداف في كافة المسابقات على مستوى البطولات المحلية والقارية.

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ويعتلي لاعب مانشستر سيتي إرلينغ هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022-2023. برصيد 33 هدفاً، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له على الصدارة وهو هاري كين هداف توتنهام برصيد 24 هدفاً.

تصرف هالاند في مباراة بايرن ميونخ
تصرف هالاند في مباراة بايرن ميونخ

مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

وسيواجه هالاند وزملائه في فريق مانشستر سيتي نظيره حامل اللقب السابق ريال مدريد (الملكي)، في قمة دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023. الشهر المقبل لحسم المتأهل منها ببلوغ نهائي البطولة الأوروبية.

كما ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 73 نقطة، خلف المتصدر أرسنال بفارق نقطتين برصيد 73 نقطة.

يشار بأن عقد هالاند مع نادي مانشستر سيتي ينتهي في صيف عام 2027، بعد انضمامه إلى فريق الأزرق السماوي الصيف الماضي، قادماً من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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