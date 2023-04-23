الأحد, أبريل 23, 2023
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كأس خمور تلغي مباراة في الدوري الهولندي.. فيديو مثير وثّق الواقعة

جرى تشديد قواعد الدوري الهولندي بشأن أعمال الشغب بعد حادث الشهر الماضي أدى إلى إصابة لاعب أياكس أمستردام

كتب خالد السعدي
إلغاء مباراة الدوري الهولندي watanserb.com
إلغاء مباراة الدوري الهولندي بعد إلقاء كأس من الجعة نحو أحد الحكام
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وطن – تعرض حكم مساعد في إحدى مباريات الدوري الهولندي، لاعتداء، بعدما ألقيت عليه كأس من الخمور، قادمة من المدرجات، ما تسبب في إلغاء المباراة.

وكان فريقا خرونينغن ونيميخن يلتقيان ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم، وبعد الدقيقة العشرين ألقى أحد المتفرجين كأسا من البلاستيك ممتلئة بالجعة على أحد الحكام المساعدين.

جاء ذلك اعتراضا من المشجع الذي ألقى الكأس، اعتراضا على راية الحكم الذي أشارت إلى رمية تماس، فلم يعجب القرارُ هذا المشجع الذي ألقى الكأس على الحكم.

وعلى الفور، تم إيقاف المباراة ولم يتم استكمالها وغادر اللاعبون والحكام ملعب المباراة، ومن المتوقع أن تستكمل في موعد لاحق وراء أبواب موصدة، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

فيما شوهد في مقطع فيديو وثّق الواقعة، لحظة الإمساك بمشجّع يُرجح أنه هو الذي ألقى الكأس على الحكم المساعد.

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وجرى تشديد قواعد الدوري الهولندي بشأن أعمال الشغب، بعد حادث الشهر الماضي أدى إلى إصابة لاعب أياكس أمستردام ديفي كلاسن برأسه بولاعة سجائر خلال نصف نهائي مسابقة الكأس ضد غريمه فينورد.

وبحسب القواعد الجديدة، توقف المباراة فوراً بحال استهداف أحد المتفرجين للاعب أو حكم.

ترتيب الدوري الهولندي

يُشار إلى أنه بعد مرور 29 جولة من عمر الدوري الهولندي الممتاز، يتصدر نادي فينورد جدول الترتيب العام برصيد 70 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أياكس صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وهو نفس الرصيد الذي يملكه نادي بي إس في آيندهوفن في هولندا.

المصدرالغارديان + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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