الخميس, أبريل 27, 2023
الرئيسيةحياتنااشتراه من "أمازون" .. ثروة جيف بيزوس 114 مليار دولار ويظهر بقميص...
حياتنا

اشتراه من “أمازون” .. ثروة جيف بيزوس 114 مليار دولار ويظهر بقميص سعره صادم!

انقسمت آراء المعلقين بين معجب وساخر، حيث قال البعض إن جيف بيزوس "بخيل" بينما أشارة آخرون إلى أنه ذكي ولا يأبه للمظاهر الخارجية!

كتب أنس السالم
جيف بيزوس اشترى القميص من موقعه
جيف بيزوس وعشيقته
- Advertisement -

وطن – رغم أن ثروته في العام الحالي تقدر بحوالي 114 مليار دولار، إلا أنّ مؤسس شركة أمازون، رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس البالغ من العمر (59 عاماً)، لفت الأنظار بسبب ملابسه “رخيصة الثمن” التي ظهر بها في مهرجان “كوتشيلا”.

وظهر جيف بيزوس مع حبيبته لورين سانشيز، بحفل مغني الراب ” باد باني”، وقد انتشرت صور رجل الأعمال على صفحات مواقع التواصل الجتماعي بكثافة، خاصة بعدما لاحظ المتابعون أنه ارتدى قميصا باللون الأزرق المطبع بالفراشات، من توقيع علامة Buzhido بسعر 12 يورو فقط.

جيف بيزوس مع حبيبته مرتدياً قميص رخيص الثمن
جيف بيزوس مع حبيبته مرتدياً قميص رخيص الثمن

جيف بيزوس اشترى القميص من موقعه “أمازون” بـ12 يورو!

ووجد المتابعون أيضا أن جيف بيزوس قد اشترى القميص من موقعه “أمازون“، فانقسمت آراء المعلقين بين معجب وساخر، حيث قال البعض إن بيزوس “بخيل”. بينما أشارة آخرون إلى أنه ذكي ولا يأبه للمظاهر الخارجية.

جيف بيزوس اشترى القميص من موقعه أمازون بـ12 يورو!
جيف بيزوس اشترى القميص من موقعه أمازون بـ12 يورو!

أسس جيف بيزوس عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” عام 1994 انطلاقا من مرأبه في سياتل.

وقد استقال من منصبه كمدير تنفيذي ليصبح الرئيس التنفيذي في يوليو/تموز 2021.

و لا يزال بيزوس يعيش كأحد أغنى أغنياء العالم. وفقا لموقع gobankingrates الأمريكي

- Advertisement -

جيف بيزوس يتبرع بمعظم ثروته 

وكان تعهّد مؤسس آمازون، في نوفمبر، 2022، بالتبرع بمعظم ثروته الصافية، البالغة آنذاك 124 مليار دولار للأعمال الخيرية.

وقد كشف الملياردير أنه يريد التبرع بمعظم أمواله لمحاربة أزمة المناخ، ودعم الأشخاص الذين يمكنهم توحيد البشرية.

وقال بيزوس، إنه وشريكته لورين سانشيز، البالغة من العمر 52 سنة، يعملان حالياً على “بناء القدرة على منح هذه الأموال”.

صور حميمية للورين سانشيز والملياردير جيف بيزوس watanserb.com
جيف بيزوس وعشيقته

وردّاً على سؤال مباشر من شبكة (سي إن إن)، عمّا إذا كان ينوي التبرع بأغلبية ثروته خلال حياته، قال بيزوس: “نعم، سأفعل”.

وأضاف جيف بيزوس أن الجزء الصعب هو معرفة كيفية القيام بذلك بطريقة فعالة.

وحالياً يحتل جيف بيزوس المرتبة الثالثة في تصنيف أثرياء العالم 2023، بعد الفرنسي برنار أرنو (ثروته أصبحت 211 مليار دولار بنهاية 2022)، والأميركي إيلون ماسك (ثروته 180 مليار دولار) .

المصدرمتابعات وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

كيف أصبح جيف بيزوس واحداً من أثرى أثرياء العالم؟

حياتنا

لهذا السبب تعهد جيف بيزوس بالتخلي عن معظم ثروته البالغة 124 مليار دولار

الهدهد

عاملة منزلية تكشف أسرار منزل “بيزوس” وفضيحة جديدة لمؤسس أمازون

حياتنا

جيف بيزوس يخسر 23 مليار دولار من ثروته..ما القصة؟

حياتنا

إطلالة مثيرة لجيف بيزوس وعشيقته بعد طلب زوجته الطلاق! (صور)

اقتصاد

أوّلهم إيلون ماسك .. أباطرة التكنولوجيا يسجلون خسائر بـِ64 مليار دولار هذا العام

الهدهد

ضربة لأغنى 3 مليارديرات في العالم قيمتها 115 مليار دولار!

حياتنا

5 طرق يعيش فيها جيف بيزوس حياة الترف والثراء

الهدهد

كيف أصبح إيلون ماسك أغنى شخص على وجه الأرض؟

الهدهد

6 كتب ساعدت جيف بيزوس في أن يصبح مليونيرًا

الهدهد

جيف بيزوس يتبرع بـ120 مليون دولار .. من المحظوظ الذي حصل عليها؟

الهدهد

من هو الرجل الذي أنهى 2021 كأغنى رجل في العالم!؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سعد لمجرد يرقص بجنون مع غيثة العلاكي.. بدا منتشيا في أحدث ظهور

جورجينا تحسم الجدل وترد على أنباء انفصالها عن رونالدو (شاهد)

جثة معلقة بالمروحة.. مراهقة عراقية تنهي حياتها بطريقة بشعة (شاهد)

بعدما حملها على ظهره .. خطيب نادين نجيم يحتضنها بملابس البحر ويقبّلها (شاهد)

فيديو صادم وكارثي لتعذيب ليبيين على يد أفارقة في “الزاوية”

في 9 ثوانٍ.. اختبر قوة ملاحظتك باكتشاف حرف “i” المخفي في الصورة

بعد إعلان بسمة بوسيل خبر الطلاق.. رد مفاجئ وغير متوقع من تامر حسني

أردوغان بوجه شاحب في أحدث ظهور ووزير الصحة يطمئن الأتراك (فيديو)

طُعن بسكين في قلبه.. فيديو صادم لمقتل سوري على يد أتراك

الأسد ينفذ أكبر عملية سرقة عقارية في تاريخ سوريا.. تقرير صادم لـ الغارديان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC