الإثنين, أبريل 24, 2023
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رياضة

زيدان قريب من تدريب أحد كبار الأندية في أوروبا الموسم المقبل

يوفنتوس ربما سيتعاقد مع زيدان كبديل عن المدرب الحالي ماسيميليانو أليغري

كتب فارس أبو شيحة
زين الدين زيدان watanserb.com
زين الدين زيدان
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وطن-  أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لديه رغبة في تدريب أحد كبار الأندية في أوروبا، غير فريقه السابق ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، بأن الفرنسي ذو الأصول الجزائرية زيدان، من المحتمل أن يتولى تدريب فريق يوفنتوس الموسم المقبل. كبديل عن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

زيدان وتدريب يوفنتوس

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ربما سيبتعد عن عالم تدريب كرة القدم. ليجد نفسه في منصب إداري في أحد الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز هذا الصيف.

زيدان وتدريب يوفنتوس
زيدان وتدريب يوفنتوس

وارتبط اسم زين الدين زيدان بتدريب العديد من الأندية في أوروبا، بعد رحيله عن نادي ريال مدريد (الملكي) في صيف عام 2021. بعد تقدم استقالته لإدارة النادي في ولايته الثانية، لعل أبرزها تشيلسي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وأندية سعودية وغيرها.

التتويج بالكرة الذهبية 2006

كما وتوج زيدان مع نادي ريال مدريد 3 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الفترة ما بين 2016-2018. ولقب الدوري والسوبر الإسباني مرتين. وكأسي السوبر الأوروبي والعالم للأندية مرتين.

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ويعد المدرب زيدان المتوج بكأس العالم عام 1998، أحد أساطير كرة القدم على مستوى تمثيل منتخب فرنسا أو نادي ريال مدريد وكذلك يوفنتوس الإيطالي. حيث حصد الكثير من الألقاب على مستوى الفردي والجماعي، أبرزها التتويج بالكرة الذهبية عام 2006.

زيدان
زيدان

وفي سياق آخر، تلقى فريق يوفنتوس (السيدة العجوز) الخسارة أمام المتصدر نابولي بهدف نظيف في الوقت القاتل، لحساب الجولة ال31 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

يشار بأن يوفنتوس يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر نابولي برصيد 78 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + صحيفة توتو سبورت الإيطالية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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