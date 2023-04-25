تجنب تناول هذه الخضار على العشاء لمنع انتفاخ البطن

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وطن- انتفاخ البطن هو حالة يشعر فيها البطن بالامتلاء والضيق وعدم الراحة بسبب زيادة إنتاج الغازات أو احتباس السوائل.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في الانتفاخ مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة، وتناول الأطعمة الدهنية أو الغنية، والإفراط في تناول الطعام، والشعور بالتوتر، والتغيرات الهرمونية، والإمساك والحساسية تجاه الطعام.

تتمثل إحدى الطرق الفعالة للتحكم في الانتفاخ في تجنب بعض الأطعمة، خاصةً في وقت العشاء عندما يتباطأ جسمنا ويصعب هضم الطعام.

في هذا الإطار، استعرض موقع “ndtv” بعض الخضروات التي يمكنك تجنبها لمنع حدوث انتفاخ في البطن.



يمكن أن يساعد تجنب هذه الخضروات في وقت العشاء على منع الانتفاخ وتحسين عميلة الهضم.

البروكلي

البروكلي هو عبارة عن نبات صليبي ينتمي لفئة الكرنب وهو غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

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ومع ذلك، فإنه يحتوي على سكر يسمى رافينوز يصعب هضمه. هذا يمكن أن يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.

كما يمكن أن يسبب تناول البروكلي في وقت متأخر من المساء أيضًا عسر الهضم ويعيق النوم الجيد ليلاً.

كرنب بروكسل

تنتمي براعم بروكسل أيضًا إلى عائلة الخضروات الصليبية و تحتوي على كميات عالية من مجموعة سكريات معقدة تدعى الرافينوز، التي قد يكون من الصعب هضمها ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها قبل النوم.

كما أنها غنية بالألياف التي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ.

لذا، قلل من تناولها أو تجنبها تمامًا إذا كنت تعاني من الانتفاخ.

الملفوف

الملفوف هو أيضًا نبات صليبي يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ بسبب محتواه العالي من الألياف والرافينوز. قد يؤدي تناول الملفوف في وقت العشاء إلى صعوبة في النوم كذلك. وبالتالي، ينصح الخبراء بإضافته إلى وجبة الإفطار أو الغداء.

ا لبصل

يحتوي البصل على الفركتان، وهو نوع من الكربوهيدرات يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ. كما أنه غني بالألياف مما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. إذا كنت عرضة للانتفاخ، فتجنب تناول البصل في وقت العشاء.

الثوم

يحتوي الثوم أيضًا على الفركتان الذي يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات. يمكن أن يسبب أيضًا ارتجاع المريء الذي يمكن أن يتداخل مع النوم.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا جيدًا للألياف والمواد المغذية، ولكن قد يصعب هضمها بالنسبة لبعض الأشخاص. تحتوي البطاطا على نوع من الكربوهيدرات يسمى النشا والذي يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة.