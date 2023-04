رياض محرز يُعايد جماهير مانشستر سيتي على طريقته الخاصة (فيديو)

- Advertisement -

وطن- عايدة النجم الجزائري رياض محرز جماهير مانشستر سيتي، بتسجيله الهاتريك داخل شباك مرمى منافسه شيفيلد يونايتد، وقيادة فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023.

وأحرز محارب الصحراء الجزائري محرز، الهاتريك في الدقيقة ال43 من عبر ركلة جزاء، وال61 وال66.

ونجح النجم الجزائري محرز، من قيادة الأزرق السماوي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه شيفيلد يونايتد. بعد إحرازه الهاتريك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن).

وتفوق فريق مانشستر سيتي على منافسه شيفيلد يونايتد على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى في المباراة إلى 14 تسديدة، مقابل 4 تسديدات فقط للفريق المنافس.

