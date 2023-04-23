فيديو مفزع لصاعقة تضرب إحدى الأشجار في ولاية فلوريدا الأمريكية

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه مُفزِع، يوثّق صاعقة وهي تضرب إحدى الأشجار في ولاية فلوريدا الأمريكية، بالتزامن مع تعرضها لفيضانات كبيرة.

وشوهد في مقطع الفيديو، الشجرة وكأن النار قد أضاءتها من جرّاء الصاعقة القوية التي ضربتها، فيما تناثرت بعض الأوراق أرضا من دون حدوث خسائر.

مقطع متداول.. صاعقة تضرب شجرة في مشهد مخيف بفلوريدا 😨#أخبار_الآنpic.twitter.com/zHk0sciMAl — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) April 23, 2023

طوارئ بسبب الأمطار

وكان حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس، قد أعلن قبل أيام حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بالولاية بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقال دي سانتيس، في تصريح له: “أعلنت إدخال حالة الطوارئ في مقاطعة براوارد بسبب الفيضانات الخطيرة”.

وأضاف أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في المناطق المنكوبة وخاصة في مدينة فورت لودرديل الأكثر تضرربا من الفيضانات، وتابع: “يجب على السكان في المناطق (المنكوبة) اتباع إرشادات السلطات المحلية وتجنب مناطق الفيضانات”.

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معدل مُفزِع لهطول الأمطار

وهطلت أمطار غزيرة على الولاية الأمريكية قبل أن تهدأ تدريجيا، فيما قالت عالمة الأرصاد آنا توريس فاسكيز، إن المعدل الغزير لهطول الأمطار في فلوريدا واستمر لعدة أيام كان أمرا نادرا، وأنه يحدث مرة كل ألف عام.