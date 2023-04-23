الأحد, أبريل 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةفيديوفيديو مفزع لصاعقة تضرب إحدى الأشجار في ولاية فلوريدا الأمريكية
فيديو

فيديو مفزع لصاعقة تضرب إحدى الأشجار في ولاية فلوريدا الأمريكية

ولاية فلوريدا تعرضت لفيضانات كبيرة جراء هطول أمطار غزيرة فيما أعلنت السلطات حالة الطوارئ

كتب خالد السعدي
صاعقة تضرب أشجار في فلوريدا watanserb.com
صاعقة عنيفة تضرب شجرة في فلوريدا
- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه مُفزِع، يوثّق صاعقة وهي تضرب إحدى الأشجار في ولاية فلوريدا الأمريكية، بالتزامن مع تعرضها لفيضانات كبيرة.

وشوهد في مقطع الفيديو، الشجرة وكأن النار قد أضاءتها من جرّاء الصاعقة القوية التي ضربتها، فيما تناثرت بعض الأوراق أرضا من دون حدوث خسائر.

طوارئ بسبب الأمطار

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس، قد أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بالولاية بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقال دي سانتيس، في تصريح له: “أعلنت إدخال حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بسبب الفيضانات الخطيرة”.

وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في المناطق المنكوبة وخاصة في مدينة فورت لودرديل الأكثر تضرربا من الفيضانات، وتابع: “يجب على السكان في المناطق (المنكوبة) اتباع إرشادات السلطات المحلية وتجنب مناطق الفيضانات”.

- Advertisement -

معدل مُفزِع لهطول الأمطار

وهطلت أمطار غزيرة على الولاية الأمريكية قبل أن تهدأ تدريجيا، فيما قالت عالمة الأرصاد آنا توريس فاسكيز، إن المعدل الغزير لهطول الأمطار في فلوريدا واستمر لعدة أيام كان أمرا نادرا، وأنه يحدث مرة كل ألف عام.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صورة سمكة الغوريلا الجزائرية بوجه القرد وتأكل الحيتان تشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً (شاهد)

الهدهد

أقوى السفن قد تتحطم في المياه الهائجة.. مساران أمام ترامب للهروب من خطة اعتقاله (تقرير)

فيديو

فيديو مفزع لتمساح ضخم يهرب من نادي غولف ويحطم السياج

فيديو

فدت كلبها بنفسها.. فيديو مرعب لتمساح يمزق امرأة أمريكية بفلوريدا

الهدهد

عائلة أول متحول جنسي بإدارة بايدن تكشف تفاصيل صادمة حول مزاعم تعنيفه

الهدهد

أغرب واقعة قتل.. زوجة تقتل زوجها المريض بالمستشفى بطلب منه (شاهد)

الهدهد

معلمة أمريكية تستشيط غضبا من صلاة طلاب مسلمين وما فعلته صادم!

حياتنا

هكذا يستقبل سكان فلوريدا بداية موسم صيد التماسيح

الهدهد

لحظات صادمة .. إعصار مدمّر يضرب مدينة فورت مايرز في فلوريدا وآلا المتضررين (فيديو)

الهدهد

“تكساس الحاسمة.. أحبها ترامب فأحبته ومنحته 38 صوتاً”.. العربية تثير سخرية في تقرير عن الانتخابات الامريكية

الهدهد

“شاهد” ترامب وقف بين أنصاره بدون كمامة: أنا الان قوى جداً وأريد أن أقبّل النساء الجميلات!

الهدهد

مفاجأة.. تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن هجوم قاعدة فلوريدا الذي نفذه الضابط السعودي محمد الشمراني

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شرط قد يمنعُ مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد

كأس خمور تلغي مباراة في الدوري الهولندي.. فيديو مثير وثّق الواقعة

بينها نمور جائعة وفلفل حار.. طرق بشعة تخلص بها أبناء إل تشابو من خصومهم

مبابي يُواصل تحطيم الأرقام القياسية مع باريس سان جيرمان

أخيرا.. العلماء يكتشفون سبب تحول الشعر إلى اللون الرمادي

رصاصة تخترق منزل مواطن كويتي في عيد الفطر وفيديو صادم

خريطة أمراء الحرب الذين يشعلون الصراع في السودان محليا وإقليميا ودوليا

الكشف عن هوية الفاشينستا الكويتية التي اعتدت على عاملتها المنزلية بمساعدة زوجها! (شاهد)

ديبالا على رأس القائمة.. تشكيلة روما ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي

كأنه يشعر بموته.. ابنة محمد قنوع تنشر فيديو مؤثراً له قبل وفاته (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC