“مهزلة مأساوية” .. ماذا قال عزمي بشارة عن اعتقال راشد الغنوشي!؟

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وطن – علّق الكاتب والباحث، مدير المركز العربي للأبحاث د.عزمي بشارة، على اعتقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس، معتبراً ذلك “مهزلة مأساوية معيبة”.وفق وصفه

عزمي بشارة: “الغنوشي رجل رزين وليس رجل ارتكابات صغيرة وسخيفة”

وقال “بشارة” في تغريدةٍ بحسابه الرسمي في “تويتر” رصدتها “وطن”: “جل من يختلفون مع الشيخ راشد الغنوشي (وهم كثر) يدركون انه رجل حكيم ورزين وليس رجل ارتكابات صغيرة وسخيفة”.

وأضاف أنّ “اعتقاله والتحقيق معه بهذا الشكل جزء من “المهزلة المأساوية” المعيبة التي تخيم على تونس حاليا. والتي تتخللها مشاهد أقل ما يقال فيها انها محرجة”.

جل من يختلفون مع الشيخ راشد الغنوشي (وهم كثر) يدركون انه رجل حكيم ورزين وليس رجل ارتكابات صغيرة وسخيفة. اعتقاله والتحقيق معه بهذا الشكل جزء من "المهزلة المأساوية" المعيبة التي تخيم على تونس حاليا، والتي تتخللها مشاهد أقل ما يقال فيها انها محرجة. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) April 25, 2023

وفي تغريدةٍ ثانية، قال “بشارة”: “يختلف مع الشيخ راشد إسلاميون وعلمانيون على حد سواء. ومؤيدوه أيضا كثر”.

وتابع: “والقول انه حتى من يختلفون معه على كثرتهم يدركون انه رجل حكيم ورزين جاء للتأكيد على هذه الصفات. وليس على كثرة المخالفين التي لا تضيره. قاد الانقلاب على الديمقراطية التونسية إلى هذه الخطوة. وهو في تونس يبدو مثل مهزلة ولكنها غير مضحكة إطلاقا”.

يختلف مع الشيخ راشد إسلاميون وعلمانيون على حد سواء. ومؤيدوه أيضا كثر. والقول انه حتى من يختلفون معه على كثرتهم يدركون انه رجل حكيم ورزين جاء للتأكيد على هذه الصفات، وليس على كثرة المخالفين التي لا تضيره. قاد الانقلاب على الديمقراطية التونسية إلى هذه الخطوة. وهو في تونس يبدو مثل… — عزمي بشارة (@AzmiBishara) April 25, 2023

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التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية جديدة

قررت النيابة التونسية، مساء الاثنين، الإبقاء على رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حالة سراح في قضية جديدة.

وحضر الغنوشي، أمس الاثنين، لدى فرقة مكافحة الإرهاب في مدينة العوينة.

وكانت السلطات التونسية نقلت الغنوشي، صباح الاثنين، من سجن المرناقية في العاصمة تونس إلى ثكنة الحرس بمدينة العوينة للاستماع إليه. وذلك بحسب المحامي صابر العبيدي في تصريح لـ”العربي الجديد”

وتقرر الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح في هذا الملف، ومودعاً بالسجن في ملف التصريحات التي كان أدلى بها في اعتصام لجبهة الخلاص الوطني.

سمية الغنوشي: “يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق”

من جانبها، قالت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في تغريدةٍ لها: “نُقل والدي قبل قليل من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب”.

وأضافت: “بعد الفشل في إقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف. ينكب الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق”.

نُقل والدي قبل قليل من سجنه بالمرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب. بعد الفشل في اقناع الرأي العام بتهمة التحريض على العنف، ينكب الانقلابيون على تلفيق تهم جديدة ضد #الغنوشي متعلقة بالإرهاب هذه المرة. يجب فضح عملية التلفيق التي تجري على قدم وساق — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) April 24, 2023

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية، وصفت اعتقال الغنوشي بأنه لحظة قاتمة.

ورأت أن هناك خيبة أمل سائدة منذ سنوات في الداخل التونسي بعد أن “اصطدمت الإصلاحات الإقتصادية بجدار” ومع استمرار الفساد وتدهور الوضع الاقتصادي.