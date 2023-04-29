فترة غياب مودريتش عن ريال مدريد بعد إصابته القوية

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وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة نجمه الكرواتي لوكا مودريتش 37 عاماً، وغيابه عن المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي ريال مدريد، في تقرير نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” أظهرت الفحوصات التي أجريت على لاعبنا لوكا مودريتش من قبل الخدمات الطبية في النادي، تعرضه لإصابة في الجانب الخلفي من فخذه اليسرى، سيتم تقييم تطور حالته”.

غياب مودريتش عن ريال مدريد

ووفق التقارير الإسبانية، فإن النجم الكرواتي مودريتش قد تعرض لإصابة بتمزق في أوتار الركبة. ليغيب لمدة أسبوعين في وقت مليء بالمواجهات القوية للفريق الملكي الأبيض.

التقرير الطبي للاعب لوكا مودريتش. #ريال_مدريد — ريال مدريد (@realmadridarab) April 28, 2023

وبينت تلك التقارير، الكرواتي لوكا مودريتش سيغيب عن مباريات ألميريا في الدوري الإسباني، وكذلك أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر القادم.

كما ومن المحتمل أن يغيب لاعب ريال مدريد مودريتش عن المباراة الهامة. أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن يكون متواجداً في مباراة العودة.

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فترة غياب لوكا مودريتش

من جانبه، قالت شبكة “ريليفو” الإسبانية، بأن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش يعاني من إصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع قادمة.

كما وأردفت الشبكة الإسبانية، ” هناك شكوك كبيرة حول إمكانية التحاقه بنهائي كأس الملك. بعد نحو 8 أيام، وكذلك ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 11 أيام”.

وكانت تقارير إسبانية أخرى، قد تحدثت عن تجديد عقد الكرواتي مودريتش مع نادي ريال مدريد، حتى صيف عام 2024. مع قرب انتهاء عقده مع الملكي في شهر يونيو/ حزيران هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم. برصيد 65 نقطة، خلف غريمه التقليدي المتصدر برشلونة برصيد 76 نقطة لهذا الموسم.