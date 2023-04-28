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هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟

صفحة مخصصة بفضائح الفنانين زعمت أن أحمد أبو هشيمة يحارب تامر حسني ويضغط على منظمي الحفلات لإلغاء حفلات تامر حسني

كتب خالد الأحمد
هل شجع أحمد أبو هشيمة بسمة بوسيل على الطلاق من تامر حسني وما سر تواجده معها في اليونان؟ watanserb.com
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل
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وطن- زعمت صفحة “شاربيليتا” الشهيرة على موقع “تويتر” والمتخصصة في كشف فضائح الفنانين، وجود علاقة لرجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، بطلاق الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وزعمت الصفحة نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة، وجود علاقة قوية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني.

وادعت الصفحة أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من شجع بسمة بوسيل على طلب الطلاق من اليونان، حيث يتواجدان هناك منذ أيام، على حد زعمها.

صفحة "شاربيليتا" الشهيرة على موقع "تويتر
صفحة “شاربيليتا” الشهيرة على موقع “تويتر

ووفقا للمعلومات الصادمة التي نشرتها الصفحة، فإن أحمد أبو هشيمة هو من يحارب تامر حسني ويضغط على منظمي الحفلات لإلغاء حفلاته.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

وكانت المغربية بسمة بوسيل قد فاجئت الجميع بإعلانها الانفصال رسميا عن الفنان تامر حسني عبر بوست نشرته عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على “انستغرام“.

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وقالت بسمة بوسيل: “جعلنا بينكم موده و رحمه ده کلام ربنا في الزواج والطلاق لقد تم الطلاق بيني و بين تامر و سيظل بينا كل ود و احترام و ربنا يكتبلك و يكتبلي كل الخير آمين يارب”.
(صورة البيان)

تامر حسني يؤكد انفصاله عن بسمة بوسيل

من جانبه، أكد تامر حسني صحة الطلاق عبر قيامه بمشاركة “الاستوري” التي نشرتها طليقته، وعلق عليها بالقول: “وجعلنا بينكم موده ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا او لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب ستظل بيننا الموده والرحمة و أجمل اولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير عشرة ١٢ عام مش هينه ، ربنا يكتبلك وبكتبلي كل الخير يابسوم سأظل الاب و الاخ والسند الصديق وفي حفظ الله”.

تامر حسني يرد على "ستوري" بسمة بوسيل ويؤكد خبر انفصالهما
تامر حسني يرد على “ستوري” بسمة بوسيل ويؤكد خبر انفصالهما

تأجيل حفله في مركز المنارة

كما أعلن الفنان المصري تامر حسني عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر إقامته في مركز المنارة يوم 5 مايو للمقبل، وكتب عبر إنستغرام “جمهوري الحبيب حفلة 5 مايو اللي في مركز المنارة أتأجلت وبنجدد لها موعد جديد”.

تأجيل حفله في مركز المنارة
تأجيل حفله في مركز المنارة

(صورة التأجيل)

ومن المعروف عن رجل الأعمال المصري الشهير أحمد أبو هشيمة والمقرب من السلطات، أنه تزوج عدة مرات، ولعلّ أشهر زوجاته كانت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبري، بالإضافة إلى زواجه من خارج الوسط الفني.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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