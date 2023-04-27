برشلونة يرفض هدية جيرونا بعد سقوطه أمام رايو فاليكانو (فيديو)

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وطن- رفض فريق برشلونة المتصدر هدية جيرونا الذي نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد برباعية ثمينة في المواجهة الماضية من أجل تعزيز فارق النقاط، بعد سقوطه أمام رايو فاليكانو في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز.

وتكبد فريق برشلونة الخسارة أمام صاحب الأرض رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

وسجل فريق رايو فاليكانو أولى أهداف المباراة داخل شباك برشلونة، عند الدقيقة ال19 عن طريق اللاعب ألفارو غارسيا ريفيرا.

كما وعزز فاليكانو التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، عن طريق اللاعب فرانسيسكو توريس في الدقيقة ال53.

ملخص سقوط برشلونة أمام رايو فايكانو في مفاجأة الجولة الـ31 📺#RayoBarça 2-1 pic.twitter.com/YAZTX8hokz — LaLiga (@LaLigaArab) April 26, 2023

وأحرز برشلونة الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال83.

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وشهدت المباراة بين برشلونة ورايو فاليكانو الإثارة والقوة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الكتالوني طيلة مجريات دقائق المباراة إلى 10 تسديدات مقابل 9 تسديدات لصاحب الأرض رايو فاليكانو.

كما واستحوذ فريق برشلونة على الكرة بنسبة 61%، على عكس نظيره الفائز رايو فاليكانو الذي استحوذ على 39% طيلة مجريات دقائق المباراة.

الدوري الإسباني الممتاز

كما وتعد الخسارة الثالثة التي يتلقاها فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هذا الموسم، في منافسات الدوري الإسباني، بعد فوزه في 24 مباراة وتعادله في 4 مباريات أخرى.

وسيلتقي فريق برشلونة مطلع الأسبوع المقبل، أمام منافسه ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب (الكامب نو).

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 76 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

كما ورفع الفريق الفائز رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع من منافسات الموسم الجاري.