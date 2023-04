لأول مرة.. صور لعملية اغتيال أسامة بن لادن نشرتها “واشنطن بوست”

- Advertisement -

وطن- أظهرت صور نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عدداً من المسؤولين الأمريكيين مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهم يتابعون داخل البيت الأبيض العملية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أفغانستان، وهي العملية التي شابها الكثير من الغموض وخاصة أن أمريكا لم تظهر جثة بن لادن.

وقُتل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، فجر الاثنين 2 مايو 2011، في “أبوت آباد” الواقعة على بعد 120 كم عن إسلام أباد في عملية اقتحام أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية ونفذها الجيش الأمريكي واستغرقت 40 دقيقة.

ومضى ما يقرب من 12 عاماً منذ اليوم الذي أذن فيه باراك أوباما بشن الغارة في باكستان وأسفرت عن مقتل أسامة بن لادن، وحصلت صحيفة “واشنطن بوست” على صور غير منشورة من قبل للأحداث في البيت الأبيض وقت تنفيذ الغارة.

Exclusive: The Washington Post obtained newly released photos taken by official White House photographers of key moments inside the White House during the 2011 raid on Osama bin Laden’s compound. https://t.co/igeJETwNYD pic.twitter.com/E40LOff5lS

— The Washington Post (@washingtonpost) April 28, 2023