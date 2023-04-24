أماندا هولدن تكشف سبب بروز حلمات صدرها تحت ملابسها.. ما علاقة كيم كارديشيان؟!

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وطن – قامت الممثلة البريطانية وعضوة فريق تحكيم برنامج Got Talent البريطاني، أماندا هولدن، بتوضيح الأمور من خلال كشفها عن سبب بروز حلمات صدرها في غالب الالبسة التي ترتديها.

لا ترتدي حلمات صناعية

وقالت القنبلة الشقراء ، 52 عامًا ، إنها ترغب في الإشارة إلى أنها ترتدي حلمات صناعية، وأنها بدلاً من ذلك ترتدي ماركة الملابس الداخلية لنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان “SKIMS” تحت ملابسها.

وغالبًا ما تظهر أماندا هولدن بمظهرها المفعم بالحيوية وتلفت الانتباه من خلال منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي ، لكنها تقول إن المعجبين يتلقون انطباعات خاطئة لأنها ترتدي ملابس داخلية.

سبب بروز حلمات صدر أماندا هولدن

وأخبرت أمادنا هولدن متابعيها: “أنا لست براليس. الحقيقة هي أنني أرتدي حمالات صدر SKIMS ، لكن حلمتاي تتأثران دائمًا بالبرد. لا يوجد شيء يمكنني القيام به حيال ذلك”.

وتابعت قائلة: إنها تظهر من خلال أي شيء. إنها مثل بوصلتي. انطلق بعيدًا ، لن أضيع أبدًا.”

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإنه مع عودة برنامج BGT إلى الشاشات ، تظهر أماندا هولدن على الشاشة كل أسبوع وهي ترتدي ملابس رائعة كعضوة في لجنة التحكيم.

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شكاوى تم تقديمها ضد أماندا هولدن بسبب مظهرها الفاضح

وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تخضع للتدقيق بسبب مظهرها الفاضح ، حيث يذهب الكثيرون إلى هيئة تنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom للشكوى من ملابسها.

وفي عام 2017 ، ارتدت أماندا ثوبًا أسود قصيرًا أدى إلى تقديم 663 شكوى من المواطنين إلى Ofcom.

وفي حديثها عن هذا ، قالت: “هذه هي المشكلة ، الجميع يتحدثون عني وخارجه طوال الوقت. لا توجد شكاوى إلى Ofcom عني هذا العام من فضلك!”

وقالت أماندا أيضًا مؤخرًا: “يبدو أن محادثتي أصبحت أكبر نقطة نقاش في البرنامج كل عام.”

ماجيكال بونز يعلق

وتعليقا على موضوع مظهر أماندا التلفزيوني المفعم بالحيوية ، كشف نجم برنامج BGT السابق ماجيكال بونز عن موقفه بشأن هذه المسألة أثناء الترويج لجولته في المملكة المتحدة،Soulful Magic، قائلا: “أعتقد أنه يجب عليك ارتداء ما تشعر بالراحة فيه ، طالما أنه محترم ، لكن تعريف الجميع للاحترام مختلف”.

وتابع: “على الرغم من أنني لا أعتقد أن أماندا قد تجاوزت أي حدود. أعتقد أنها ترتدي فقط ما تشعر بالراحة فيه ، وهي تبدو رائعة ، لذا استمري. إذا كان الجميع يتحدث عن ذلك ، فمن الأفضل دائمًا التحدث عنها بدلاً من عدم التحدث عنها”.