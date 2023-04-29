السبت, أبريل 29, 2023
الرئيسيةالهدهدرسالة مؤثرة من حفيظ دراجي لشباب المغرب بعد وصول بعثة المنتخب لمدينة...
الهدهد

رسالة مؤثرة من حفيظ دراجي لشباب المغرب بعد وصول بعثة المنتخب لمدينة قسنطينة

منتخب المغرب للمحليين كان انسحب من البطولة القارية التي استضافتها الجزائر في يناير على وقع توتر حاد بين البلدين

كتب فهمي الورغمي
بعثة المنتخب المغربي لمدينة قسنطينة watanserb.com
بعثة المنتخب المغربي لمدينة قسنطينة
- Advertisement -

وطن- وجه المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، رسالة مؤثرة لمنتخب المغرب للشباب الذي وصلت بعثته إلى مدينة قسنطينة الجزائرية للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الجزائر.

وقال دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “شبان المنتخب المغربي نزلوا في بلدهم .. نزلوا هنا في أفخم فنادق قسنطينة، نزلوا في مدينة العلم والعلماء والفن والثقافة والحضارة والأصالة والطيبة والكرم والجود والحفاوة في استقبال الضيوف”.

وأضاف: “جمهور قسنطينة العاشق للكرة، سيقف كله احتراما لكم، ولشعبكم عند عزف النشيد المغربي، ويصفق لكل انجازاتكم قي البطولة.. أنتم أولادنا ونحن أهلكم والجزائر بلدكم”.

وتحتضن الجزائر بدءا من اليوم السبت (29 أبريل الجاري) إلى 19 مايو المقبل، نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 17 عاما، بمشاركة 12 منتخبا بينها منتخبان مغاربيان وهما البلد المضيف والمغرب.

تضم البطولة ثلاث مجموعات، الأولى تجمع بين الجزائر، السنغال، الكونغو والصومال، ويلعب في المجموعة الثانية: المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا، أما المجموعة الثالثة، يتنافس فيها الكاميرون، جنوب السودان، مالي وبوركينا فاسو.

- Advertisement -

ووصل المنتخب المغربي تحت 17 سنة، أمس الجمعة، إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، من أجل المشاركة في نهائيات البطولة.

وكان موقع النهار قد ذكر في وقت سابق أن المنتخب المغربي يصل إلى الجزائر يوم الثلاثاء في رحلة عبر تونس بعد وصول سبعة منتخبات الاثنين، متهما رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بالقيام بـما سماها “مناورات مشبوهة” بعد أن فشل في التشويش على الشان”.

وكان المنتخب المغربي للمحليين انسحب من “الشان“، الذي نظمته الجزائر بين 13 يناير/ كانون الأول و4 فبراير/شباط وفازت به السنغال، إثر رفض البلد المضيف الاستجابة لطلبه الدخول إليه عبر خط جوي مباشر.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه لن يشارك في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين “الشان” بعد رفض السلطات الجزائرية الترخيص لرحلة مباشرة بين البلدين لنقل لاعبي المنتخب المغربي، حيث قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المغربية في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين.

فيما رأت الجزائر أن الرباط أرادت الالتفاف على القيود الحالية المفروضة على الطائرات المغربية في المجال الجوي الجزائري.

سبب غلق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية

وأغلقت الجزائر مجالها الجوي في 22 سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط متهمة الأخيرة “بارتكاب أعمال عدائية”.

فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض “المبررات الزائفة”، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديو لعبدالمجيد تبون يصلي وحيدا في المسجد يقلب الجزائر

الهدهد

النظام الجزائري يحشد إعلامياً لنفي خبر عن راشد الغنوشي خشية من غضب قطر.. تفاصيل!

تقارير

هل تفتح الجزائر مجالها الجوي أمام المغرب؟.. تطورات جديدة كشفها موقع فرنسي

تقارير

الكونفيدينسيال : ما هي الفضيحة المذلة التي استخرجها محمد السادس من هاتف بيدرو سانشيز؟!

تقارير

موقع إسباني: كيف تسبب نادر الخياط في انحراف محمد السادس وأدخله في “طقوس العربدة”؟!

الهدهد

“أقصى درجات الفجور”.. حفيظ دراجي يحذر من خطر داهم يهدد الجزائر ورسالة لملك المغرب

الهدهد

محمد رمضان يكشف أسرار صداقته بـ ملك المغرب محمد السادس (فيديو)

الهدهد

فيديو لمظاهرات في أول أيام عيد الفطر يثير ضجة في الجزائر

الهدهد

ترحيل المغربيات مطلب .. قصة هاشتاغ أثار جدلاً حاداً في السعودية (تغريدات)

الهدهد

الرجل الثاني.. ماذا وراء تعيين ملك المغرب لـ محمد بريظ في منصب حساس بالجيش؟

حياتنا

غير آبه بعقوبة السجن.. شاهد ما فعله سعد لمجرد في العيد رفقة والدته

الهدهد

وثيقة استخباراتية.. سانشيز نفذ أمر المغرب بعد 8 أيام فقط من طلب إقالة وزيرة الخارجية السابقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يوسف بلايلي يُواجه عقوبة تأديبية مع نادي أجاكسيو لهذا السبب

سما المصري ليست بخير في سجن القناطر.. هذا ما كشفه مقرب منها!

في عيد ميلاده.. فيديو نادر لصدام حسين يعبر نهر دجلة سباحة 3 مرات

عشاق البيبسي والكوكاكولا في ورطة.. لن تجدهما في الأسواق حال استمر الصراع في السودان..لماذا؟!

العبور المعوي: 5 بدائل للسكر مفيدة للمعدة بحسب ثلّة من الخبراء

لاعب بايرن ميونخ يفضح هالاند لارتكابه هذا التصرف (فيديو)

الزوجان وطريقة النوم: فيما يلي طريقة رائعة للنوم بشكل أفضل معًا والحفاظ على علاقتكما

والدة أشرف حكيمي برفقة فتاة مغربية فاتنة الجمال.. هل اختارتها زوجة مستقبلية له؟!

زوجة سيرجيو راموس تستعرض مفاتنها بمجموعة مايوهات مذهلة! (فيديو)

جموع غفيرة تشارك في تشييع جثمان عبد الله كامل بأمريكا ومشاهد مؤثرة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC