السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان!

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وطن- في خطوة تعكس الأوضع المتدهورة وتوقعات المجتمع الدولي بتصاعدها خلال الأيام القادمة، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترتيب المملكة لعملية إجلاء لمواطنيع ومواطني الدول الشقيقة ولصديقة من السودان.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر“:”إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.”

إنفاذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة pic.twitter.com/nyjgOVLRDT — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 22, 2023

الجيش السوداني يتعهد بالمساعدة في عملية إجلاء الرعايا الأجانب

يأتي ذلك تزامنا مع ما قاله الجيش السوداني اليوم السبت بأنه وافق على المساعدة في إجلاء رعايا أجانب فيما تردد صدى إطلاق نار متقطع وضربات جوية في أنحاء الخرطوم رغم وعود الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بعد أسبوع من الصراع الذي أسفر عن مقتل المئات.

وجاء البيان الذي نقل عن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد وعود من زعيم قوات الدعم السريع المنافس محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي بفتح مطارات للإجلاء.

استعدادات دولية لإجلاء الرعايا

واستعدت الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لإجلاء مواطنيها، وقال الجيش إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسيين ورعايا آخرين من الخرطوم “في الساعات المقبلة”.

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وأضاف الجيش أنه تم بالفعل إجلاء السفارة السعودية براً إلى بورتسودان ونقلها جواً من هناك وسيتبعها الأردن بطريقة مماثلة.

وقال رئيس قوات الدعم السريع حميدتي على فيسبوك في وقت مبكر من يوم السبت إنه تلقى مكالمة هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أكدوا فيها على ضرورة الالتزام بوقف كامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني والطبي”.

الدعم السريع يعلن استعداده لفتح المطارات لعملية الإجلاء

وقالت قوات الدعم السريع إنها مستعدة لفتح جميع المطارات جزئيًا للسماح بالإجلاء. ومع ذلك ، وقع القتال في مطار الخرطوم الدولي ، ولم يتضح وضع المطارات الأخرى أو سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وقال صحفي من وكالة “رويترز” في الخرطوم إن أصوات القتال استمرت خلال الليل لكنها بدت أقل حدة صباح السبت مما كانت عليه في اليوم السابق. وأظهر البث المباشر للقنوات الإخبارية الإقليمية تصاعد الدخان وطلقات الانفجارات.

وأصدر الجيش وقوات الدعم السريع ، التي تخوض صراعا قاتلا على السلطة في جميع أنحاء البلاد ، بيانات قالتا إنهما ستلتزمان بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة بمناسبة عيد الفطر.

وأدى الانهيار المفاجئ للسودان إلى الحرب إلى تقويض خطط إعادة الحكم المدني ، ووضع بلدًا فقيرًا بالفعل على شفا كارثة إنسانية ، وهدد بصراع أوسع قد يجتذب قوى خارجية.

لا تفوق لطرف على آخر حتى الآن

وبحسب تقرير “رويترز“، لا يوجد أي علامة حتى الآن على أن أيًا من الجانبين يمكنه تحقيق نصر سريع أو أنه مستعد للتراجع والتحدث، حيث أن للجيش قوة جوية لكن قوات الدعم السريع منتشرة على نطاق واسع في المناطق الحضرية بما في ذلك حول المنشآت الرئيسية في وسط الخرطوم.

احتل البرهان وحميدتي أعلى منصبين في المجلس الحاكم الذي يشرف على الانتقال السياسي بعد انقلاب 2021 الذي كان من المفترض أن يشمل الانتقال إلى الحكم المدني ودمج قوات الدعم السريع في الجيش.

413 قتيلا و3551 مصابا

وذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن 413 شخصا قتلوا وأصيب 3551 آخرون منذ اندلاع القتال. وتشمل حصيلة القتلى خمسة على الأقل من عمال الإغاثة في بلد يعتمد على المساعدات الغذائية.