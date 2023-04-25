فيديو لافت لقصف مواقع الدعم السريع يثير ضجة في السودان.. ما علاقة “آرما 3″؟

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ادعوا أنّه يصوّر قصف الجيش السوداني لموقع تتواجد فيه قوات الدعم السريع شبه النظاميّة.

وظهرت في الفيديو، الفيديو طائرتان حربيتان تقصفان أهدافاً. وعلّق ناشرو الفيديو بالقول إنه يُظهر الطيران الحربي السوداني يقصف قوّات الدّعم السريع.

الابابيل في شارع مدني تدمر متحرك الجنجويد pic.twitter.com/EaIgnoTLy5 — 𝐖𝐃 𝐙𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛 (@zainab_wad) April 21, 2023

وحصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما تستمرّ المعارك في الخرطوم وضواحيها يرافقها تحليق الطائرات.

حقيقة الفيديو

لكن الفيديو المتداول على مواقع التواصل ليس حقيقياً ولا علاقة له بالمعارك الدائرة في الخرطوم، بل هو من لعبة “آرما 3” الإلكترونيّة التي كثيراً ما تُستخدم مقاطع منها في سياقات مضلّلة بهدف جذب المشاهدات والتفاعلات.

ونشر الفيديو قبل نحو شهر على حساب عبر موقع تيك توك مرفقاً بتعليق يشير صراحة إلى أنّه من اللعبة الإلكترونيّة “آرما 3”.

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حرب مستمرة في السودان

ودخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

وبعد ساعات قليلة من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ في السودان، تحدّثت وسائل إعلام عن سماع دوي قذائف واشتباك بأسلحة ثقيلة في الخرطوم رغم الهدنة اليوم الثلاثاء، فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بعدم الالتزام بشروط الهدنة.

العالقون في دوامات من الهجمات المسلحة

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن المدنيين في السودان “عالقون في دوامات لا تنتهي من الهجمات المسلحة العشوائية”، مؤكدة أن التصعيد الجديد للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع يُفاقم معاناة سكان دارفور.

وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في تيغيري شاغوتا في بيان صادر عن المنظمة بشأن الوضع في دارفور إن الصراع هناك تسبب في “معاناة إنسانية على نطاق مروّع، ولا يؤدي استمرار غياب العدالة والمساءلة إلا إلى إطالة المعاناة”.

واتهم شاغوتا السلطات السودانية بالتقاعس عن توفير الحماية للمدنيين في دارفور أو التحقيق مع المسؤولين عن الجرائم ومحاكمتهم.