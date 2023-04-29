رسالة مؤثرة من حفيظ دراجي لشباب المغرب بعد وصول بعثة المنتخب لمدينة قسنطينة

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وطن- وجه المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، رسالة مؤثرة لمنتخب المغرب للشباب الذي وصلت بعثته إلى مدينة قسنطينة الجزائرية للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الجزائر.

وقال دراجي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “شبان المنتخب المغربي نزلوا في بلدهم .. نزلوا هنا في أفخم فنادق قسنطينة، نزلوا في مدينة العلم والعلماء والفن والثقافة والحضارة والأصالة والطيبة والكرم والجود والحفاوة في استقبال الضيوف”.

وأضاف: “جمهور قسنطينة العاشق للكرة، سيقف كله احتراما لكم، ولشعبكم عند عزف النشيد المغربي، ويصفق لكل انجازاتكم قي البطولة.. أنتم أولادنا ونحن أهلكم والجزائر بلدكم”.

شبان المنتخب المغربي نزلوا في بلدهم .. نزلوا هنا في أفخم فنادق قسنطينة،

نزلوا في مدينة العلم والعلماء والفن والثقافة والحضارة والأصالة والطيبة والكرم والجود والحفاوة في استقبال الضيوف. جمهور قسنطينة العاشق للكرة، سيقف كله احتراما لكم، ولشعبكم عند عزف النشيد المغربي، ويصفق لكل… pic.twitter.com/CxyhqHjQrb — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 28, 2023

وتحتضن الجزائر بدءا من اليوم السبت (29 أبريل الجاري) إلى 19 مايو المقبل، نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 17 عاما، بمشاركة 12 منتخبا بينها منتخبان مغاربيان وهما البلد المضيف والمغرب.

تضم البطولة ثلاث مجموعات، الأولى تجمع بين الجزائر، السنغال، الكونغو والصومال، ويلعب في المجموعة الثانية: المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا، أما المجموعة الثالثة، يتنافس فيها الكاميرون، جنوب السودان، مالي وبوركينا فاسو.

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ووصل المنتخب المغربي تحت 17 سنة، أمس الجمعة، إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، من أجل المشاركة في نهائيات البطولة.

وكان موقع النهار قد ذكر في وقت سابق أن المنتخب المغربي يصل إلى الجزائر يوم الثلاثاء في رحلة عبر تونس بعد وصول سبعة منتخبات الاثنين، متهما رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بالقيام بـما سماها “مناورات مشبوهة” بعد أن فشل في التشويش على الشان”.

وكان المنتخب المغربي للمحليين انسحب من “الشان“، الذي نظمته الجزائر بين 13 يناير/ كانون الأول و4 فبراير/شباط وفازت به السنغال، إثر رفض البلد المضيف الاستجابة لطلبه الدخول إليه عبر خط جوي مباشر.

وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه لن يشارك في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين “الشان” بعد رفض السلطات الجزائرية الترخيص لرحلة مباشرة بين البلدين لنقل لاعبي المنتخب المغربي، حيث قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات المغربية في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين.

فيما رأت الجزائر أن الرباط أرادت الالتفاف على القيود الحالية المفروضة على الطائرات المغربية في المجال الجوي الجزائري.

سبب غلق المجال الجوي أمام الطائرات المغربية

وأغلقت الجزائر مجالها الجوي في 22 سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط متهمة الأخيرة “بارتكاب أعمال عدائية”.

فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض “المبررات الزائفة”، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.