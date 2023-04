كأس خمور تلغي مباراة في الدوري الهولندي.. فيديو مثير وثّق الواقعة

- Advertisement -

وطن – تعرض حكم مساعد في إحدى مباريات الدوري الهولندي، لاعتداء، بعدما ألقيت عليه كأس من الخمور، قادمة من المدرجات، ما تسبب في إلغاء المباراة.

وكان فريقا خرونينغن ونيميخن يلتقيان ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم، وبعد الدقيقة العشرين ألقى أحد المتفرجين كأسا من البلاستيك ممتلئة بالجعة على أحد الحكام المساعدين.

جاء ذلك اعتراضا من المشجع الذي ألقى الكأس، اعتراضا على راية الحكم الذي أشارت إلى رمية تماس، فلم يعجب القرارُ هذا المشجع الذي ألقى الكأس على الحكم.

وعلى الفور، تم إيقاف المباراة ولم يتم استكمالها وغادر اللاعبون والحكام ملعب المباراة، ومن المتوقع أن تستكمل في موعد لاحق وراء أبواب موصدة، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

فيما شوهد في مقطع فيديو وثّق الواقعة، لحظة الإمساك بمشجّع يُرجح أنه هو الذي ألقى الكأس على الحكم المساعد.

Eredivisie match is abandoned after a fan threw a beer that hit an assistant referee.

We don't condone this behavior but this seems extreme to abandon game because of 1 idiot. 🎥 @ESPNnlpic.twitter.com/npkXPYZ9ar

— World Soccer Talk (@worldsoccertalk) April 22, 2023