السبت, أبريل 22, 2023
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رياضة

رياض محرز يُعايد جماهير مانشستر سيتي على طريقته الخاصة (فيديو)

مانشستر سيتي يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهاتريك الجزائري محرز

كتب فارس أبو شيحة
هاتريك رياض محرز watanserb.com
هاتريك رياض محرز
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وطن- عايدة النجم الجزائري رياض محرز جماهير مانشستر سيتي، بتسجيله الهاتريك داخل شباك مرمى منافسه شيفيلد يونايتد، وقيادة فريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023.

وأحرز محارب الصحراء الجزائري محرز، الهاتريك في الدقيقة ال43 من عبر ركلة جزاء، وال61 وال66.

هاتريك رياض محرز

ونجح النجم الجزائري محرز، من قيادة الأزرق السماوي إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب منافسه شيفيلد يونايتد. بعد إحرازه الهاتريك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية (لندن).

وتفوق فريق مانشستر سيتي على منافسه شيفيلد يونايتد على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى في المباراة إلى 14 تسديدة، مقابل 4 تسديدات فقط للفريق المنافس.

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كما واستحوذ فريق مانشستر سيتي ” الأزرق السماوي” على الكرة. بنسبة 79%، على عكس الفريق المنافس شيفيلد يونايتد الذي استحوذ على الكرة بنسبة 21%.

وما يزال فريق مانشستر سيتي ينافس على جميع الألقاب المحلية والقارية الممكنة هذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي.

جماهير مانشستر سيتي
جماهير مانشستر سيتي

رقم قياسي لمانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

كما ويعد فريق مانشستر سيتي أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، دون أن تهتز شباكه بأي هدف في البطولة، منذ فريق إيفرتون في موسم 1965-1966.

ويواجه فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة. أمام المتصدر أرسنال، الأربعاء، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يذكر بأن فريق  مانشستر سيتي يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 70 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال برصيد 75 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + رياض محرز تويتر + مانشستر سيتي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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