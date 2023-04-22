السبت, أبريل 22, 2023
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كيف أعلم طفلي الذهاب إلى الحمام؟

"بشكل عام، كلما كان طفلك أصغر سنًا عند بدء التدريب، كلما استغرق التعلم وقتًا أطول"

كتب معالي بن عمر
تعليم الطفل الذهاب غلى الحمام watanserb.com
تعليم الطفل الذهاب غلى الحمام
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وطن-تُعتبر مرحلة تعليم الطفل الذهاب إلى الحمام، من أهم المراحل التي ينتظرها الآباء، للتحرّر من عملية تغيير الحفاظ، بالإضافة إلى شعور الطفل بالاستقلالية والراحة.

وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن التخلّص من تغيير ما يقارب من ألفي حفاض في العام، سيسعدك كثيرًا ولن تظطرّ إلى إنفاق المزيد من الأموال على الحفاظات، لكن، تعليمه الذهاب إلى الحمام بمفرده مرحلة صعبة نوعًا ما تستغرق الوقت ويجب أن تكون مستعدًا لمواجهتها مع التحلّي بالصبر.

وعلى الرغم من أن التخلّص من الحفاظ وتعليم طفلك الذهاب إلى الحمام بمفرده قد يستغرق عدة أشهر، فمن المحتمل أن يتعلم طفلك ذلك في غضون أيام قليلة، بشكل عام، كلما كان طفلك أصغر سنًا عند بدء التدريب، كلما استغرق التعلم وقتًا أطول، وفق ترجمة “وطن“.

تعليم الطفل الذهاب غلى الحمام من أصعب المراحل بالنسبة للآباء
تعليم الطفل الذهاب غلى الحمام من أصعب المراحل بالنسبة للآباء

فيما يلي 8 نصائح لتعليم الطفل الذهاب إلى الحمام:

  • اجعله يشاهد عملية غسل القصرية في المرحاض.
  • اجعله ينشّط آلية تدفق المرحاض ويشاهد الماء يختفي.
  • ابق متيقظًا للعلامات التي تدل على أنه بحاجة للذهاب إلى الحمام. خذه إلى القصرية-النونية بسرعة وامتدحه لإعلامك بذلك.
  • علمه أن يتوقف عما يفعله للذهاب إلى الحمام عندما يشعر بالحاجة إلى ذلك.
  • لا تترك طفلك وحده وهو جالس على القصرية. يمكن أن تساعده من خلال قراءة قصة أو التحدث إليه للشعور بالاسترخاء. ثم علمه أن ينظف نفسه.
  • تأكد من أن طفلك يغسل يديه بشكل صحيح بعد كل مرة يستخدم فيها القصرية أو المرحاض.
  • عندما يتمكن ابنك من الذهاب إلى الحمام بمفرده، احتفل معه بهذا الإنجاز العظيم.
ذهاب الطفل إلى الحمام بمفرده
ذهاب الطفل إلى الحمام بمفرده
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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