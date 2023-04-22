رياض محرز يُعايد جماهير مانشستر سيتي على طريقته الخاصة (فيديو)

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وطن- عايدة النجم الجزائري رياض محرز جماهير مانشستر سيتي، بتسجيله الهاتريك داخل شباك مرمى منافسه شيفيلد يونايتد، وقيادة فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023.

وأحرز محارب الصحراء الجزائري محرز، الهاتريك في الدقيقة ال43 من عبر ركلة جزاء، وال61 وال66.

هاتريك رياض محرز

ونجح النجم الجزائري محرز، من قيادة الأزرق السماوي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه شيفيلد يونايتد. بعد إحرازه الهاتريك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن).

مانشستر سيتي يصعد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي بفضل هاتريك تاريخي من الجزائري رياض محرز 🇩🇿💣🔥#كأس_الاتحاد_الإنكليزي #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/rdJSPJx6FO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 22, 2023

وتفوق فريق مانشستر سيتي على منافسه شيفيلد يونايتد على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى في المباراة إلى 14 تسديدة، مقابل 4 تسديدات فقط للفريق المنافس.

𝙾𝚗𝚎, 𝚝𝚠𝚘, 𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎… ⚽️😆

Top result today, very happy to help the team reach the final. Take your seats 💙🔥 pic.twitter.com/emXdNKk0K7 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) April 22, 2023

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كما واستحوذ فريق مانشستر سيتي ” الأزرق السماوي” على الكرة. بنسبة 79%، على عكس الفريق المنافس شيفيلد يونايتد الذي استحوذ على الكرة بنسبة 21%.

وما يزال فريق مانشستر سيتي ينافس على جميع الألقاب المحلية والقارية الممكنة هذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي.

رقم قياسي لمانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كما ويعد فريق مانشستر سيتي أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، دون أن تهتز شباكه بأي هدف في البطولة، منذ فريق إيفرتون في موسم 1965-1966.

ويواجه فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة. أمام المتصدر أرسنال، الأربعاء، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

يذكر بأن فريق مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 70 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.