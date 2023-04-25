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“مهزلة مأساوية” .. ماذا قال عزمي بشارة عن اعتقال راشد الغنوشي!؟

اعتبر عزمي بشارة اعتقال راشد الغنوي والتحقيق معه بهذا الشكل جزء من "المهزلة المأساوية" المعيبة التي تخيم على تونس حاليا، والتي تتخللها مشاهد أقل ما يقال فيها انها محرجة

كتب أنس السالم
عزمي بشارة يعلق على اعتقال راشد الغنوشي watanserb.com
عزمي بشارة
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وطن – علّق الكاتب والباحث، مدير المركز العربي للأبحاث د.عزمي بشارة، على اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، معتبراً ذلك “مهزلة مأساوية معيبة”.وفق وصفه

عزمي بشارة: “الغنوشي رجل رزين وليس رجل ارتكابات صغيرة وسخيفة”

وقال “بشارة” في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في “تويتر” رصدتها “وطن”: “جل من يختلفون مع الشيخ راشد الغنوشي (وهم كثر) يدركون انه رجل حكيم ورزين وليس رجل ارتكابات صغيرة وسخيفة”.

وأضاف أنّ “اعتقاله والتحقيق معه بهذا الشكل جزء من “المهزلة المأساوية” المعيبة التي تخيم على تونس حاليا. والتي تتخللها مشاهد أقل ما يقال فيها انها محرجة”.

وفي تغريدةٍ ثانية، قال “بشارة”: “يختلف مع الشيخ راشد إسلاميون وعلمانيون على حد سواء. ومؤيدوه أيضا كثر”.

وتابع: “والقول انه حتى من يختلفون معه على كثرتهم يدركون انه رجل حكيم ورزين جاء للتأكيد على هذه الصفات. وليس على كثرة المخالفين التي لا تضيره. قاد الانقلاب على الديمقراطية التونسية إلى هذه الخطوة. وهو في تونس يبدو مثل مهزلة ولكنها غير مضحكة إطلاقا”.

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التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية جديدة

قررت النيابة التونسية، مساء الاثنين، الإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حالة سراح في قضية جديدة.

وحضر الغنوشي، أمس الاثنين، لدى فرقة مكافحة الإرهاب في مدينة العوينة.

اعتقال راشد الغنوشي watanserb.com
اعتقال راشد الغنوشي

وكانت السلطات التونسية نقلت الغنوشي، صباح الاثنين، من سجن المرناقية في العاصمة تونس إلى ثكنة الحرس بمدينة العوينة للاستماع إليه. وذلك بحسب المحامي صابر العبيدي في تصريح لـ”العربي الجديد

وتقرر الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح في هذا الملف، ومودعاً بالسجن في ملف التصريحات التي كان أدلى بها في اعتصام لجبهة الخلاص الوطني.

سمية الغنوشي: “يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق”

من جانبها، قالت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في تغريدةٍ لها: “نُقل والدي قبل قليل من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب”.

وأضافت: “بعد الفشل في إقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف. ينكب الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق”.

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، وصفت اعتقال الغنوشي بأنه لحظة قاتمة.

ورأت أن هناك خيبة أمل سائدة منذ سنوات في الداخل التونسي بعد أن “اصطدمت الإصلاحات الإقتصادية بجدار” ومع استمرار الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي.

 

المصدرمتابعات وطن - تويتر - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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