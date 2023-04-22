السبت, أبريل 22, 2023
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مصيبة تلو أخرى .. كيف خسر إيلون ماسك 13 مليار دولار في يوم واحد!؟

كتب أنس السالم
إيلون ماسك يخسر 13 مليار دولار في يوم واحد watanserb.com
إيلون ماسك خسر 13 مليار دولار في يوم واحد بعد انفجار صاروخ "سبيس إكس" وتراجع أرباح شركة تسلا
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وطن – بعد انفجار صاروخ “سبيس إكس” وتراجع أرباح شركة تسلا، خسر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك 13 مليار دولار في يوم واحد .

تراجع أرباح شركة تسلا

وتراجعت أسهم شركة تسلا يوم الخميس بنسبة 9.75% إلى 162.99 دولار، لتصل قيمتها السوقية إلى 510.72 مليار دولار، لا سيما أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من ثروة إيلون ماسك.

وأعلنت شركة “تسلا”، عن انخفاض أرباحها الفصلية بنسبة 24% في الربع الأول من 2023 إلى 2.5 مليار دولار.

وعلى الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بأكثر من 24% في الربع الأول فإنها جاءت أقل من توقعات المحللين.

تراجع أرباح شركة تسلا
تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 9.75% إلى 162.99 دولار

وكانت “تسلا” قد خفضت أسعار بيع سياراتها 6 مرات منذ بداية العام الحالي في محاولة لتنشيط الطلب على إنتاجها. بحسب “العربية نت

وهبط إجمالي ثروة إيلون ماسك إلى 164 مليار دولار، ليحتل به المركز الثاني على مستوى مليارديرات العالم، بعد برنارد أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة LVMH الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة، بإجمالي ثروة 211 مليار دولار. وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات

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انفجار صاروخ “سبيس إكس”

وسبق تراجع أسهم شركة تسلا، أن تعرّض الملياردير إيلون ماسك لضربة أخرى وخيبة أمل كبيرة، تتمثل بانفجار صاروخ سبيس إكس العملاق بعد دقائق من إطلاقه من تكساس.

وانطلق صاروخ “سبيس إكس” العملاق الجديد، في أول رحلة تجريبية له يوم الخميس، لكنه انفجر بعد دقائق من صعوده من منصة الإطلاق وتحطم في خليج المكسيك.

وكانت شركة إيلون ماسك تهدف إلى إرسال صاروخ Starship البالغ طوله 400 قدم (120 مترًا) في رحلة حول العالم من الطرف الجنوبي لتكساس، بالقرب من الحدود المكسيكية لم تكن تحمل أي أشخاص أو أقمار صناعية.

وكانت سبيس إكس تأمل في أحسن الأحوال أن تستمر الرحلة 90 دقيقة.

ووثق بث مباشر لسبيس إكس ارتقاء الصاروخ من برج الإطلاق إلى السماء بينما تنفث محركات سوبر هيفي اللهب وسحب العادم وبخار الماء.

لكن بعد أقل من أربع دقائق من بداية الانطلاق، لم تنفصل المرحلة الأعلى لستار شيب عن المرحلة الأدنى لسوبر هيفي كما كان مخططا وشوهدت المركبة وهي تنقلب رأسا على عقب قبل أن تنفجر.

وبلغت المركبة الفضائية ذروة ارتفاع عند نحو 32 كيلومترا قبل تفككها.

ورغم هذا هلل مسؤولو سبيس إكس خلال البث المباشر وقالوا إن هذه الرحلة التجريبية القصيرة ناجحة.

ووُصف الصاروخ بأنه الأضخم والأقوى من نوعه على الإطلاق، وهو يتفوق على صواريخ القمر التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

 

المصدرمتابعات وطن - العربية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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