هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟

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وطن- زعمت صفحة “شاربيليتا” الشهيرة على موقع “تويتر” والمتخصصة في كشف فضائح الفنانين، وجود علاقة لرجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، بطلاق الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وزعمت الصفحة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني.

وادعت الصفحة أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من شجع بسمة بوسيل على طلب الطلاق من اليونان، حيث يتواجدان هناك منذ أيام، على حد زعمها.

ووفقا للمعلومات الصادمة التي نشرتها الصفحة، فإن أحمد أبو هشيمة هو من يحارب تامر حسني ويضغط على منظمي الحفلات لإلغاء حفلاته.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجئت الجميع بإعلانها الانفصال رسميا عن الفنان تامر حسني عبر بوست نشرته عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على “انستغرام“.

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وقالت بسمة بوسيل: “جعلنا بينكم موده و رحمه ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني و بين تامر و سيظل بينا كل ود و احترام و ربنا يكتبلك و يكتبلي كل الخير آمين يارب”.

(صورة البيان)

تامر حسني يؤكد انفصاله عن بسمة بوسيل

من جانبه، أكد تامر حسني صحة الطلاق عبر قيامه بمشاركة “الاستوري” التي نشرتها طليقته، وعلق عليها بالقول: “وجعلنا بينكم موده ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة ١٢ عام مش هينه ، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب و الاخ والسند الصديق وفي حفظ الله”.

تأجيل حفله في مركز المنارة

كما أعلن الفنان المصري تامر حسني عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته في مركز المنارة يوم 5 مايو للمقبل، وكتب عبر إنستغرام “جمهوري الحبيب حفلة 5 مايو اللي في مركز المنارة أتأجلت وبنجدد لها موعد جديد”.

(صورة التأجيل)

ومن المعروف عن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة والمقرب من السلطات، أنه تزوج عدة مرات، ولعلّ أشهر زوجاته كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبري، بالإضافة إلى زواجه من خارج الوسط الفني.