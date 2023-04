مصيبة تلو أخرى .. كيف خسر إيلون ماسك 13 مليار دولار في يوم واحد!؟

- Advertisement -

وطن – بعد انفجار صاروخ “سبيس إكس” وتراجع أرباح شركة تسلا، خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 13 مليار دولار في يوم واحد .

وتراجعت أسهم شركة تسلا يوم الخميس بنسبة 9.75% إلى 162.99 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 510.72 مليار دولار، لا سيما أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من ثروة إيلون ماسك.

وأعلنت شركة “تسلا”، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 24% في الربع الأول من 2023 إلى 2.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بأكثر من 24% في الربع الأول فإنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

وكانت “تسلا” قد خفضت أسعار بيع سياراتها 6 مرات منذ بداية العام الحالي في محاولة لتنشيط الطلب على إنتاجها. بحسب “العربية نت”

وهبط إجمالي ثروة إيلون ماسك إلى 164 مليار دولار، ليحتل به المركز الثاني على مستوى مليارديرات العالم، بعد برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة LVMH الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة، بإجمالي ثروة 211 مليار دولار. وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات

وسبق تراجع أسهم شركة تسلا، أن تعرّض الملياردير إيلون ماسك لضربة أخرى وخيبة أمل كبيرة، تتمثل بانفجار صاروخ سبيس إكس العملاق بعد دقائق من إطلاقه من تكساس.

وانطلق صاروخ “سبيس إكس” العملاق الجديد، في أول رحلة تجريبية له يوم الخميس، لكنه انفجر بعد دقائق من صعوده من منصة الإطلاق وتحطم في خليج المكسيك.

وكانت شركة إيلون ماسك تهدف إلى إرسال صاروخ Starship البالغ طوله 400 قدم (120 مترًا) في رحلة حول العالم من الطرف الجنوبي لتكساس، بالقرب من الحدود المكسيكية لم تكن تحمل أي أشخاص أو أقمار صناعية.

وكانت سبيس إكس تأمل في أحسن الأحوال أن تستمر الرحلة 90 دقيقة.

ووثق بث مباشر لسبيس إكس ارتقاء الصاروخ من برج الإطلاق إلى السماء بينما تنفث محركات سوبر هيفي اللهب وسحب العادم وبخار الماء.

لكن بعد أقل من أربع دقائق من بداية الانطلاق، لم تنفصل المرحلة الأعلى لستار شيب عن المرحلة الأدنى لسوبر هيفي كما كان مخططا وشوهدت المركبة وهي تنقلب رأسا على عقب قبل أن تنفجر.

وبلغت المركبة الفضائية ذروة ارتفاع عند نحو 32 كيلومترا قبل تفككها.

The tallest and most powerful rocket ever built launching. The liftoff of SpaceX Starship pic.twitter.com/meav59yVmn

— Massimo (@Rainmaker1973) April 20, 2023