الخميس, أبريل 27, 2023
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رياضة

برشلونة يرفض هدية جيرونا بعد سقوطه أمام رايو فاليكانو (فيديو)

منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
فوز رايو فاليكانو على برشلونة watanserb.com
فوز رايو فاليكانو على برشلونة
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وطن- رفض فريق برشلونة المتصدر هدية جيرونا الذي نجح في تحقيق الفوز على ريال مدريد برباعية ثمينة في المواجهة الماضية من أجل تعزيز فارق النقاط، بعد سقوطه أمام رايو فاليكانو في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز.

وتكبد فريق برشلونة الخسارة أمام صاحب الأرض رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

وسجل فريق رايو فاليكانو أولى أهداف المباراة داخل شباك برشلونة، عند الدقيقة ال19 عن طريق اللاعب ألفارو غارسيا ريفيرا.

كما وعزز فاليكانو التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، عن طريق اللاعب فرانسيسكو توريس في الدقيقة ال53.

وأحرز برشلونة الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة ال83.

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وشهدت المباراة بين برشلونة ورايو فاليكانو الإثارة والقوة على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديدات الفريق الكتالوني طيلة مجريات دقائق المباراة إلى 10 تسديدات مقابل 9 تسديدات لصاحب الأرض رايو فاليكانو.

كما واستحوذ فريق برشلونة على الكرة بنسبة 61%، على عكس نظيره الفائز رايو فاليكانو الذي استحوذ على 39% طيلة مجريات دقائق المباراة.

الدوري الإسباني الممتاز

كما وتعد الخسارة الثالثة التي يتلقاها فريق برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هذا الموسم، في منافسات الدوري الإسباني، بعد فوزه في 24 مباراة وتعادله في 4 مباريات أخرى.

وسيلتقي فريق برشلونة مطلع الأسبوع المقبل، أمام منافسه ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم على أرض ملعب (الكامب نو).

برشلونة ورايو فاليكانو
برشلونة ورايو فاليكانو

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 76 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

كما ورفع الفريق الفائز رايو فاليكانو رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع من منافسات الموسم الجاري.

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
المصدروطن + الدوري الإسباني تويتر + برشلونة تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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