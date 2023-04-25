الثلاثاء, أبريل 25, 2023
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حياتنا

باريس ابنة مايكل جاكسون تنشر صوراً بذيئة بفستان عاري! (شاهد)

أعلنت المغنية ، 25 عامًا ، عن خططها للقيام بجولة مع فرقة 90s rock هذا الصيف.

كتب رفيف عبدالله
باريس ابنة مايكل جاكسون تنشر صوراً بذيئة بفستان عاري! (شاهد) watanserb.com
باريس جاكسون
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وطن– صدمت باريس ابنة النجم الراحل مايكل جاكسون، متابعيها، حين نشرت صوراً بدت فيها عارية.

على شكل امرأة عارية

لكن باريس جاكسون لم تكن عارية حرفياً، بل ارتدت فستاناً مطبوع عليه جسد عاري.

ارتدت المطربة ثوبًا برتقاليًا بطول الأرض من Magnlens بعد أن أطلق المشاهير بما في ذلك كيم كارداشيان و كايلي جينر، هذا الاتجاه في وقت سابق من هذا العام.

أثارت باريس جاكسون عاصفة في ثوب على شكل امرأة عارية

على الرغم من أن الفستان يتميز بأكمام طويلة وتنورة طويلة على غرار حورية البحر ، إلا أنه يبدو أنه لم يترك سوى القليل جدًا للخيال ..  حيث يتميز بأنه على شكل امرأة عارية نحيفة، بتفاصيل دقيقة مثل سرة البطن والحلمات.

إطلالة مثيرة لباريس

تركت باريس شعرها الذهبي البني يتساقط على  كتفيها بينما كانت تصنع عاصفة صغيرة بجوار مروحة لالتقاط صورة مذهلة.

أضافت باريس ابنة مايكل جاكسون، زوجًا من الأقراط الذهبية إلى المجموعة وارتدت خاتمًا فضيًا حول إبهامها بينما اختارت مكياج فاتح اللون.

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شكلت النجمة عاصفة بجانب مروحة

اختارت باريس تحديد عينيها بقلم داكن، مع ظلال فيروزية لجفنيها،  واستخدمت بريقًا ورديًا على شفتيها ووضعت أحمر خدود فقط على باقي وجهها.

أكملت قلادة ذهبية صغيرة مجموعتها بينما كانت باريس تحدق مباشرة في الكاميرا في الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار“.

جمهور مصدوم

علق أحد مستخدمي انستجرام: “إنها حقًا لطيفة!”

بينما كتب شخص آخر: “التقيتها بعد حفلة موسيقية قامت بها في مقهى الفندق قبل عامين. إنها تشع بهذه الطاقة التي لن أنساها أبدًا. شخص جميل.”

رد معجب آخر: “مذهلة جداً”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المغنية ، 25 عامًا ، عن خططها للقيام بجولة مع فرقة  90s rockهذا الصيف.

بدأت سلسلة الحفلات في ولاية أوريغون في شهر تموز (يوليو) من هذا العام – ومن الواضح أن باريس تتبع خطى والدها الراحل.

عقل متفتح

لقد عرضت تعليقًا نادرًا أو تعليقين فقط حول إرث صانع الأفلام المثيرة ، موضحة في عام 2022 أن والدها ألهمها للحفاظ على “عقل متفتح” عندما يتعلق الأمر بالجمال.

قالت العارضة لبوب شوغر: “أحاول دائمًا أن أكون متفتحة – ليس فقط بالمكياج ، ولكن مع كل شيء”.

وصفت باريس سابقًا والدها ب “المتأنق العادي”

وتابعت: “لقد نشأت على يد رجل من النوع الهبي من الحب الحر ، لذلك تعلمنا أن الجمال يأتي من الداخل – وحتى يومنا هذا ، ما زلت أعتقد ذلك.”

كانت باريس ابنة مايكل الوحيدة وأخت مايكل جوزيف “برينس” جاكسون جونيور والأمير مايكل “بلانكيت” جاكسون الثاني.

بعد سنوات من التنمر ، غير بلانكيت اسمه إلى بيجي.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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