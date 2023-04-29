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لأول مرة.. صور لعملية اغتيال أسامة بن لادن نشرتها “واشنطن بوست”

سلطت الصور الضوء على المخاطر الكبيرة للعملية، والتوتر أثناء تنفيذ القوات الخاصة الأمريكية لمهمة اغتيال زعيم تنظيم القاعدة الراحل والاحتفال باستكمالها

كتب خالد الأحمد
الرئيس الأسبق باراك أوباما watanserb.com
الرئيس الأسبق باراك أوباما
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وطن- أظهرت صور نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهم يتابعون داخل البيت الأبيض العملية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أفغانستان، وهي العملية التي شابها الكثير من الغموض وخاصة أن أمريكا لم تظهر جثة بن لادن.

وقُتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، فجر الاثنين 2 مايو 2011، في “أبوت آباد” الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.

صور جديدة من عملية اغتيال أسامة بن لادن

ومضى ما يقرب من 12 عاماً منذ اليوم الذي أذن فيه باراك أوباما بشن الغارة في باكستان وأسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، وحصلت صحيفة “واشنطن بوست” على صور غير منشورة من قبل للأحداث في البيت الأبيض وقت تنفيذ الغارة.

وظهر فيها كل من الرئيس السابق أوباما والرئيس الحالي جو بايدن ـ كان وقتها مستشارا لأوباما ـ ، وزوجة الرئيس السابق هيلاري كلينتون، ومستشارون آخرون في غرفة العمليات وهم يركزون على عملية أفغانستان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أوباما أمر في مايو 2011، فريقاً من البحرية بالسفر من أفغانستان إلى باكستان، حيث أطلقوا النار على بن لادن وقتلوه.

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وأضافت أن صور أوباما ونائبه جو بايدن، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والمستشارون العسكريون والمدنيون الرئيسيون، سلطت الضوء على المخاطر الكبيرة للعملية، والتوتر أثناء تنفيذ القوات الخاصة الأمريكية للمهمة ، والاحتفال باستكمالها.

صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما
صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما

وبن لادن هو زعيم تنظيم القاعدة، الشبكة الإرهابية التي هاجمت نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001 ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.

وغزت الولايات المتحدة أفغانستان بحثًا عن بن لادن ، لكنه تمكن من النجاة لما يقرب من 10 سنوات قبل أن يتم تعقبه أخيرًا إلى مجمع في أبوت آباد ، باكستان.

ونشرت “واشنطن بوست” جدولًا زمنيًا للغارة ، من الموافقة في 29 أبريل 2011 إلى الانتهاء وخطاب أوباما للأمة قبل منتصف الليل بقليل في 1 مايو وقتها.

وتضمنت الصور صورة لاقت تفاعلا واسعا لأوباما وبايدن وكلينتون ومساعدين آخرين “محشورون” في غرفة صغيرة بالبيت الأبيض، وهم يشاهدون الغارة جارية.

صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما
صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما

معلومات سرية

ومع صدى غير ملحوظ للتحقيقات الجارية مع بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تعاملهما مع المعلومات السرية، قالت الصحيفة: “في الساعة 4.05 مساءً ، التقط سوزا الصورة المميزة الآن لأوباما ومستشاريه وهم يشاهدون بث الفيديو المباشر للغارة.

وبدا أوباما يجلس في المكتب البيضاوي، وكان جو بايدن من بين الحاضرين.

وتظل الوثيقة الموجودة على المكتب غير واضحة في النسخة الصادرة عن مكتبة أوباما. وحجب البيت الأبيض 307 صورة واصفا محتوياتها بأنها “معلومات سرية للأمن القومي”.

ويعتقد أنها وثائق وخطابات خاصة بـ بن لادن تكشف عن خططه لتقسيم أمواله وممتلكاته بعد وفاته، وأنه طلب أن تستخدم أغلب هذه الأموال في مواصلة “الجهاد”.

وهذه الخطابات جزء من 113 وثيقة عثر عليها خلال الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية على مخبأ بن لادن.

ووصف مسؤولو مخابرات أمريكيون أحد هذه الخطابات بأنه ربما يكون وصيته الأخيرة.

وأظهرت الصور التي سمح بنشرها مناقشات بين أوباما ومساعديه ومن بينهم ليون بانيتا، مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك. جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية. توم دونيلون ، مستشار الأمن القومي ؛ وبيل دالي ، كبير موظفي البيت الأبيض.

صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما
صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما

أوباما وصف المداولات حول الغارة بـ”أرض الميعاد”

وفي عام 2020 ، وصف أوباما المداولات حول الغارة في مذكراته المعنونة بـ “أرض الميعاد” وكتب أوباما عن بايدن في كتاب صدر بعد فترة وجيزة من فوز نائب الرئيس السابق على ترامب في البيت الأبيض: “جو عارض الغارة”.

وأضاف : “كما في كل قرار رئيسي اتخذته كرئيس، أقدر استعداد جو لمقاومة المزاج السائد وطرح أسئلة صعبة، غالبًا من أجل إعطائي المساحة التي أحتاجها لمداولاتي الداخلية.”

وقال روبرت جيتس ، وزير الدفاع والمسؤول عن إدارة بوش الذي بدأ مطاردة بن لادن ، لأوباما: “بغض النظر عن مدى دقة التخطيط ، فإن عمليات مثل هذه يمكن أن تسوء بشكل كبير”.

وقال أوباما إن بانيتا ومستشار الأمن الداخلي جون برينان ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين يفضلون شن الغارة.

وأظهرت صور نشرتها “واشنطن بوست” أيضا أوباما وهو يتابع العملية باهتمام ويطرح الأسئلة. وعندما وردت أنباء تفيد بأن الغارة كانت ناجحة، تم تصويره وهو يصافح غيتس.

صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما
صور نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما

هذا الصور حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” من مكتبة أوباما الرئاسية بعد طلب بناء على “قانون حرية المعلومات”.

كما تم تصويره وهو يجري مكالمات لإخبار الرؤساء السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون وقادة العالم الآخرين بالأمر.

كما بينت صور له ولفريقه وهم يعملون على الخطاب، الذي كان سيلقيه في وقت متأخر من تلك الليلة.

المصدرتويتر، صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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