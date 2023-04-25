الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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فيديو لافت لقصف مواقع الدعم السريع يثير ضجة في السودان.. ما علاقة “آرما 3″؟

الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخل يومه الـ11 وسط أحداث مأساوية يعيشها المدنيون

كتب شيراز ماضي
قصف مواقع الدعم السريع watanserb.com
قصف مواقع الدعم السريع
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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ادعوا أنّه يصوّر قصف الجيش السوداني لموقع تتواجد فيه قوات الدعم السريع شبه النظاميّة.

وظهرت في الفيديو، الفيديو طائرتان حربيتان تقصفان أهدافاً. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول إنه يُظهر الطيران الحربي السوداني يقصف قوّات الدّعم السريع.

وحصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما تستمرّ المعارك في الخرطوم وضواحيها يرافقها تحليق الطائرات.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو المتداول على مواقع التواصل ليس حقيقياً ولا علاقة له بالمعارك الدائرة في الخرطوم، بل هو من لعبة “آرما 3” الإلكترونيّة التي كثيراً ما تُستخدم مقاطع منها في سياقات مضلّلة بهدف جذب المشاهدات والتفاعلات.

ونشر الفيديو قبل نحو شهر على حساب عبر موقع تيك توك مرفقاً بتعليق يشير صراحة إلى أنّه من اللعبة الإلكترونيّة “آرما 3”.

@aerospace_science

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♬ original sound – Aerospace science

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حرب مستمرة في السودان

ودخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وبعد ساعات قليلة من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في السودان، تحدّثت وسائل إعلام عن سماع دوي قذائف واشتباك بأسلحة ثقيلة في الخرطوم رغم الهدنة اليوم الثلاثاء، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بعدم الالتزام بشروط الهدنة.

العالقون في دوامات من الهجمات المسلحة

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين في السودان “عالقون في دوامات لا تنتهي من الهجمات المسلحة العشوائية”، مؤكدة أن التصعيد الجديد للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع يُفاقم معاناة سكان دارفور.

وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في تيغيري شاغوتا في بيان صادر عن المنظمة بشأن الوضع في دارفور إن الصراع هناك تسبب في “معاناة إنسانية على نطاق مروّع، ولا يؤدي استمرار غياب العدالة والمساءلة إلا إلى إطالة المعاناة”.

واتهم شاغوتا السلطات السودانية بالتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين في دارفور أو التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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