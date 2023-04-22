السبت, أبريل 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالسعودية تعلن عن إجلاء رعاياها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان!
الهدهد

السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان!

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين أعلنت استعدادها لإجلاء دبلوماسيين ورعايا آخرين من الخرطوم "في الساعات المقبلة

كتب سالم حنفي
السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها watanserb.com
السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها
- Advertisement -

وطن- في خطوة تعكس الأوضع المتدهورة وتوقعات المجتمع الدولي بتصاعدها خلال الأيام القادمة، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترتيب المملكة لعملية إجلاء لمواطنيع ومواطني الدول الشقيقة ولصديقة من السودان.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“:”إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.”

الجيش السوداني يتعهد بالمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الأجانب

يأتي ذلك تزامنا مع ما قاله الجيش السوداني اليوم السبت بأنه وافق على المساعدة في إجلاء رعايا أجانب فيما تردد صدى إطلاق نار متقطع وضربات جوية في أنحاء الخرطوم رغم وعود الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بعد أسبوع من الصراع الذي أسفر عن مقتل المئات.

وجاء البيان الذي نقل عن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد وعود من زعيم قوات الدعم السريع المنافس محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي بفتح مطارات للإجلاء.

الجيش السوداني يتعهد بالمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الأجانب
الجيش السوداني يتعهد بالمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الأجانب

استعدادات دولية لإجلاء الرعايا

واستعدت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لإجلاء مواطنيها، وقال الجيش إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسيين ورعايا آخرين من الخرطوم “في الساعات المقبلة”.

- Advertisement -

وأضاف الجيش أنه تم بالفعل إجلاء السفارة السعودية براً إلى بورتسودان ونقلها جواً من هناك وسيتبعها الأردن بطريقة مماثلة.

وقال رئيس قوات الدعم السريع حميدتي على فيسبوك في وقت مبكر من يوم السبت إنه تلقى مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أكدوا فيها على ضرورة الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والطبي”.

الجيش السوداني يتعهد بالمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الأجانب
الجيش السوداني يتعهد بالمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الأجانب

الدعم السريع يعلن استعداده لفتح المطارات لعملية الإجلاء

وقالت قوات الدعم السريع إنها مستعدة لفتح جميع المطارات جزئيًا للسماح بالإجلاء. ومع ذلك ، وقع القتال في مطار الخرطوم الدولي ، ولم يتضح وضع المطارات الأخرى أو سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وقال صحفي من وكالة “رويترز” في الخرطوم إن أصوات القتال استمرت خلال الليل لكنها بدت أقل حدة صباح السبت مما كانت عليه في اليوم السابق. وأظهر البث المباشر للقنوات الإخبارية الإقليمية تصاعد الدخان وطلقات الانفجارات.

وأصدر الجيش وقوات الدعم السريع ، التي تخوض صراعا قاتلا على السلطة في جميع أنحاء البلاد ، بيانات قالتا إنهما ستلتزمان بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الفطر.

وأدى الانهيار المفاجئ للسودان إلى الحرب إلى تقويض خطط إعادة الحكم المدني ، ووضع بلدًا فقيرًا بالفعل على شفا كارثة إنسانية ، وهدد بصراع أوسع قد يجتذب قوى خارجية.

الدعم السريع يعلن استعداده لفتح المطارات لعملية الإجلاء
الدعم السريع يعلن استعداده لفتح المطارات لعملية الإجلاء

لا تفوق لطرف على آخر حتى الآن

وبحسب تقرير “رويترز“، لا يوجد أي علامة حتى الآن على أن أيًا من الجانبين يمكنه تحقيق نصر سريع أو أنه مستعد للتراجع والتحدث، حيث أن للجيش قوة جوية لكن قوات الدعم السريع منتشرة على نطاق واسع في المناطق الحضرية بما في ذلك حول المنشآت الرئيسية في وسط الخرطوم.

احتل البرهان وحميدتي أعلى منصبين في المجلس الحاكم الذي يشرف على الانتقال السياسي بعد انقلاب 2021 الذي كان من المفترض أن يشمل الانتقال إلى الحكم المدني ودمج قوات الدعم السريع في الجيش.

413 قتيلا و3551 مصابا

وذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال. وتشمل حصيلة القتلى خمسة على الأقل من عمال الإغاثة في بلد يعتمد على المساعدات الغذائية.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

الهدهد

عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

الهدهد

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

الهدهد

فيديو لقصف مقرات قوات الدعم السريع في السودان يثير جدلا.. ما علاقة السعودية؟

الهدهد

“تزينوا لنسائكم”.. مشهورة سعودية تدعو الرجال لطلبات غريبة (فيديو)

الهدهد

رسميا.. العيد السبت في سلطنة عمان بخلاف السعودية التي أعلنته الجمعة

تقارير

تهديد بالقتل ومراقبة.. السيسي وابن سلمان يُرهبان معارضيهم على التراب الأمريكي

الهدهد

أزمة كبيرة بين جورجينا ورونالدو بسبب السعودية وأمر آخر!

الهدهد

أول فيديو يوثق لحظة تسليم الدعم السريع للجنود المصريين للصليب الأحمر (شاهد)

الهدهد

رونالدو يعلن عن رغبته في اعتناق الإسلام.. فيديو جديد للاعب البرتغالي يثير جدلاً واسعاً (شاهد)

الهدهد

مصر تمنح “حميدتي” مهلة 72 ساعة لإعادة كل الجنود المصريين!

الهدهد

تسجيل مسرّب .. رئيس المخابرات السودانية السابق يفضح الإمارات (استمع)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

غضب عارم في مصر بعد فيديو لمهندس يلقي العيدية من الشرفة وطوفان بشري حوله

رغم هوسهم بالطعام.. أسرار غريبة تجعل اليابانيين يحافظون على رشاقتهم ونحافتهم

عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

كم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول على جسم رشيق؟؟

مشهد مهيب لصلاة عيد الفطر في باكستان.. احتشاد غفير وروعة في التنظيم

رسائل وأدعية مؤثرة من سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا ومحاميه يفجر مفاجأة

فيديو نادر لواقعة غير مألوفة.. إنزال جوي لحكم مباراة الهلال والاتحاد السعوديين

فيديو لقصف مقرات قوات الدعم السريع في السودان يثير جدلا.. ما علاقة السعودية؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC