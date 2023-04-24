زيدان قريب من تدريب أحد كبار الأندية في أوروبا الموسم المقبل

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وطن- أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لديه رغبة في تدريب أحد كبار الأندية في أوروبا، غير فريقه السابق ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زيدان، من المحتمل أن يتولى تدريب فريق يوفنتوس الموسم المقبل. كبديل عن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

زيدان وتدريب يوفنتوس

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ربما سيبتعد عن عالم تدريب كرة القدم. ليجد نفسه في منصب إداري في أحد الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز هذا الصيف.

وارتبط اسم زين الدين زيدان بتدريب العديد من الأندية في أوروبا، بعد رحيله عن نادي ريال مدريد (الملكي) في صيف عام 2021. بعد تقدم استقالته لإدارة النادي في ولايته الثانية، لعل أبرزها تشيلسي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وأندية سعودية وغيرها.

اليوم.. كان هناك الكثير من أخبار المدربين المهمة:

– ناجلسمان انسحب من مفاوضات تشيلسي. – زيدان يعتبر يوفنتوس أولويته. – يوفنتوس لن يقيل آليغري بسبب التكلفة العالية .. لكن سيرحبون برحيله. – هذه التداخلات.. تجعلني أعتقد بأن تشيلسي أو توتنهام قد يحاولان من أجل أليغري مراهنين على… pic.twitter.com/0skFBVQo9U — محمد عواد (@mohammedawaad) April 21, 2023

التتويج بالكرة الذهبية 2006

كما وتوج زيدان مع نادي ريال مدريد 3 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الفترة ما بين 2016-2018. ولقب الدوري والسوبر الإسباني مرتين. وكأسي السوبر الأوروبي والعالم للأندية مرتين.

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ويعد المدرب زيدان المتوج بكأس العالم عام 1998، أحد أساطير كرة القدم على مستوى تمثيل منتخب فرنسا أو نادي ريال مدريد وكذلك يوفنتوس الإيطالي. حيث حصد الكثير من الألقاب على مستوى الفردي والجماعي، أبرزها التتويج بالكرة الذهبية عام 2006.

وفي سياق آخر، تلقى فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) الخسارة أمام المتصدر نابولي بهدف نظيف في الوقت القاتل، لحساب الجولة ال31 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

يشار بأن يوفنتوس يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 78 نقطة لهذا الموسم.