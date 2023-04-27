اشتراه من “أمازون” .. ثروة جيف بيزوس 114 مليار دولار ويظهر بقميص سعره صادم!

- Advertisement -

وطن – رغم أن ثروته في العام الحالي تقدر بحوالي 114 مليار دولار، إلا أنّ مؤسس شركة أمازون، رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس البالغ من العمر (59 عاماً)، لفت الأنظار بسبب ملابسه “رخيصة الثمن” التي ظهر بها في مهرجان “كوتشيلا”.

وظهر جيف بيزوس مع حبيبته لورين سانشيز، بحفل مغني الراب ” باد باني”، وقد انتشرت صور رجل الأعمال على صفحات مواقع التواصل الجتماعي بكثافة، خاصة بعدما لاحظ المتابعون أنه ارتدى قميصا باللون الأزرق المطبع بالفراشات، من توقيع علامة Buzhido بسعر 12 يورو فقط.

جيف بيزوس اشترى القميص من موقعه “أمازون” بـ12 يورو!

ووجد المتابعون أيضا أن جيف بيزوس قد اشترى القميص من موقعه “أمازون“، فانقسمت آراء المعلقين بين معجب وساخر، حيث قال البعض إن بيزوس “بخيل”. بينما أشارة آخرون إلى أنه ذكي ولا يأبه للمظاهر الخارجية.

أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” عام 1994 انطلاقا من مرأبه في سياتل.

وقد استقال من منصبه كمدير تنفيذي ليصبح الرئيس التنفيذي في يوليو/تموز 2021.

و لا يزال بيزوس يعيش كأحد أغنى أغنياء العالم. وفقا لموقع gobankingrates الأمريكي

- Advertisement -

جيف بيزوس يتبرع بمعظم ثروته

وكان تعهّد مؤسس آمازون، في نوفمبر، 2022، بالتبرع بمعظم ثروته الصافية، البالغة آنذاك 124 مليار دولار للأعمال الخيرية.

وقد كشف الملياردير أنه يريد التبرع بمعظم أمواله لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

وقال بيزوس، إنه وشريكته لورين سانشيز، البالغة من العمر 52 سنة، يعملان حالياً على “بناء القدرة على منح هذه الأموال”.

وردّاً على سؤال مباشر من شبكة (سي إن إن)، عمّا إذا كان ينوي التبرع بأغلبية ثروته خلال حياته، قال بيزوس: “نعم، سأفعل”.

وأضاف جيف بيزوس أن الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة فعالة.

وحالياً يحتل جيف بيزوس المرتبة الثالثة في تصنيف أثرياء العالم 2023، بعد الفرنسي برنار أرنو (ثروته أصبحت 211 مليار دولار بنهاية 2022)، والأميركي إيلون ماسك (ثروته 180 مليار دولار) .