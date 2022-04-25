وثائق لـِ”أسامة بن لادن” تكشف ما الذي خطط له بعد هجمات سبتمبر

وطن – كشفت وثائق صادرتها فرق البحرية الأمريكية بعد تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011، أنّه خطط لهجوم ثان على الولايات المتحدة بعد وقت قصيرٍ من هجمات 11 سبتمبر.

الأوراق التي أخذتها القوات البحرية بعد قتل أسامة بن لادن، تكشف عن خطة لاستئجار طائرات لمهاجمة أهداف وإخراج القطارات عن مسارها عن طريق إزالة 40 قدمًا من المسار؛ لقتل المئات.

وأشارت الوثائق إلى أن عناصر القاعدة كانوا يخططوا لاستئجار طائرة لشن هجوم جوي.

وتم ذكر مخطط الخروج عن المسار سابقًا في عام 2011. عندما زُعم أن بن لادن كان يأمل في إرسال قطار مزدحم ينحدر من جسر إلى واد.

وكتب بن لادن في رسالة إلى أحد قادة القاعدة، أنه “بدلاً من اختطاف طائرة. يمكن استئجار واحدة للهجوم التالي على الولايات المتحدة”.

وقالت الباحثة د.نيللي لحود خلال مقابلة في برنامج 60 دقيقة بثت يوم الأحد على شبكة سي بي إس: “أراد أسامة بن لادن إزالة 12 مترا من السكة الحديدية. بحيث يمكن بهذه الطريقة أن ينحرف القطار عن مساره. ووجدناه يشرح مجموعة الأدوات البسيطة التي يمكنهم استخدامها.”

وتمت مصادرة الآلاف من الرسائل والمذكرات الشخصية لبن لادن قبل 11 عامًا، من قبل فريق مكون من عشرين من قوات البحرية الخاصة. أرسلوا إلى باكستان نفذوا عملية تصفيته.

وتم رفع السرية عن الرسائل من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 2017. وكانت لحود تدرس الوثائق “سطراً بسطر” منذ عدة سنوات.

وقالت مؤلفة كتاب “أوراق بن لادن”، إن زعيم تنظيم القاعدة فوجئ برد فعل أمريكا على سلسلة عمليات اختطاف الطائرات التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في 11 سبتمبر 2001.

وقالت لحود عن رسائل بن لادن: “القاعدة لم تتوقع أن الولايات المتحدة ستخوض حربا.”

“لم يتوقع الردّ”

وبحسب ما ورد كان يعتقد أن الولايات المتحدة سترد بـ “غارة جوية محدودة” ، لكنه لم يشك في أنها “ستتجاوز ذلك”.

وتزعم أن بن لادن، مع اندلاع الحرب في أفغانستان، شرح بالتفصيل كيف توقع أن يرد الشعب الأمريكي على الهجمات العنيفة.

وأوضحت: “كان يعتقد أن الشعب الأمريكي سيخرج إلى الشوارع ليكرر الاحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام وسيضغط على حكومته للانسحاب من الدول ذات الأغلبية المسلمة”.

وكشفت الرسائل أيضًا أنه في نوفمبر 2002، عندما كان مسؤولو المخابرات الأمريكية قلقين من أن القاعدة كانت تخطط لـ “هجمات مروعة” من شأنها أن تؤدي إلى “إصابات جماعية”. زعمت لحود أن بن لادن كان يختبئ ولم يدير التنظيم “على الإطلاق”.

وتزعم أن بن لادن لم يكن على اتصال بأعوانه في القاعدة لمدة ثلاث سنوات، بينما كان هاربا. لكنه عاود الاتصال بهم في وقت لاحق في عام 2004.

وقالت عن الرسائل التي كتبها في عام 2004: “إنه حريص جدًا على تكرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة. أنت تعلم أنه يدرك أن الظروف الأمنية الآن صعبة للغاية في المطارات”.

على الرغم من أن بن لادن، الذي كان لديه خلفية في الهندسة المدنية، قدّم أفكارًا حول كيفية قيام القاعدة بضرب الولايات المتحدة مرة أخرى من خلال تعريض نظام السكك الحديدية في البلاد للخطر. إلا أن خططه لم تُنفذ أبدًا.

وزعمت لحود أن القاعدة “دمرتها الحرب” وأصبحت “عاجزة”.

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