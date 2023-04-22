كيف أعلم طفلي الذهاب إلى الحمام؟

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وطن-تُعتبر مرحلة تعليم الطفل الذهاب إلى الحمام، من أهم المراحل التي ينتظرها الآباء، للتحرّر من عملية تغيير الحفاظ، بالإضافة إلى شعور الطفل بالاستقلالية والراحة.

وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن التخلّص من تغيير ما يقارب من ألفي حفاض في العام، سيسعدك كثيرًا ولن تظطرّ إلى إنفاق المزيد من الأموال على الحفاظات، لكن، تعليمه الذهاب إلى الحمام بمفرده مرحلة صعبة نوعًا ما تستغرق الوقت ويجب أن تكون مستعدًا لمواجهتها مع التحلّي بالصبر.

وعلى الرغم من أن التخلّص من الحفاظ وتعليم طفلك الذهاب إلى الحمام بمفرده قد يستغرق عدة أشهر، فمن المحتمل أن يتعلم طفلك ذلك في غضون أيام قليلة، بشكل عام، كلما كان طفلك أصغر سنًا عند بدء التدريب، كلما استغرق التعلم وقتًا أطول، وفق ترجمة “وطن“.

فيما يلي 8 نصائح لتعليم الطفل الذهاب إلى الحمام: